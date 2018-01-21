VR deneyimi Spheres, izleyicilere kozmosun seslerini keşfetme şansı sunuyor

Şu sıralar ABD'de devam eden Sundance Film Festivali'nde film ve dizilerin yanı sıra sanal gerçeklik (VR) içerikleri de izleyiciler ile buluşuyor. 2007 yılında festival programına eklenen New Frontier kategorisinde bu yıl gösterilen VR deneyimlerinden biri de izleyicileri evrenin uzak köşelerine taşıyan Spheres: Songs of Spacetime'dı.

Yönetmenliğini Eliza McNitt'in üstlendiği Spheres: Songs of Spacetime, VR kullanıcılarını evrenin uzak köşelerine taşıyor ve kozmosun seslerini keşfetme imkanı sunuyor. Evrenin sanıldığı kadar sessiz olmadığını gözler önüne seren VR deneyimi, bu yıl üç bölüm halinde Oculus Rift'te yayınlanacak.

Spheres: Songs of Spacetime'ın yapımcılığını Requiem for a Dream ve Black Swan gibi filmler ile tanınan ünlü yönetmen Darren Aronofsky üstleniyor. Spheres'ın anlatımını ise ünlü oyuncu Jessica Chastain yapıyor. VR deneyiminin müzikleri ise Stranger Things'in açılış jeneriğinde çalan müziği de besteleyen Michael Stein ve Kyle Dixon ikilisine emanet.

http://deadline.com/2018/01/spheres-songs-of-spacetime-trailer-eliza-mcnitt-darren-aronofsky-jessica-chastain-1202264629/