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Digitimes: Sony, Xperia Z ile hız kazanıyor

6 yıl
1,8b
1
72
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Digitimes: Sony, Xperia Z ile hız kazanıyor

Sony'nin son dönemdeki en dikkat çekici üst düzey akıllı telefonu Xperia Z ile özlediği günlerdeki başarısını yakalayıp 2013 hedeflerine ulaşmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz ayın içerisinde çeşitli ülkelerde satışa sunulan Xperia Z'in ulaştığı satış sayısıyla ilgili Sony cephesinden bugüne kadar resmi bir açıklama gelmiş değil. Fakat Digitimes'ın kaynaklarından edindiği bilgiler Xperia Z'e olan yoğun talep hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.
Gazetenin tedarik zinciri içerisinde kaynalkarının ifadelerine göre Japonya, Fransa, Almanya, Hong Kong ve Tayvan'da ön satışa sunulduğu gün içerisinde 5 inçlik Xperia Z'in bu ülkeler için ayrılan tüm stokları yoğun taleple birlikte tamamen tükenmiş. Kaynaklar telefonun satış sayısıyla ilgili net bir bilgiyse vermezken; Xperia Z'in Sony'nin son dönemdeki yüksek satışa sayısına ulaşmış en başarılı telefonu olduğunun vurguluyor.

Geçtiğimiz yıl 34 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştiren Sony'nin 2013 yılında 50 milyondan fazla akıllı telefonu satma hedefi bulunurken; 2014 yılında giriş seviyesine yönelik olarak Firefox OS'li yeni akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130311PD206.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
pili çıkarılmayan telefonların tuş kitleme ve ses kısma (yada açma) tuşlarına beraber basıldığında telefon reset atıyor bilmeyenler de boş konuşuyor yazık!!!
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DH Misafiri 6 yıl
daha hala amolet ekranda takılı kalan arkadaslar yapmayın ya hiç mi ıps ekran görmediniz ..
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denizci535 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
daha hala amolet ekranda takılı kalan arkadaslar yapmayın ya hiç mi ıps ekran görmediniz ..

Ips ekran gorduk kardes sarji nasil emiyor sen biliyonmu????
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Citizen'in Pengueni 6 yıl
Ya bu s4 pro 2 ay önce güzelim işlemci olarak anılırken şimdi yerin dibine sokuluyor
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gently weeps 6 yıl
telefonun içine toz kaçmayacağı için performansında pek bir eksiklik hissedilmez ileriki zamanlarda.

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denizci535 6 yıl
Ister sharp ister idj ister kolce polce komce cincon ca cikarsin. ANLAMAYANLARA KONUSUYORUM GPU OLARAK BITIKTIR XPERIA Z...
Biri su gecirmez der sanki denizde tel ile yuzecegiz.
Kimi ekran soyle boyle der.
Kimi ise dogru soyler ama yanlis anlatir....
Gpu nedir bir aratin googleye bakin isterseniz... Cpu degil gpu
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Technotronic 6 yıl denizci535
denizci535
Ister sharp ister idj ister kolce polce komce cincon ca cikarsin. ANLAMAYANLARA KONUSUYORUM GPU OLARAK BITIKTIR XPERIA Z...
Biri su gecirmez der sanki denizde tel ile yuzecegiz.
Kimi ekran soyle boyle der.
Kimi ise dogru soyler ama yanlis anlatir....
Gpu nedir bir aratin googleye bakin isterseniz... Cpu degil gpu

