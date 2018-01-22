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Denuvo'nun güncel sürümü kırıldı

Denuvo anti-tamper teknolojisinin en yeni sürümü Denuvo 4.8 kırıldı. Kasım ayında çıkan ve Denuvo 4.8'i kullanan Denuvo 4.8, korsan yazılım gruplarına yeni düştü.
1 yıl
4,4b
1
17
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oyunların kırılmasını önleme amaçlı geliştirilen Denuvo anti-tamper teknolojisinin güncel sürümünü kullanan Sonic Forces oyunu kırıldı. Sonic Forces, Denuvo'nun 4.8 sürümünü kullanıyor.
Denuvo Eylül / Ekim 2017 döneminde çıkan oyunları 24 saat dahi koruyamıyordu ve kullanılmasını anlamsız bir hale getiriyordu. 4.8 sürümü ise üç ay gibi uzun bir süre oyunları korumayı başardı ancak Sonic Forces'ın korsana yenik düşmesiyle Denuvo 4.8'in sonu geldi.
Sonic Forces, 7 Kasım 2017'de çıkışını gerçekleştirmişti. Assassin’s Creed: Origins, Football Manager 2018, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront 2, Injustice 2 ve Star Ocean: The Last Hope HD Remaster gibi son dönemde çıkan PC oyunları da Denuvo 4.8'i kullanıyor.
Önceki Denuvo sürümlerinde olduğu gibi bu sürümü kullanan oyunların crack dosyaları yakın zamanda düşecektir. Piyasaya yeni çıkacak oyunların korunması için Denuvo'nun güncellenmesi gerekecek.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Denuvo_48_de_Kirildi-89954.htm Yorum Yaz
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R-10 1 yıl en beğenilen
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berkayjan 1 yıl
CPY Bey diyeceksiniz!
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alito 1 yıl
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Uçanayı 1 yıl
vay be yakında crack te paylaşırsınız
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huhuq 1 yıl
CPY
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Faithful Blood Day 1 yıl
firmalar için kötü oyuncular için iyi gelişme.denuvo sayesinde oyunlar bulunmaz hint kumaşına dönüyor oyunlar indirime girmiyor
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X-FI 1 yıl
Irdeto firması Denuvo'yu satın almış.
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alito 1 yıl
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Grkwnxs 1 yıl
Need for speed 2015 hala kırılmadı
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simbilli 1 yıl Grkwnxs
Grkwnxs

Need for speed 2015 hala kırılmadı

O oyun sadece online oynanabiliyor çünkü.
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stalker(1979) 1 yıl
Denuvo yeni önlem alır bunlar kırar böyle devam eder. Zaten Denuvo görevini yapıyor bence. assassin's creed origins geçen sene ekim ayında çıkmıştı halen daha kırılmadı. (yakında kırarlar) Bu arada zaten orijinal alan aldı oyunu, yani Denuvo görevini yaptı. Bu şekilde devam etmesi bile Ubisoft'un işine gelir.
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R-10 1 yıl en beğenilen
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DeadlyDazz 1 yıl R-10
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Bu cizgifilm in adı neydi ?
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Witcher3 1 yıl
Helal olsun be işte bu kadar
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JaReD22 1 yıl Witcher3
Dragonbornx bey bana pm atabilirmisiniz fallout 3 ile ilgili birsey soracağım ben profilinize giremiyorum da
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Denuvo, crack ve
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