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Digital Wellbeing uygulaması tüm Android One telefonlarına geliyor

Akıllı telefon kullanımınızı takip edebileceğiniz ve kendinize sınırlamalar koyabileceğiniz Digital Wellbeing uygulaması Android One telefonları için indirmeye sunuldu.
7 ay
2,2b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın ilk kez Pixel telefonları üzerinde tanıttığı ve yeni özelliklerle sürekli güncellediği Digital Wellbeing dijital yaşam uygulaması Android One telefonlarına da geliyor. Yavaş yavaş dağıtım başladı.

Digital Wellbeing neler sunuyor?

Digital Wellbeing uygulaması telefonunuzu gün boyunca nasıl kullandığınızı analiz ederek detaylı istatistikler hazırlıyor. Hangi uygulamalar daha sık kullanılıyor, telefon ne kadar ekran kilidine alınıyor, kaç tane bildirim geliyor gibi pek çok veri kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca belirli özelliklerde kullanım kısıtlanabiliyor.

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Google bir süre önce Google, yeni uygulamasını Android One cihazlarına getireceğini açıklamıştı. Nokia 7 Plus modeli geçen ay uygulamayı ilk alan akıllı telefon olmuştu. Şimdi ise Google Play üzerinde tüm Android One cihazlarının kullanımına sunuldu.

Digital Wellbeing uygulaması Android Pie sürümü gerektirdiği için hali hazırda Nokia 7 Plus ve Nokia 6.1 Plus modelleri uyumlu durumda. General Mobile modelleri de dahil telefonlar Android Pie sürümüne güncellendikçe uygulamayı alacaklardır.


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smart1978 7 ay
General Mobile TELPA halen Android 9.0 i cikartacak. Agustos tan beri final surumu yayinda ... Pixel 2 XL cihazimda yukludur aylardir guzel faydali verimli anlamli bir uygulama. Olmazsa olmazlardan olacak farkina varildikca ...
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maxmania 7 ay
biz google' ın gereksiz uygulamalarından kurtulmaya uğraşıyoruz, adamlar başka başka icatlar (uygulamalar) çıkartıyor başımıza.
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