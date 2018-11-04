Diablo: Immortal mobil cihazlar için duyuruldu

Blizzard’ın önemli duyurular yaptığı BlizzCon 2018 oyun fuarında mobil cihazlar için de bir sürpriz vardı. Diablo: Immortal adındaki yeni oyun sadece mobil dünyaya yönelik olarak hazırlandı.

Diablo: Immortal neler sunuyor?

Diablo Immortal firmanın sadece mobil dünyaya yönelik olarak geliştirdiği ilk oyun olma özelliğine sahip. Blizzard’ın Çin’de oyunlarını dağıtan 10 yıllık ortağı NetEase geliştirme aşamasında oyuna önemli katkılar sağlamış.

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Diablo: Immortal oyunu Diablo II: Lord of Destruction ve Diablo III arasındaki zaman diliminde geçen olayları konu ediniyor. Worldstone parçalanır ve büyük gücü yozlaşmış parçaların içerisine kalır. Bu güç Diablo’nun yaratıklarından tutun pek çok şeytanın iştahını kabartmaktadır. Archangel Tyrael’den haber alınamayan bir dönemde kahramanlarımıza çok fazla iş düşmektedir.

Aksiyon RPG olarak geliştirilen çevrim içi oyun kılıç sallama türünde oynanıyor. Wizard, Barbarian, Necromancer, Monk, Crusader ve Demon Hunter şeklinde 6 farklı sınıf var. Ayrıca pek çok bölge ve zindan da oyuncuları bekliyor.

Fuarda yayınlanan oyun içi videoda geleneksel Diablo’dan farkı olmayan bir mekanik ve atmosfer göze çarpıyor. Şimdilik oyun ne zaman yayınlanacak açıklanmadı.