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Desire 820s için Çin'de 1.2 milyon ön talep toplandı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Desire 820s için Çin'de 1.2 milyon ön talep toplandı

Uzun süredir iddialı telefonlar ortaya koysa da istediği satış rakamlarına bir türlü erişemeyen ve elde ettikleri ile yetinmek zorunda kalan HTC, bir süre önce lanse ettiği Desire 820s ile büyük ilgi gördü ancak bir sorun var. 

Kısa süre önce Çin pazarına yönelik olarak duyurulan Desire 820s, 5.5 inçlik 720p ekran, Cortex-A53 tabanlı 8 çekirdekli 64-bitlik MT6752 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, BoomSound ses sistemi, 2600mAh gücünde batarya şeklinde özelliklere sahip. 

HTC Çin tarafından yapılan duyuruda model şimdiye kadar 1.26 milyon ön talep toplamayı başardı. Bu herhangi bir HTC akıllı telefonu için şimdiye kadar elde edilmiş en büyük başarı. Elbette ön talep sipariş verme anlamına gelmiyor ve tüketiciler cihaz piyasaya çıktığında satın almaktan vazgeçebilir. Yine de bu rakamın yarısı bile cihazı satın almaya karar verse HTC için büyük bir gelişme sayılacak. Ancak asıl sorun burada başlıyor. 

HTC talebin düşük kalacağını tahmin etmiş olacak ki cihaz piyasaya çıktığında sadece 50 bin adetlik stoğa sahip olacak. İlk 5 bin müşteri de 294$'lık fiyat etiketi üzerinden 65$ indirim kazanacak. 

Bu durumda cihazın yüksek satış rakamlarına ulaşması şimdilik pek mümkün değil. HTC'nin tüketici ilgisini kaybetmeden hızla stok oranını artırması durumunda yüzbin rakamlarını telaffuz edebiliriz. Modelin global olarak dağıtıma çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Pre-registrations-for-the-HTC-Desire-820s-in-China-surpass-1.2-million-units_id63085 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gömceli 4 yıl
anı durduran ilaç bulmak zor birşey değil önemli olan bazı faktörler var kan bildiğiniz gibi oksijen taşıyor taşıdığın oksijeni hızlı vucuda dağıtması için belli bir oranda sıvı olması gerekiyor bunun altına düşünce kan hızlı devirdaim yapamıyor ve hücreler oksijensiz kalıyor ve doku ölümü gerçekleşiyor bu tür ilaçlar var ama yüzeysel amaçla kullanıyor burda bahsedilen olay vücudun kan akışında pıhtılaşma olacak ama oksijen kıtlığı yapmıyacak böle bir medical malzeme lazım kısacası
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inexo 4 yıl
desire pişmanlıktır
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El_domingo 4 yıl
bu cihaz bu fiyat seviysinden gelsin burda bile 1 milyon satar...:D
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darkaura 4 yıl
gene sirket ceolari geldi diyecekler ama htc de gercekden bir yonetim zaafi var. android pazarinda en kaliteli telefonlari yapiyorlar. still, tarz, kullanilan malzemler harika ama her seferinde sacma bir probleme takiliyorlar. ya problemli bir seri cikiyor, ya kimsenin ilgi gostermedi yeni bir kamera sensorunu kullaniyorlar, onun uretiminde problem cikiyor, satisi geciyor. bu tip talihsizlikler her firmanin basina gelir. keza applein bile basina geliyor ama her seferinde tam firma kanatlancakken bunlari yasiyorsan o rastlanti olamaz. bir yerlerde bir sorun var belli.
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BarGoS 4 yıl
htc cihazlarda amper düşük gibi görünüyor ama o batarya günü fazlası ile çıkartıyor ( eski htc leri söylemiyorum ) Halihazırda 2600mah lık M8 sahibiyim ve pil performansı inanılmaz iyi , eşimde de desire 816 var onunda elinden hiç düşmez ve gece yatarken şarja takar. Yani günü çok rahat tamamlıyor
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mipa90 4 yıl
5.5 ınc 2600 mah.
z3c 4.6 ınc 2600 mah
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damn2u 4 yıl
Mediatek 6752 çok iyi bir seçim, tek kötü yön cihazın 5.5 ekranına rağmen batarya kapasitesinin düşüklüğü olmuş.

Bence Huawei Ascend G7 gibi 1000 TL sınırında olan bir cihaz MTK6732 quad core yada haberde ki gibi MTK6752 octa core işlemci ile gelse işte o zaman fiyatını hak eden bir cihaz olacaktı. Görünen mobil pazar da ürün fiyatları ucuzlayacak, segmentasyon epey bir değişecek. Bunun yanında performans artacağı gibi uygun fiyattan dolayı tabi ki kullanıcılar da memnun olacak.
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FreeRun 4 yıl
nüfusu 1.3 milyar olan bir ülkede 1.2 milyon ön talep çök düşük kalmış, sevmediler heralde.
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emre_fan_club 4 yıl
250 $ çok İyi gelirse satar.
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DeepestSea 4 yıl
HTC'nin uzakdoğuya açılmasına pek gerek yok tr'de agresif fiyatlar sergilesinler 6 ay sonra tr pazarında 3.'lüğe oynar.249$+kdv'ye tr'ye gelsin çatır çatır satar bu cihaz
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