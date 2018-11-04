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Diablo: Immortal mobil cihazlar için duyuruldu

Blizzard ilk kez sadece mobile odaklanan bir oyun geliştirdi. Diablo: Immortal efsane oyunun atmosferini mobil dünyaya taşıyor. Diablo: Immortal neler sunuyor?
6 ay
9,5b
1
23
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Blizzard’ın önemli duyurular yaptığı BlizzCon 2018 oyun fuarında mobil cihazlar için de bir sürpriz vardı. Diablo: Immortal adındaki yeni oyun sadece mobil dünyaya yönelik olarak hazırlandı.

Diablo: Immortal neler sunuyor?

Diablo Immortal firmanın sadece mobil dünyaya yönelik olarak geliştirdiği ilk oyun olma özelliğine sahip. Blizzard’ın Çin’de oyunlarını dağıtan 10 yıllık ortağı NetEase geliştirme aşamasında oyuna önemli katkılar sağlamış.

Ayrıca Bkz. "Mad Rocket: Fog of War hayatta kalma oyunu ilgi görüyor"

Diablo: Immortal oyunu Diablo II: Lord of Destruction ve Diablo III arasındaki zaman diliminde geçen olayları konu ediniyor. Worldstone parçalanır ve büyük gücü yozlaşmış parçaların içerisine kalır. Bu güç Diablo’nun yaratıklarından tutun pek çok şeytanın iştahını kabartmaktadır. Archangel Tyrael’den haber alınamayan bir dönemde kahramanlarımıza çok fazla iş düşmektedir.

Aksiyon RPG olarak geliştirilen çevrim içi oyun kılıç sallama türünde oynanıyor. Wizard, Barbarian, Necromancer, Monk, Crusader ve Demon Hunter şeklinde 6 farklı sınıf var. Ayrıca pek çok bölge ve zindan da oyuncuları bekliyor.

Fuarda yayınlanan oyun içi videoda geleneksel Diablo’dan farkı olmayan bir mekanik ve atmosfer göze çarpıyor. Şimdilik oyun ne zaman yayınlanacak açıklanmadı.

 

https://venturebeat.com/2018/11/02/diablo-immortal-is-coming-to-mobile/ Yorum Yaz
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shockwave error 6 ay
Bunu artık kabullenelim arkadaşlar. En baba yapımlar, en kral studyolarin oyunlari bile mobile gelecek, para orada..
Bugün yarin, wow veya rdr bile gelebilir mobile
Bunu artık kabullenelim arkadaşlar. En baba yapımlar, en kral studyolarin oyunlari bile mobile gelecek, para orada..Bugün yarin, wow veya rdr bile gelebili...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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bbuzol 6 ay
Rezillik yemin edyorum.Şu açıklamayı yapmaya da utanmıyorlar. İçine ettkleri diablo 3 ‘ten sonra bütün dünya adam akıllı diablo 4 bekliyordu.
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TheUnReaL 5 ay
Netease candır can.
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EuronGreyjoy 6 ay
Bu kadar tepki çekmesinin sebebi oyuncuların pc oyunu beklemesinden dolayı mı? Çünkü oyun fena değil gibi duruyor mobil için. 15 bin beğenme- 219 bin beğenmeme baya bi fazla. En son bu kadar dislike ı cod infinite warfare trailerında görmüştüm.
Hiçbir oyununu oynamadım bu arada, fazla bilgim yok diablo ile ilgili ondan soruyorum.
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IcyTea Lemon 6 ay EuronGreyjoy
Evet, o kadar sene bekleyip diablo 4 ya da diablo 2 remastered bekliyorlardi, cok buyuk bir duyuruymus gibi gidip mobil oyunu duyurdular ve yeni kattiklari bisey yok. Diablo 3 un free to play versiyonu olmus biraz daha farkli dizayni var o kadar. Blizz yanlis yapti, diablo 4 uzerinde calisiyoruz diyip ayrica yan oyunumuz olarak diablo immortali yapiyoruz deseydi kimse sinirlenmezdi.
Ayrica blizzard acikladi, diger oyunlari icin de mobil oyun yapimlarina coktan baslanilmis. Wow ve ow da geliyor mobile belliydi zaten is ilanlarindan. Gelsin sorun yok ama insanlar yeni oyun beklerken ayni oyunu isitip mobile getirmek sonrasinda cok onemliymis gibi buyuk duyuru yapmak sacmaliktir
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mahsur kalan adam 6 ay
Sadece online mı oynanacak acaba?
Tek kişilik hikaye modu olacak mı?
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DH Misafiri 6 ay
Mobil iyidir
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Tlg3 6 ay
Herkes 4 gözle diablo4 beklerken yaptiklari seye bak. Videosu dislike yagmuruna tutuldu zaten siz de basın eksiyi
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XanthiN 6 ay
O kadar beklenildi bu muydu...
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SEO-Uzmanı 6 ay
faresiz oynanmayan oyunların
1 numarası ne hallere gelmiş !
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Piêr Dé Sans 6 ay
Blizzard starcarft 2 ile starcraft efsanesinin devamını bekleyenleri üzmüştü.
Diablo 3 ile de diablo serisi sevenleri. Biz daha iyisini beklerken Blizzard git gide kötüleştiriyor.
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shockwave error 6 ay
Bunu artık kabullenelim arkadaşlar. En baba yapımlar, en kral studyolarin oyunlari bile mobile gelecek, para orada..
Bugün yarin, wow veya rdr bile gelebilir mobile
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Y-ZiyA 6 ay shockwave error
Kesinlikle doğru. Adamların da para kazanması lazım ama bari bunu blizzcon da içeri girmek için 50 dolar veren belki binlerce km gelen adamların karşısında yapma.
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maxmania 6 ay
bu sene büyük oyun firmaları (1-2 tanesi hariç) resmen oyunculara biz sizi sağmal inek olarak görüyoruz diyor. mikro ödeme sisteminiz batsın, fallout 76, fifa, nba 2k19 falan rezillik boy boy. bir de pcde oynanan türleri mobile, konsola getireceğiz diye bilgisayar sürümlerini port halinde elden geçirmeden sürüyorlar.
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