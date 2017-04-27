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Volkswagen motosiklet markası Ducati'yi satmaya hazırlanıyor

Volkswagen, emisyon skandalları sonrasında yapacağı stratejik değişikliklere kaynak sağlamak için ünlü İtalyan motosiklet üreticisi Ducati'yi satmayı planlıyor.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Volkswagen motosiklet markası Ducati'yi satmaya hazırlanıyor
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Yaşadığı emisyon skandallarının ardından elektrikli otomobil ve otonom teknolojisi gibi farklı alanlarda yeni hamleler yaparak marka değerini korumak isteyen Volkswagen, bu stratejik değişikliklere kaynak sağlamak için çekirdek faaliyet alanları dışındaki bazı bölümleri gözden çıkardı. Reuters'ın haberine göre ünlü İtalyan motosiklet üreticisi Ducati de Volkswagen'in satışa çıkardığı birimlerden.


Volkswagen'in Audi birimi 2012 yılında Ducati'yi yaklaşık 860 milyon euro karşılığında satın almıştı. Şimdi ise Volkswagen,  Ducati markasının satışı da dahil olmak üzere olası seçenekleri değerlendirmek için yatırım bankası Evercore'ı görevlendirdi ancak şirket henüz markanın satılıp satılmaması konusunda net bir karar vermiş değil. Alıcıların tekliflerine ve yapılacak görüşmelere göre şirketin kararını vermesi bekleniyor.


Audi'nin yıllık raporuna göre geçtiğimiz yıl 593 milyon euroluk satış gerçekleştiren Ducati'nin yıllık 100 milyon euroluk kar sağladığı ve 1.5 milyar euroya varan bir değerlemeye sahip olduğu tahmin ediliyor. Volkswagen'e yakın kaynaklar ise olası satış halinde Çinli ve Hindistanlı motosiklet üreticilerinin veya  İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin'i satın alan konsorsiyum gibi yatırımcıların Ducati'yi satın alabileceklerini dile getiriyor.


Emisyon Skandalının Faturası 25 Milyar Dolar 

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon adet dizel aracın emisyon testlerinde yanıltıcı sonuçlar ortaya koyan Volkswagen'in bugüne kadar ödediği cezalar, tazminat anlaşmaları, geri çağırma ve tamir etme masrafları derken emisyon skandalı için 25 milyar dolar civarında bir harcama yaptığı tahmin ediliyor. Alman otomobil devi geçtiğimiz haziran ayında varlıkları ve marka portföyünü gözden geçireceğini ve bazı işletmelerini satarak daha karlı alanlara yöneleceğini duyurmuştu.

http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-ducati-sale-exclusive-idUSKBN17S23J Yorum Yaz
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javaprof 2 yıl en beğenilen
vestel veya tümosan alsa keşke.
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IslakFasulye 2 yıl
Motorun üzerinde DSB yi DSG okudum, kalp krizi geçirecektim.
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atsız jokey 2 yıl
Otomobil genel tayfası ortaklaşa alabilir miyiz acaba. Benden 100 bin çalışır
2 Yanıt Yanıtla +8
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zero fear 2 yıl
Volkswagen Dukati'yi alsın biz Volkswagen'i alacaz
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muratalagoz 2 yıl
katarlılar alır bizim çomarlarda sevinir kendimiz almış gibi
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Kaiser75 2 yıl muratalagoz
muratalagoz
katarlılar alır bizim çomarlarda sevinir kendimiz almış gibi

el şeyiyle gerdeğe girilmez demişler ama nerde
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Lord Sparhawk 2 yıl
Ulan görende sefilliğin ülkesi türkiye değil de dubaiyiz zanneder. Ducatinin an aşağı modeli 80-90binden başlar burada vergilerle. Kim alacak o motorları o paralara, hiç boşuna zahmet etmeseymiş doğuş..
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aaguler 2 yıl
Motosikletin ferrarisi ducati, vosvos ag çatısı altına yakışmıyordu zaten
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zeytinkoy 2 yıl
Dürüstlüğün önemli olduğu, yalancılığa ve sahtekarlığa müsamaa gösterilmeyen medeni ülkelerde vw ciddi sıkıntılar yaşarken, tr gibi sahtekarlığın, üçkağıtçılığın vatandaşından devlet yöneticisine kadar her alanda prim yaptığı üçüncü dünya ülkelerinde vw'nin yaptığı sahtekarlığı umuruna katan yok. Hatta vw satışları iyice zirve yaptı. Sahtekar sahtekarın halinden anlar
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aLLyC 2 yıl
Volkswagen ailesinin distrübütörleri hep berbat olmak zorunda herhalde.
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kadirirdem 2 yıl
Keşke yerli firmalarımız alsa böyle fırsatları kaçırmayalım bari.
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Kaiser75 2 yıl
vw'nin dizel motorlarda yatığı hile yüzünden karşılamak zorunda olduğu yaklaşık 25 milyar dolar ceza, sektörde taşları yerinden oynatmaya devam edecek galiba
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TsuBLK 2 yıl
yerli bir marka alsa işte ya
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Kaiser75 2 yıl
VW'nin motosikletle ne işi olur? Otomobil işini düzgün yapsın yeter
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Volkswagen, volkswagen emisyon skandalı ve
4 etiket daha Emisyon Skandalı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
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