senin icin donanim ne kadar önemliyse bir baskasi icinde cihazin saglam olmasi önemli olabilir .Ben telefonla oyun oynamam ,oynaasamda cok rahat her oyunu oynatacagindan süphem yok.Ben sporla ugrasan biriyim yeri geli yagmurun altinda ıslaniyorum o yüzden benim icin oldukca önemli bir özellik ,bu özelligini neden bu kadar kücümsedin anlam veremedim.Cihazin tasarimi o kadar şık ki yıllar boyu tasarımi eskimeden kullanilacak bir cihaz tıpkı arc s gibi.
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mujolot 6 yıl
Arkadaşlar ilk olarak xperia z gelicek en geç 2 haftaya bazı tekno marketlerde görürsünüz gidip bakarsınız suan s3 le ekranını karşılaştırın sinir iphone 5 ile karsilastirirsiniz kamerasını da karsilastirirsiniz sizden ricam burda şu ürün söyle kötü böyle zayıf demekle insanların aklını karıştırmamak herkesin kendi özgür iradesi. Bakıyorum da nekadar eleştirici bi toplum olmuşuz enbasit cep telefonu konularında bile ürünün iyi özelliklerini değilde zayıf olan yanlarını dile getiriyoruz biraz daha tarafsız olup ürünlerin hem olumlu hemde eksik olan kısımlarını tartışarak daha dogru olur düşüncesindeyim
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mujolot 6 yıl
Teli elinize alın bakın karşılaştırın ona göre yorum yapın ve ona göre de satın alın böyle yok z htc one ve s4 u geçsin mis ben bu yorumu bırakırım demiş deniz arkadaşımız ben de diyorum s4 ve one z yi dayaniklilikta geçsin bakalım malzeme kalitesinde geçsin bakalım. Bu neye benziyor biliyormusunuz arkadaşlar araba bayilerine gidersiniz ve aracın Maximum hızı 185 km yazıyor ama gerçekte 200 km hıza cikiabiliyosunuz ama sürekli 200 km hızla gidemiyosunuz çünkü rahatsız lik hissi veriyor. Bi üründen maximum fayla almaya bakın tüm özelliklerini karşılaştırın teli hor kullananlar hemen z alsın performans aşığı arkadaşlar da s4 alsın bütün gün antutu testinde telin kaç puan yaptığına baksınlar ve tatmin olsunlar
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denizci535 6 yıl mujolot
mujolot
Teli elinize alın bakın karşılaştırın ona göre yorum yapın ve ona göre de satın alın böyle yok z htc one ve s4 u geçsin mis ben bu yorumu bırakırım demiş deniz arkadaşımız ben de diyorum s4 ve one z yi dayaniklilikta geçsin bakalım malzeme kalitesinde geçsin bakalım. Bu neye benziyor biliyormusunuz arkadaşlar araba bayilerine gidersiniz ve aracın Maximum hızı 185 km yazıyor ama gerçekte 200 km hıza cikiabiliyosunuz ama sürekli 200 km hızla gidemiyosunuz çünkü rahatsız lik hissi veriyor. Bi üründen maximum fayla almaya bakın tüm özelliklerini karşılaştırın teli hor kullananlar hemen z alsın performans aşığı arkadaşlar da s4 alsın bütün gün antutu testinde telin kaç puan yaptığına baksınlar ve tatmin olsunlar

Htc one kasa olarak z yi dovnek az bile tokat manyagi yapar z tokata gider vallaha sen htc one gordun mu kardes yapma boyle acaba one x ile karistiriyor olmayasin

