Oyuncu odaklı Huawei Mate 20X geliyor

Oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfında GPU Turbo teknolojisi ile desteklediği Honor Play gibi pek çok model çıkaran Huawei, yeni amiral gemi serisinde de bir yer ayırtmış. Bu telefon Huawei Mate 20X olacak.

Huawei Mate 20X özellikleri

Huawei Mate 20X modeli donanım anlamında seriden biraz farklı olacak. Ekranın 7.21 inç gibi Huawei amiral gemi serisi için rekor sayılabilecek bir boyuta yükselmesi bekleniyor. Kirin 980 yonga seti muhtemelen daha yüksek saat frekansına sahip olacak. Ayrıca GPU Turbo teknolojisinin bu telefonda daha verimli kullanılacağı tahmin ediliyor.

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Diğer taraftan artan performans karşısında telefona özel bir soğutma sistemi eklenecek. Daha büyük ısı borusu sayesinde Mate 20X orijinal modellere göre daha verimli bir soğutma sağlayacak ve yüksek kapasiteli batarya daha uzun süre oyun oynatabilecek.

Yine Honor Play modelinde gördüğümüz ve ses ile titreşim motorunu kullanarak farklı sahnelerde kullanıcıya geri bildirim sunan 4D Gaming teknolojisinin de kullanılacağı tahmin ediliyor. Huawei Mate 20X modeli Porsche Design versiyonunun yerini alacak.