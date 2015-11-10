DeviantArt'ın evrensel Windows 10 uygulaması geldi

Her türlü sanatçıyı bir araya getiren önemli ağlardan DeviantArt'ın evrensel Windows 10 uygulaması kullanıma sunuldu.

Özellikle tasarım ve yaratıcı içerikler konusunda dünyanın en önemli internet siteleri arasında yer alan DeviantArt, yeni Windows 10 uygulamasıyla ise artık hem bilgisayar hem de mobil tarafta aktif olarak kullanabiliyor. Sitenin ilk evrensel uygulaması olan çözüm, kullanıcıların diğer artistler ile özel sohbet edebilmesine imkan tanıyor, bildirim sistemiyle eserlere gelen yorum ile beğenileri gözler önüne seriyor ve kişilerin ana akışına hızlı erişim sunuyor.

Günün en popüler içeriklerini, keşfedilmemiş olanları ya da öne çıkanları da gözler önüne seren Windows 10 için DeviantArt, mobil sitesinden farklı bir arayüz kullanmıyor ancak rahatlıka yönetilebiliyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/deviantart-launches-universal-windows-10-pc-and-mobile-web-wrapper-app