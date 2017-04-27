Volkswagen motosiklet markası Ducati'yi satmaya hazırlanıyor

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Yaşadığı emisyon skandallarının ardından elektrikli otomobil ve otonom teknolojisi gibi farklı alanlarda yeni hamleler yaparak marka değerini korumak isteyen Volkswagen, bu stratejik değişikliklere kaynak sağlamak için çekirdek faaliyet alanları dışındaki bazı bölümleri gözden çıkardı. Reuters'ın haberine göre ünlü İtalyan motosiklet üreticisi Ducati de Volkswagen'in satışa çıkardığı birimlerden.





Volkswagen'in Audi birimi 2012 yılında Ducati'yi yaklaşık 860 milyon euro karşılığında satın almıştı. Şimdi ise Volkswagen, Ducati markasının satışı da dahil olmak üzere olası seçenekleri değerlendirmek için yatırım bankası Evercore'ı görevlendirdi ancak şirket henüz markanın satılıp satılmaması konusunda net bir karar vermiş değil. Alıcıların tekliflerine ve yapılacak görüşmelere göre şirketin kararını vermesi bekleniyor.





Audi'nin yıllık raporuna göre geçtiğimiz yıl 593 milyon euroluk satış gerçekleştiren Ducati'nin yıllık 100 milyon euroluk kar sağladığı ve 1.5 milyar euroya varan bir değerlemeye sahip olduğu tahmin ediliyor. Volkswagen'e yakın kaynaklar ise olası satış halinde Çinli ve Hindistanlı motosiklet üreticilerinin veya İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin'i satın alan konsorsiyum gibi yatırımcıların Ducati'yi satın alabileceklerini dile getiriyor.





Emisyon Skandalının Faturası 25 Milyar Dolar

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon adet dizel aracın emisyon testlerinde yanıltıcı sonuçlar ortaya koyan Volkswagen'in bugüne kadar ödediği cezalar, tazminat anlaşmaları, geri çağırma ve tamir etme masrafları derken emisyon skandalı için 25 milyar dolar civarında bir harcama yaptığı tahmin ediliyor. Alman otomobil devi geçtiğimiz haziran ayında varlıkları ve marka portföyünü gözden geçireceğini ve bazı işletmelerini satarak daha karlı alanlara yöneleceğini duyurmuştu.

http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-ducati-sale-exclusive-idUSKBN17S23J