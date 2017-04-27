Didi, dünyanın en büyüğü olma yolunda ilerliyor





Girişim ekosistemi kendi devlerini yaratmaya devam ediyor. Dünyanın en değerli girişimi olarak gösterilen Uber’in tahtını sallayacak bir isim arkadan geliyor. Bahsettiğimiz isim Didi Chuxing. Haziran 2012’de kurulan seyahat paylaşım uygulaması, Çin’in 400 şehrinde 400 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Çin’in başkenti Pekin’de konumlanan şirketin en büyük rakibi ise ülkemizde de faaliyet gösteren Uber. Dünyanın en değerli girişimi olarak gösterilen Uber’in ardından ikinci sırada yer aldığı düşünülen Didi, son dönemde Çinli internet devlerinden ciddi yatırımlar aldı. Bunlar arasında Alibaba, Tencent gibi isimler bulunuyor. Uber’den daha hızlı büyüdüğü konuşulan Didi, 3 yıl içinde 1.4 milyar yolculuk sayısına ulaşmış. Uber ise 6 yılda 1 milyar barajını ancak aşabilmiş.

50 Milyar Dolar Değerleme

Çin’de çok ciddi bir popülarite bulunan Didi, küresel ölçekli şirketlerin de yakın takibinde. Kısa bir süre önce Apple da 1 milyar dolar yatırım yapmıştı. Hatta Çin Merkez Bankası da Didi’ye 300 milyon dolar yatırım yapan isimler arasında. Şu an yüzden fazla yatırımcıdan ciddi bir kaynak toplayan girişimin aldığı yatırımlarla 50 milyar dolarlık bir değerleme barajını aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son yatırımcı turunda Uber için ise belirlenen değer 68 milyar dolar olarak ifade edilmişti.

Didi, Çin'de otobüs ve minibüs paylaşımı gibi hizmetler de sunuyor.

Gözlerin son dönemde Didi üzerine çevrilmesinde önemli rol oynayan bir diğer konu ise George Soros. 86 yaşındaki iş adamının şirkete yatırım yapması, yeni yatırımcılar ve küresel ölçekte adının daha fazla duyulması adına çok önemli bir unsur. Önümüzdeki günlerde Didi sayesinde Avrupalı şirketlerin Çin'e attığı adımlara daha fazla tanıklık edebiliriz.

Özellikle Tim Cook’un her seferinde övgüyle bahsettği Didi, Uber’in Çin’deki işlerini de üstlenmiş durumda. Uber kurucularından ve CEO’su konumundaki Travis Kalanick’in güçleri birleştirerek daha verimli bir yapı olmak istedikleri şeklinde yaptığı açıklama, aslında Uber’in Çin’deki mağlubiyeti kabullenmesiydi bir anlamda. Ortaklıktan önce Uber Çin’de aylık 150 milyon seyahate erişmişti. Bu rakama rağmen Didi, Çin'deki pazarın %80'den fazlasına hakim durumda. 7000 binden fazla kişiye iş imkanı tanıyan Didi, yapay zeka ve derin öğrenme alanlarında ciddi çalışmalar yürütüyor. Didi sürücüleri, günlük 70TB veri, 9 milyar rota kombinasyonu, 13 milyar işaretli nokta üretiyor. Anlamlı kılındığında sadece bu veriler bile çok büyük bir değer. Zaten Apple'ın da Didi yatırımlarının arkasında bu verilerin olduğu iddia ediliyordu.