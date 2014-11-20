Desire 820s için Çin'de 1.2 milyon ön talep toplandı





Uzun süredir iddialı telefonlar ortaya koysa da istediği satış rakamlarına bir türlü erişemeyen ve elde ettikleri ile yetinmek zorunda kalan HTC, bir süre önce lanse ettiği Desire 820s ile büyük ilgi gördü ancak bir sorun var.





Kısa süre önce Çin pazarına yönelik olarak duyurulan Desire 820s, 5.5 inçlik 720p ekran, Cortex-A53 tabanlı 8 çekirdekli 64-bitlik MT6752 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, BoomSound ses sistemi, 2600mAh gücünde batarya şeklinde özelliklere sahip.





HTC Çin tarafından yapılan duyuruda model şimdiye kadar 1.26 milyon ön talep toplamayı başardı. Bu herhangi bir HTC akıllı telefonu için şimdiye kadar elde edilmiş en büyük başarı. Elbette ön talep sipariş verme anlamına gelmiyor ve tüketiciler cihaz piyasaya çıktığında satın almaktan vazgeçebilir. Yine de bu rakamın yarısı bile cihazı satın almaya karar verse HTC için büyük bir gelişme sayılacak. Ancak asıl sorun burada başlıyor.





HTC talebin düşük kalacağını tahmin etmiş olacak ki cihaz piyasaya çıktığında sadece 50 bin adetlik stoğa sahip olacak. İlk 5 bin müşteri de 294$'lık fiyat etiketi üzerinden 65$ indirim kazanacak.





Bu durumda cihazın yüksek satış rakamlarına ulaşması şimdilik pek mümkün değil. HTC'nin tüketici ilgisini kaybetmeden hızla stok oranını artırması durumunda yüzbin rakamlarını telaffuz edebiliriz. Modelin global olarak dağıtıma çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Pre-registrations-for-the-HTC-Desire-820s-in-China-surpass-1.2-million-units_id63085