S4 plastik kasa hayranlari cok cunku kagit gibi hafif heryere sigar agirlik hissettirmez..
Bir sony ci olarak sunu beklerdik ekrani sony tv ler gibi led olsa. Kamerasi biraz daha basarili olsa muzikte beats audio yakalasa donanim olarak bunlar olsa islemcisi s4 e biraz kafa tutacak modda olsa hemen 2000 tl vereyim acimam.
Ama sony bugun z yi piyasa koyup yeni amiral gemim cx vs deyip karsima cikarsa yazilim konusunda resmen motorolayla yarisiyor....
Bir google nexus cikarsa onu alirdim... Bakin lg nexus kapis kapis gitti niye yazilimin arkasinda google var... Simdi insanlar durup dusunuyor sony xperia t yi bile cope sutlamisken. S p ion saymiyorum bile destegi gec olanin kostegi cok olur unutma...
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mujolot 6 yıl
İsteyen istediği teli alır ben de xperia s var arkadimda s3 var ikimizde racing Race 3 oynuyoruz s3 çok fazla takılıyor hani 4 çekirdek ti hani grafik İşlemcisi çoktan iyiydi bunların hepsi kağıt üstünde iyi telefonlar benden tavsiye telefonu elinize almadan kullanmadan yorum yapmayın. Stabil denilen bişey var her üretici kendince telefonları özellikleri ile stabil yapamaya çalışıyor bazıları iyi bazıları kötü. Bence iphone bu konuda en iyisi sonra da sony geliyor bunları yazarken iphone 5 ve xperia s kullanıcısı olarak yazıyorum öyle kagit üstü özelliklerine bakıp değil
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Angelica 6 yıl mujolot
mujolot
İsteyen istediği teli alır ben de xperia s var arkadimda s3 var ikimizde racing Race 3 oynuyoruz s3 çok fazla takılıyor hani 4 çekirdek ti hani grafik İşlemcisi çoktan iyiydi bunların hepsi kağıt üstünde iyi telefonlar benden tavsiye telefonu elinize almadan kullanmadan yorum yapmayın. Stabil denilen bişey var her üretici kendince telefonları özellikleri ile stabil yapamaya çalışıyor bazıları iyi bazıları kötü. Bence iphone bu konuda en iyisi sonra da sony geliyor bunları yazarken iphone 5 ve xperia s kullanıcısı olarak yazıyorum öyle kagit üstü özelliklerine bakıp değil

Keske herkes senin gibi bilincli kullanici olsa.

Xperia Z nin cpu na yetersiz diyenler var yaa :D
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wolf silver 6 yıl
sony telefonu erken cıkaracam dıye bır cok sorunla geldı.. tıpkı htc nın gecen yıl yaptıgı hatayı yaptı..o guzel tasarıma yazık oldu
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wolf silver 6 yıl
Elektroterm
Ekran sıradan TFT LCDPil çıkarılamıyorYazılımsal butonlarYetersiz işlemciYetersiz GPUGüncelleme şüpheliPili çıkarılamayan ve yazılımsal butonlu bu telefonu alanlar bir uygulama hatası sonucu telefon takılıp kaldığında pili bitmeden yada telefon alev almadan önce ana ekrana dönsün diye çaresizce oturup dua etmek zorunda kalınca çok canları sıkılacaktır.

adam haklı beyler :D :D
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mipa90 6 yıl
denizci535
Orijinalden alıntı: .::ÇaĞLaR::.
Orijinalden alıntı: Elektroterm Ekran sıradan TFT LCD Pil çıkarılamıyor Yazılımsal butonlar Yetersiz işlemci Yetersiz GPU Güncelleme şüpheli Pili çıkarılamayan ve yazılımsal butonlu bu telefonu alanlar bir uygulama hatası sonucu telefon takılıp kaldığında pili bitmeden yada telefon alev almadan önce ana ekrana dönsün diye çaresizce oturup dua etmek zorunda kalınca çok canları sıkılacaktır.
Bunların hepsi kagıt üzeri ezbere yorumlar , kullanan arkadaşlar ekranından ,pilinden ve oyun performansında oldukça memnun.Sana ve başka marka fanı olan editörlere inanmak için insanın saf olması gerekir.
Elektro arkadas hakli yukarida sayilanlar bir koca eksi handikalp... Akilli telefonlari secerken lutfen eksi ve artilari ortaya koyalim. Arkadasa tesekkur etmemiz gerekiyor cok guzel eksi ozellikleri yorumlamis... Bende katiliyorum...

neyine katılıyorsun bilmem ama son zamanlarda pili cıkarılan cok az telefon kaldı.ekranı kendim canlı gormeden yorumlamam. güncelleme suphelı demış ya en cok ona güldüm. ay sonunda 4.2 alacağı kesın olan telefona guncelleme suphelı dıyor.cpu yetersiz değil kullananlar gayet akıcı kasma olmadıgını soyluyorlar. gpu konusunda haklı sadece onun dısında dıger soyledıklerı hayal urunu
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