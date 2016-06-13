Devlet kurumları gerekli olduğunda internet erişimini kısıtlayabilecek

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Ülkemizde dijital haberleşme faaliyetlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi noktasında yetkilendirilmiş kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun yetkileri genişletiliyor. Yapılan bir kanun değişikliği ile BTK artık ulusal bir tehdit gördüğü takdirde dijital iletişimi kısıtlama veya engelleme yoluna gidebilecek.

29739 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile ilgili kanun maddesine “Hizmet sunumunun engellenmesi ve işletmenin askıya alınması” şeklinde bir ibare eklendi. Bu ibare neticesinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor:





“Kurum; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilir. Bu durumda geçecek süre, yetkilendirme süresinin sonuna eklenir.”

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere devlet zaruri hallerde yetkilendirilmiş kurumların hizmetinde bir kesinti uygulayabiliyor. Ulusal güvenlik kaygısı ile uygulanan bu tedbir, yetki sahiplerinin dijital iletişimdeki gücünü yasal bir zemine dayandırmış oluyor. Daha önce de ülkemizde çeşitli dönemlerde sosyal ağlara erişimin kısıtlanması, yurt dışı çıkış hatlarında kapasite kısıtlaması gibi işlemler uyguladığı iddia edilmişti.

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Bunun yanı sıra aynı düzenleme kapsamında yetkilendirme almış olmasına karşın hiçbir faaliyette bulunmayan şirketler için de bir dizi düzenlemeye gidilmiş ve sürecin daha disiplinli bir şekilde yürütülmesi için yasal düzenlemeler yapılmış. Bundan böyle yetki alacak kurumların belirli bir sermaye gücüne sahip olması, işletmecilerin fiziksel alt yapı yeterliliklerinin araştırılması, ücretsiz çağrı merkezi kurmaları gibi şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecek ve belirlenen süreler içinde bu şartları sağlayamayan işletmelerin yetkileri iptal edilecek.

Ek olarak SMS mesajlarının gönderilmesine yönelik yapılan düzenlemeler ile mesajın kimden geldiği mesaj başlığında yazılı olmak zorunda olacak ve mesaj gövdesinde gönderen şirketin kimliğini açık edecek bir kodun eklenmesi şart koşulacak. İşletmecilerin tüm bu şartlara 6 ay içerisinde hazır olması istenmiş durumda.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160611.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160611.htm