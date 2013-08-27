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Digitimes Research: Android, giriş segmentindeki rekabetçiliğini kaybedebilir

5 yıl
1,3b
1
48
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Digitimes Research: Android, giriş segmentindeki rekabetçiliğini kaybedebilir
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Giriş segmenti akıllı telefonların, Android’in ve akıllı telefonların çok daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük pay sahibi olduğu aşikar.Özellikle Android’in bu alandaki rekabet yeteneğinin önüne geçebilen bir işletim sistemi şimdilik bulunmamakla birlikte Digitimes Research’ün son yayınladığı çalışma, bunun zamanla değişebileceğini gösteriyor.

Bileşen fiyatlarının her geçen gün ucuzlaması, akıllı telefonlara çok daha uygun fiyatlardan erişilebilir olmasını kılıyor. Ancak bu durum Digitimes Research’e göre Android’in işine gelmiyor. Giriş segmenti Android’li akıllı telefonlarda firmaların ileriye dönük destek sunamamasına dikkat çeken Digitimes Research, firmaların donanımların ucuzlamasıyla birlikte Android’e göre daha sürdürülebilir olan ve nispeten daha az donanım gereksinimi duyan işletim sistemlerine yöneleceğini düşünüyor.

Kapalı platformların fiyat / donanım dengesini çok rahat şekilde tutturabilmeleri halinde Android’in giriş segmentinde önemli bir darbe yiyeceğini söyleyen Digitimes Research, Android’in ihtiyaç duyduğu yüksek donanım gereksinimlerinin firmaları Tizen, MeeGo, FireFox OS ve Windows Phone gibi platformları giriş segmentine entegre etme çalışmalarına vesile olduğunu ifade etti.


http://www.digitimes.com/news/a20130826PD209.html?chid=2 Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin giriş seviyesi hatta orta seviyede android çöp.

Android istiyorsanız üst seviye kullanmak daha mantıklı yoksa gidin lumia520 falan alın
Kim ne derse desin giriş seviyesi hatta orta seviyede android çöp.Android istiyorsanız üst seviye kullanmak daha mantıklı yoksa gidin lumia520 falan ...
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1 Yanıt Yanıtla +56
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Guest-F8946C419 5 yıl
Sadece giriş ve orta olsa..

Şuan Windows xp çalıştırabilecek telefonlar, Android kullanırken kasıyor ya.



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matmuhendisi 5 yıl
android giriş seviyesinde çöp ama gel görki bunu birine anlatamıyorsun android hevesi oluyo insanlarda ...
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FerDi5 5 yıl
arkadaşlar firmalar mediatek işlemci ile ,8 mpel camera,2500 mah batarya, 4.5 inç ekran qhd ekran super lcd 3 lü, android 4.3telefon yapsın 1000 tl fıyatdan satılsın siz o zaman görun androidi ancak yapan yok ki
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MyWorldLife 5 yıl
Alt ve orta seviye dogrudur ama ust seviye android cihazlara kasiyor demek yanlistir.


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lyridder 5 yıl
Alternatif yazılımlara kapımız açık.
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danGerfuLL 5 yıl
Alt seviye Android alan da Dark Knight Rises oynayacak ya da Real Racing 3 ya da NFS Most Wanted. Lumia 520 kac tanesini oynatiyor aaa Windows Phone'da bu oyunlar yok! Olsa oynatir mi koyarlar 1 gb ram gereksinim al sana 520 bozdur bozdur oyna.

Alt seviye telefon sosyal aglarla az bucuk ilisigi olan telefonun pek fazla akilli kismi ile ilgisi olmayanlarin tercihi.

Adam Nokia Asha serisi almak yerine alir bir tane Galaxy Y Viber'dan ucretsiz gorusur.


Hangi kriteri baz alarak alt seviyeyi degerlendiriyorsunuz?
2 Yanıt Yanıtla
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MustafaPasam 5 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

Alt seviye Android alan da Dark Knight Rises oynayacak ya da Real Racing 3 ya da NFS Most Wanted. Lumia 520 kac tanesini oynatiyor aaa Windows Phone'da bu oyunlar yok! Olsa oynatir mi koyarlar 1 gb ram gereksinim al sana 520 bozdur bozdur oyna.

