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Devlet kurumları gerekli olduğunda internet erişimini kısıtlayabilecek

Devletin dijital haberleşmeyi düzenleyici ve denetleyici kurumlarının ulusal bir tehdit durumu söz konusu olduğunda internet erişimini engelleyebilmesi yasal zemine dayandırıldı.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Devlet kurumları gerekli olduğunda internet erişimini kısıtlayabilecek
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Ülkemizde dijital haberleşme faaliyetlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi noktasında yetkilendirilmiş kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun yetkileri genişletiliyor. Yapılan bir kanun değişikliği ile BTK artık ulusal bir tehdit gördüğü takdirde dijital iletişimi kısıtlama veya engelleme yoluna gidebilecek.

29739 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile ilgili kanun maddesine “Hizmet sunumunun engellenmesi ve işletmenin askıya alınması” şeklinde bir ibare eklendi. Bu ibare neticesinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor:


“Kurum; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilir. Bu durumda geçecek süre, yetkilendirme süresinin sonuna eklenir.”

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere devlet zaruri hallerde yetkilendirilmiş kurumların hizmetinde bir kesinti uygulayabiliyor. Ulusal güvenlik kaygısı ile uygulanan bu tedbir, yetki sahiplerinin dijital iletişimdeki gücünü yasal bir zemine dayandırmış oluyor. Daha önce de ülkemizde çeşitli dönemlerde sosyal ağlara erişimin kısıtlanması, yurt dışı çıkış hatlarında kapasite kısıtlaması gibi işlemler uyguladığı iddia edilmişti.

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Bunun yanı sıra aynı düzenleme kapsamında yetkilendirme almış olmasına karşın hiçbir faaliyette bulunmayan şirketler için de bir dizi düzenlemeye gidilmiş ve sürecin daha disiplinli bir şekilde yürütülmesi için yasal düzenlemeler yapılmış. Bundan böyle yetki alacak kurumların belirli bir sermaye gücüne sahip olması, işletmecilerin fiziksel alt yapı yeterliliklerinin araştırılması, ücretsiz çağrı merkezi kurmaları gibi şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecek ve belirlenen süreler içinde bu şartları sağlayamayan işletmelerin yetkileri iptal edilecek.

Ek olarak SMS mesajlarının gönderilmesine yönelik yapılan düzenlemeler ile mesajın kimden geldiği mesaj başlığında yazılı olmak zorunda olacak ve mesaj gövdesinde gönderen şirketin kimliğini açık edecek bir kodun eklenmesi şart koşulacak. İşletmecilerin tüm bu şartlara 6 ay içerisinde hazır olması istenmiş durumda.


http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160611.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160611.htm Yorum Yaz
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Batumatu 2 yıl en beğenilen
2023e kadar kaçtınız kaçtınız yoksa burada hapis kalacaksınız diyor resmen her yeni gelen karar.
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tahir40 2 yıl
Ne alakası var. Özetle: vaktiyle elimize yüzümüze bulaştırdık, yine "babacık paraları sıfırladık" kayıtları youtube'ye falan sızdırılırsa bu sefer hemen ülkenin fişini çekelim vatandaş duymadan...
Ne alakası var. Özetle: vaktiyle elimize yüzümüze bulaştırdık, yine "babacık paraları sıfırladık" kayıtları youtube'ye falan sızdırılırsa bu sefer hemen ülkenin...
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1 Yanıt Yanıtla +52
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redoracle 2 yıl
Reza acayip şeyler ötmeye başladı demek ki,böyle bir karar aldılar,daha öncede uluslararası bilgi paylaşımını 1 gecede geçirmişlerdi


Zaten çoğu tv kanalını,gazeteleri halletiler,demek ki sırada şimdi sosyal ağlar var.

Zamanında demişlerdi zaten Twitter mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız diye,o yüzden şaşırtmadı.
Reza acayip şeyler ötmeye başladı demek ki,böyle bir karar aldılar,daha öncede uluslararası bilgi paylaşımını 1 gecede geçirmişlerdiZate...
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Paradaisu. 2 yıl
Bi deneyelim dediler herhalde
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dawras 2 yıl
E zaten yapiyolardi geziden beri ?
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salamander19 2 yıl
kapasınlar herşeyi. medyada sadece havuz kalsın ki zaten o duruma geldi sayılır. ha bi de günde 5 saat A haber izlemek zorunlu olsun. izlemeyenler hakkında 20 yıla kadar hapis cezası verilsin. hapiste de günde 16 saat zorla izlettirilsin.
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turker03 2 yıl
Bence en iyisi interneti tamamen kaldıralım, ingilizce gibi yabancı dilleri de öğrenmek yasak olsun, sadece televizyon olsun. Hiç kafamız karışmasın, oradaki bilgiler bizi doğru yere ve düşünceye götürür :D :D :D
Allah sonumuzu iyi yapsın. Ülke'de velkam to ortadoğu durumu son noktada. En son bir osmanlı topraklarını tekrar geri alıyorduk. 4 milyon arap Türkiye'ye geldi. Sanırım Araplar Anadoluyu feth etti :D :D
Şaka bir yana gerçekten Allah yardımcımız olsun arkadaşlar.
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Master_Evil 2 yıl
reklamları kısıtlasınlar bakalım çalışıyor mu
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bahner 2 yıl
Vatandaşın güvenliği tehdit altında ise bırak interneti, güneş ışınlarını bile engellemesi lazım devletin. Boşa mı vergi veriyoruz.
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umut_baris 2 yıl
O iş yaş.

İnternet ağı sadece facebook,twitter için mi kullanılıyor? Kendi ayağına sıkması demektir bu.
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mavizaman 2 yıl
böyle bir yetki gereklidir ama kim ne durumda kullanacak bunun garantisi verilemez.
Örneğin dün kozmik oda girenler bugün meslekten men edildi.
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Batuist 2 yıl
Şu yazıyı anlayamayan beyinsiz insanları gördükçe onlarla aynı kimliği taşımaktan utanıyorum.. Hepsi ergen mergen ama insan bu kadar mı eğitimden mahsun kalır..
Kurum; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde,...
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pelerinli 2 yıl Batuist
Batuist
Şu yazıyı anlayamayan beyinsiz insanları gördükçe onlarla aynı kimliği taşımaktan utanıyorum.. Hepsi ergen mergen ama insan bu kadar mı eğitimden mahsun kalır..
Kurum; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde,...


Simdiye kadar konan butun yayin yasaklari kamu guvenligi ve sorusturmanin gizliligi denerek kondu, hatirlatirim.
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pelerinli 2 yıl
Liselerin bildirileri ve eylemleri son donemlerde cok organize ve bir anda buyuyerek gelisti. Zaten su son zamanlarda da bir durtuyorlar milleti surekli.

Nilletin agzinda da tekrar duymaya basladim bur durtuklemelerin yeni bir gezi yaratip yaratmayacagi sorusunu. Valla Reza, su sapiklar ya da yeni bir yolsuzluk veya egitimle ilgili bir haber kivilcim etkisi yaratip bir anda ikinci ve daha siddetli bir Gezi baslatabilir. Demek ki bundan korkuyorlar ve bu yuzden de bu adimi atmaya karar vermisler.

Ne diyim, korkunun ecele faydasi yoktur. Oteki tarafta da erisimimizi kesemeyecek ya
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kadirirdem 2 yıl
bencede yapsınlar ama yapıyorlar zaten...
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