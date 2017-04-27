Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Didi, dünyanın en büyüğü olma yolunda ilerliyor

23 milyar dolarlık kişisel serveti bulunan fon milyarderi George Soros’un yeni gözdesi Didi. Fon milyarderinin Didi’ye yatırım yapma kararı, dikkatleri bir anda girişimin üzerine çekti.
2 yıl
12,9b
1
40
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Girişim ekosistemi kendi devlerini yaratmaya devam ediyor. Dünyanın en değerli girişimi olarak gösterilen Uber’in tahtını sallayacak bir isim arkadan geliyor. Bahsettiğimiz isim Didi Chuxing. Haziran 2012’de kurulan seyahat paylaşım uygulaması, Çin’in 400 şehrinde 400 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Çin’in başkenti Pekin’de konumlanan şirketin en büyük rakibi ise ülkemizde de faaliyet gösteren Uber. Dünyanın en değerli girişimi olarak gösterilen Uber’in ardından ikinci sırada yer aldığı düşünülen Didi, son dönemde Çinli internet devlerinden ciddi yatırımlar aldı. Bunlar arasında Alibaba, Tencent gibi isimler bulunuyor. Uber’den daha hızlı büyüdüğü konuşulan Didi, 3 yıl içinde 1.4 milyar yolculuk sayısına ulaşmış. Uber ise 6 yılda 1 milyar barajını ancak aşabilmiş.

50 Milyar Dolar Değerleme 

Çin’de çok ciddi bir popülarite bulunan Didi, küresel ölçekli şirketlerin de yakın takibinde. Kısa bir süre önce Apple da 1 milyar dolar yatırım yapmıştı. Hatta Çin Merkez Bankası da Didi’ye 300 milyon dolar yatırım yapan isimler arasında. Şu an yüzden fazla yatırımcıdan ciddi bir kaynak toplayan girişimin aldığı yatırımlarla 50 milyar dolarlık bir değerleme barajını aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son yatırımcı turunda Uber için ise belirlenen değer 68 milyar dolar olarak ifade edilmişti.

Didi, Çin'de otobüs ve minibüs paylaşımı gibi hizmetler de sunuyor.

Gözlerin son dönemde Didi üzerine çevrilmesinde önemli rol oynayan bir diğer konu ise George Soros. 86 yaşındaki iş adamının şirkete yatırım yapması, yeni yatırımcılar ve küresel ölçekte adının daha fazla duyulması adına çok önemli bir unsur. Önümüzdeki günlerde Didi sayesinde Avrupalı şirketlerin Çin'e attığı adımlara daha fazla tanıklık edebiliriz.

Özellikle Tim Cook’un her seferinde övgüyle bahsettği Didi, Uber’in Çin’deki işlerini de üstlenmiş durumda. Uber kurucularından ve CEO’su konumundaki Travis Kalanick’in güçleri birleştirerek daha verimli bir yapı olmak istedikleri şeklinde yaptığı açıklama, aslında Uber’in Çin’deki mağlubiyeti kabullenmesiydi bir anlamda. Ortaklıktan önce Uber Çin’de aylık 150 milyon seyahate erişmişti. Bu rakama rağmen Didi, Çin'deki pazarın %80'den fazlasına hakim durumda. 7000 binden fazla kişiye iş imkanı tanıyan Didi, yapay zeka ve derin öğrenme alanlarında ciddi çalışmalar yürütüyor. Didi sürücüleri, günlük 70TB veri, 9 milyar rota kombinasyonu, 13 milyar işaretli nokta üretiyor. Anlamlı kılındığında sadece bu veriler bile çok büyük bir değer. Zaten Apple'ın da Didi yatırımlarının arkasında bu verilerin olduğu iddia ediliyordu.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Maul* 2 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

DİDİ sandım allah allah nasıl olur diyorum altı üstü çay
5 Yanıt Yanıtla +254
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 2 yıl
Soğuk çay diye geldim, gidiyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +141
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daldan_dala 2 yıl
aman tanrım DİDİM. (gerçeğini bilen biliyor)
Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LastShip 2 yıl
Facebookta tiklanma kasmak icin yazilan haber basliklari gibi bu ne lan?
Noldu bu donanimhabere iyice kalite dustu..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regedit_2 2 yıl
OOHH ÇOK ŞÜKÜR BİZİM DİDİ DEĞİLMİŞ SOROS ONADA SOKACAK DİYE KORKTUM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
dev olmuş ama yurdumda hiçbir farkındalık yaratamamış marka :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snomask 2 yıl
tabi Didi Chuxing yazsa başlığa kimse gelmeyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DG Chester 2 yıl
Normalde içmem bu sabah alasım geldi içerken bu habere denk geldim .. haber içecek uyumu.. hala hayretlerdeyim

