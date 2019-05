Denuvo'nun güncel sürümü kırıldı

Oyunların kırılmasını önleme amaçlı geliştirilen Denuvo anti-tamper teknolojisinin güncel sürümünü kullanan Sonic Forces oyunu kırıldı. Sonic Forces, Denuvo'nun 4.8 sürümünü kullanıyor.

Denuvo Eylül / Ekim 2017 döneminde çıkan oyunları 24 saat dahi koruyamıyordu ve kullanılmasını anlamsız bir hale getiriyordu. 4.8 sürümü ise üç ay gibi uzun bir süre oyunları korumayı başardı ancak Sonic Forces'ın korsana yenik düşmesiyle Denuvo 4.8'in sonu geldi.

Sonic Forces, 7 Kasım 2017'de çıkışını gerçekleştirmişti. Assassin’s Creed: Origins, Football Manager 2018, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront 2, Injustice 2 ve Star Ocean: The Last Hope HD Remaster gibi son dönemde çıkan PC oyunları da Denuvo 4.8'i kullanıyor.

Önceki Denuvo sürümlerinde olduğu gibi bu sürümü kullanan oyunların crack dosyaları yakın zamanda düşecektir. Piyasaya yeni çıkacak oyunların korunması için Denuvo'nun güncellenmesi gerekecek.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Denuvo_48_de_Kirildi-89954.htm