Alt seviye telefon sosyal aglarla az bucuk ilisigi olan telefonun pek fazla akilli kismi ile ilgisi olmayanlarin tercihi.

Adam Nokia Asha serisi almak yerine alir bir tane Galaxy Y Viber'dan ucretsiz gorusur.


Hangi kriteri baz alarak alt seviyeyi degerlendiriyorsunuz?

ya bırak allah aşkına..hani kardeşim nerede oynatıyor ? oynatıyor da ne işe yarıyor ? milyon tane iş yapıyorsun telefonu riske atıyorsun.hadi başardın diyelim telefon oyun için mi var ? telefon oyun makinasımı ? zaten o telefonla 30 dakika oynasan şarjı biter kapanır.ana menüde bile kasan bir telefon oyunlarda isterse 150 fps versin ne gerek var.azıcık mantık lütfen azıcık
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selmand 5 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

Alt seviye Android alan da Dark Knight Rises oynayacak ya da Real Racing 3 ya da NFS Most Wanted. Lumia 520 kac tanesini oynatiyor aaa Windows Phone'da bu oyunlar yok! Olsa oynatir mi koyarlar 1 gb ram gereksinim al sana 520 bozdur bozdur oyna.

Alt seviye telefon sosyal aglarla az bucuk ilisigi olan telefonun pek fazla akilli kismi ile ilgisi olmayanlarin tercihi.

Adam Nokia Asha serisi almak yerine alir bir tane Galaxy Y Viber'dan ucretsiz gorusur.


Hangi kriteri baz alarak alt seviyeyi degerlendiriyorsunuz?

evet android çoluk çocuk için güzel.

bizim gibi iş adamları ve büyükler için windows phone ve iphone var :)
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senersongur 5 yıl
İos'u hackleyip galaxy ace gibi telefonlara yüklemek lazim.
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THESTER 5 yıl
Bunun aynısını neredeyse 2 ay önce demiştim bazıları da bana karşı çıkmıştı
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tr-mchd 5 yıl
selmand

S60Doctordogru soyluyorlar. bana 600 lira civarinda lumia 520 gibi akici calisan, gm discovery disindanbir telefon soyleyin. sahsen ben lumia 520 yi almayi dusunuyorum sirf windows phone merakimdan. uygulama magazasi gelissin windows phone iyi yerlere gelecek inaniyorum ki gameloft 15 kaliteli oyununu windows phonea getirecegini duyurdu.
Gm dede nexusdada s4dede takılmalar var kafanı yorma. 720 akıyor 820 uçak mubarek


pardon biri nexus kasıyor mu dedi yoksa ben mi yanlış okudum ? aklına gelebilecek her oyunu en yüksek ayarlarda oynadım, en ufak kasma yok, e gerisinde zaten yok problem?

edit : imla
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S60Doctor 5 yıl
dogru soyluyorlar. bana 600 lira civarinda lumia 520 gibi akici calisan, gm discovery disindanbir telefon soyleyin. sahsen ben lumia 520 yi almayi dusunuyorum sirf windows phone merakimdan. uygulama magazasi gelissin windows phone iyi yerlere gelecek inaniyorum ki gameloft 15 kaliteli oyununu windows phone'a getirecegini duyurdu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl
Üst segment telefonlarda bile ara sıra olsada sorun yapan bir sistem giriş ve orta da düzgün çalışacak öyle mi?


Giriş ve orta segment telefonlarda WP8 rakipsizdir.

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selmand 5 yıl S60Doctor
S60Doctor
dogru soyluyorlar. bana 600 lira civarinda lumia 520 gibi akici calisan, gm discovery disindanbir telefon soyleyin. sahsen ben lumia 520 yi almayi dusunuyorum sirf windows phone merakimdan. uygulama magazasi gelissin windows phone iyi yerlere gelecek inaniyorum ki gameloft 15 kaliteli oyununu windows phone'a getirecegini duyurdu.

Gm dede nexusdada s4dede takılmalar var kafanı yorma.

720 akıyor 820 uçak mubarek
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Nokia Specialist 5 yıl
Htc one ın donanımına xp kur kullan android den daha hızlıdır be
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XavierPedro 5 yıl
Tabii kaybeder.
Boşta 500 mb ram harcıyor. O kadar rame xp kurup yıllarca oyun oynadı insalar. Öküz alırık o kadar ramle lan!
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