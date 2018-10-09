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Oyuncu odaklı Huawei Mate 20X geliyor

Önümüzdeki hafta görkemli bir tanıtım gerçekleştirecek olan Huawei, yeni Mate 20 serisinde bir de oyuncu odaklı telefona yer verecek. Huawei Mate 20X özellikleri haberimizde.
7 ay
6,4b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu odaklı Huawei Mate 20X geliyor

Oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfında GPU Turbo teknolojisi ile desteklediği Honor Play gibi pek çok model çıkaran Huawei, yeni amiral gemi serisinde de bir yer ayırtmış. Bu telefon Huawei Mate 20X olacak.

Huawei Mate 20X özellikleri

Huawei Mate 20X modeli donanım anlamında seriden biraz farklı olacak. Ekranın 7.21 inç gibi Huawei amiral gemi serisi için rekor sayılabilecek bir boyuta yükselmesi bekleniyor. Kirin 980 yonga seti muhtemelen daha yüksek saat frekansına sahip olacak. Ayrıca GPU Turbo teknolojisinin bu telefonda daha verimli kullanılacağı tahmin ediliyor.

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Diğer taraftan artan performans karşısında telefona özel bir soğutma sistemi eklenecek. Daha büyük ısı borusu sayesinde Mate 20X orijinal modellere göre daha verimli bir soğutma sağlayacak ve yüksek kapasiteli batarya daha uzun süre oyun oynatabilecek.

Yine Honor Play modelinde gördüğümüz ve ses ile titreşim motorunu kullanarak farklı sahnelerde kullanıcıya geri bildirim sunan 4D Gaming teknolojisinin de kullanılacağı tahmin ediliyor. Huawei Mate 20X modeli Porsche Design versiyonunun yerini alacak.

 

https://www.gsmarena.com/huawei_teases_mate_20x_gaming_phone_with_cooling_and_large_battery-news-33650.php Yorum Yaz
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tugares 7 ay en beğenilen
Bu oyuncu odaklı denilince insanın beklentisi farklı oluyor ama oyun bakımından platform zaten kısıtlı, SD820 li cihazda oynadığının aynısını oynayacaksın. Amaç ne? Oyuncu odaklı???
Bu oyuncu odaklı denilince insanın beklentisi farklı oluyor ama oyun bakımından platform zaten kısıtlı, SD820 li cihazda oynadığının aynısını oynayacaksın. Ama...
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DH Misafiri 7 ay
Hayır P20 Pro bile 7000 lira iken bunların fiyatını düşünemiyorum. Çıkmadan ölü doğacak gibi görünüyor.
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mert1907 7 ay
Asus dışın da oyuncu odaklı telefon yapan yok.
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oguzhan diric 7 ay
Galiba mi 6 dan sonra başka cihaz bulamıyıcam bu boyutta bu güçte. Olanlarda tr ye gelmez zaten. Gittiği yere kadar mi 6.
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deniz_sea 7 ay
Ekran oranı 18/9 - 19/9 gbi bir oran olursa, 16/9 oyunun yanında, oyun içi chat ekranı da açılabilir artık,
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maxmania 7 ay
insalar sosyal medya ve hazır medya tüketimi teranesi yüzünden gittikçe büyüyen ekranları kullanıyor. büyük ekranlı cihazlar ne telefon olarak ne de mobil oyun oynamaya elverişli cihazlar. elde tutup hakim olamazsın, cebine koysan sığdıramazsın.
eski tabletlerin boyutuna da geldiler artık askılı kılıf falan hazırlarlar. bir ara tableti kulağına götürüp konuşan eleman fotoğrafı vardı bulan atsın, geleceğimiz o gülünen fotoğrafa gidiyor.
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Snmzalp 7 ay
Ahmet Kural? 😁
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J.McNulty 7 ay
Ya arkadaş bu büyüyen ekranlar bi beni mi rahatsız ediyor anlamıyorum ki. 7.21 inc telefon mu olur tablet gibi. Kullandığım telefon 5.93 inc bu bile büyük geliyor.
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intel7mix 7 ay J.McNulty
Meizu 16 var bir tek böyle ekranı büyük ama kasası küçük olarak. 6 inç ama sanki daha küçük gibi duruyor kasası ölçülere bakılırsa.
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tugares 7 ay en beğenilen
Bu oyuncu odaklı denilince insanın beklentisi farklı oluyor ama oyun bakımından platform zaten kısıtlı, SD820 li cihazda oynadığının aynısını oynayacaksın. Amaç ne? Oyuncu odaklı???
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intel7mix 7 ay tugares
Şuan moda bu buna kapılık gidecekler olduğu yere kadar sonrasında moda neyse o. Kısaca özetliyim nerede para firmalar orada.
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