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet. 2 yıl DG Chester


native reklam :p
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
demek ki herkes aynı şeyi düşünüyor :D +1 ! :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
bergamotlu didi favorim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasretbitmez 2 yıl
Soğuk çayım didi, didi didi didi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 2 yıl
Aklıma çay markası, teyze ve ceza geldi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurcankorkmaz 2 yıl
Clickbait sanki ya :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12930 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uber, didi chuxing ve
7 etiket daha didi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Mobil Uygulamalar MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl NASA'nın dev roketinin fırlatılışı 2019'a ertelendi 2 yıl Apple’ın lisans ücreti kararı ortalığı karıştırdı: Qualcomm hisseleri düşüşte 2 yıl Sony'den PlayStation 4 satış rekoru 2 yıl Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olmak üzere 2 yıl Formula E, elektrikli araç bataryalarında gelişmeler sağlayacak 2 yıl Nintendo 2DS XL duyuruldu 2 yıl Facebook Messenger Lite global kullanıma sunuldu 2 yıl Turkcell’den adil kullanım kotasız internet paketi 2 yıl Rusya ile S-400 füzeleri konusunda anlaşma tamam 2 yıl Huawei’den geliştiricilere yönelik mini bilgisayar kartı 2 yıl Bataryaların zaman içerisinde kapasitesini kaybetmesinin nedeni bulundu 2 yıl Google, düşük ışıkta fotoğraf performansınızı arttıracak 2 yıl Samsung’dan kelimeleri sembollere dönüştüren uygulama 2 yıl Spotify, blockchain girişimi Mediachain'i satın aldı 2 yıl Netflix, Scorsese'nin yeni filmi için 100 milyon doları gözden çıkardı 2 yıl 3D yazıcı ile ev inşa edebilen robot geliştirildi 2 yıl Facebook Messenger'da Albert Einsten ile sohbet edin 2 yıl Samsung holding şirketi olmayı reddetti 2 yıl EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 inceleme videosu "Türünün en yakışıklısı" 2 yıl Çin ve Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da üs kurmayı planlıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Didi, dünyanın en büyüğü olma yolunda ilerliyor Sonraki Türk Telekom 2017'ye büyüme ve gelir rekoruyla başladı 2 yıl Volkswagen motosiklet markası Ducati'yi satmaya hazırlanıyor 2 yıl Turkcell'den tüm zamanların rekoru: 4 Milyarın üstünde çeyrek geliri ve dahası 2 yıl Sony’den kulaklık tasarımlı su geçirmez Walkman 2 yıl LG son yılların en iyi çeyrek sonucuna ulaştı 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 söylentileri 2 yıl Samsung, çeyrek gelirlerinde rekor kırdı 2 yıl Şampiyonlar Ligi finalinde yüz tanıma teknolojisi kullanılacak 2 yıl 2018 Polo GTI eski Golf GTI motoru ile gelecek 2 yıl AMD'nin en güçlü işlemcisi Ryzen 1800X'de fiyat indirimi! 2 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 2 ile ilgili ilk eleştiriler gelmeye başladı 2 yıl Samsung, yeni otomatik yanıt uygulaması In-Traffic Reply’ı tanıttı 2 yıl Call of Duty: WWII oyunundan ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Samsung Kablosuz Hızlı Şarj standı incelemesi "Hızlı, pratik ve bataryaya zararsız" 2 yıl Uber yolcuları artık puanlarını kolayca öğrenebilecek 2 yıl Instagram artık 700 milyon kullanıcıya sahip 2 yıl Araçlarda cam filmi kullanımı yasal hale geldi 2 yıl Desteklenmeyen telefonlara da Windows 10 Creators Update yüklemek mümkün 2 yıl NASA, ISS’den ilk defa 4K canlı yayın gerçekleştiriyor 2 yıl Star Wars 9 ve Indiana Jones 5'in çıkış tarihi açıklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim