Digitimes Research: Android, giriş segmentindeki rekabetçiliğini kaybedebilir

Giriş segmenti akıllı telefonların, Android’in ve akıllı telefonların çok daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük pay sahibi olduğu aşikar.Özellikle Android’in bu alandaki rekabet yeteneğinin önüne geçebilen bir işletim sistemi şimdilik bulunmamakla birlikte Digitimes Research’ün son yayınladığı çalışma, bunun zamanla değişebileceğini gösteriyor.

Bileşen fiyatlarının her geçen gün ucuzlaması, akıllı telefonlara çok daha uygun fiyatlardan erişilebilir olmasını kılıyor. Ancak bu durum Digitimes Research’e göre Android’in işine gelmiyor. Giriş segmenti Android’li akıllı telefonlarda firmaların ileriye dönük destek sunamamasına dikkat çeken Digitimes Research, firmaların donanımların ucuzlamasıyla birlikte Android’e göre daha sürdürülebilir olan ve nispeten daha az donanım gereksinimi duyan işletim sistemlerine yöneleceğini düşünüyor.

Kapalı platformların fiyat / donanım dengesini çok rahat şekilde tutturabilmeleri halinde Android’in giriş segmentinde önemli bir darbe yiyeceğini söyleyen Digitimes Research, Android’in ihtiyaç duyduğu yüksek donanım gereksinimlerinin firmaları Tizen, MeeGo, FireFox OS ve Windows Phone gibi platformları giriş segmentine entegre etme çalışmalarına vesile olduğunu ifade etti.

http://www.digitimes.com/news/a20130826PD209.html?chid=2