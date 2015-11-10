Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DeviantArt'ın evrensel Windows 10 uygulaması geldi

Tasarım ve çizim konularına yakından ilgi duyan kişilerin mutlaka üye olduğu ya da bir kere de olsa ziyaret ettiği önemli internet sitelerinden DeviantArt'ın evrensel Windows 10 yayınlandı.
3 yıl
1,4b
1
3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DeviantArt'ın evrensel Windows 10 uygulaması geldi
 
Her türlü sanatçıyı bir araya getiren önemli ağlardan DeviantArt'ın evrensel Windows 10 uygulaması kullanıma sunuldu.
Özellikle tasarım ve yaratıcı içerikler konusunda dünyanın en önemli internet siteleri arasında yer alan DeviantArt, yeni Windows 10 uygulamasıyla ise artık hem bilgisayar hem de mobil tarafta aktif olarak kullanabiliyor. Sitenin ilk evrensel uygulaması olan çözüm, kullanıcıların diğer artistler ile özel sohbet edebilmesine imkan tanıyor, bildirim sistemiyle eserlere gelen yorum ile beğenileri gözler önüne seriyor ve kişilerin ana akışına hızlı erişim sunuyor.
Günün en popüler içeriklerini, keşfedilmemiş olanları ya da öne çıkanları da gözler önüne seren Windows 10 için DeviantArt, mobil sitesinden farklı bir arayüz kullanmıyor ancak rahatlıka yönetilebiliyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/deviantart-launches-universal-windows-10-pc-and-mobile-web-wrapper-app Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DarkHellKnightX 3 yıl
e-Militarist
Androidçi tayfa çoktan bıkıp sildiler bile. Daha yeni mi geldi? 2009 yılında gelmeliydi windows mobil 10a.

2009 yılında Windows Mobile 10 yoktu. Ama Androidçi dediğiniz tayfa uygulamayı mı beğenmedi yoksa içerik üretme konusundaki ilgisini mi kaybetti anlamadım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl DarkHellKnightX
Hâlâ yok windows mobil 10'a bakarsak. Final sürümü yayınlanmamış bir sisteme uygulamalar, oyunlar geliyor. Ne kadar ilginç değil mi? Final sürümü yayınlandıktan sonra kim bilir neler gelecek neler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl
Androidçi tayfa çoktan bıkıp sildiler bile. Daha yeni mi geldi? 2009 yılında gelmeliydi windows mobil 10'a.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Galax GTX 980Ti HOF inceleme videosu 3 yıl Mobil Programlama Dersleri 1 Giriş 3 yıl Yeni Apple TV'nin kutu içeriğine yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim