Digitimes: Sony, Xperia Z ile hız kazanıyor

Sony'nin son dönemdeki en dikkat çekici üst düzey akıllı telefonu Xperia Z ile özlediği günlerdeki başarısını yakalayıp 2013 hedeflerine ulaşmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz ayın içerisinde çeşitli ülkelerde satışa sunulan Xperia Z'in ulaştığı satış sayısıyla ilgili Sony cephesinden bugüne kadar resmi bir açıklama gelmiş değil. Fakat Digitimes'ın kaynaklarından edindiği bilgiler Xperia Z'e olan yoğun talep hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Gazetenin tedarik zinciri içerisinde kaynalkarının ifadelerine göre Japonya, Fransa, Almanya, Hong Kong ve Tayvan'da ön satışa sunulduğu gün içerisinde 5 inçlik Xperia Z'in bu ülkeler için ayrılan tüm stokları yoğun taleple birlikte tamamen tükenmiş. Kaynaklar telefonun satış sayısıyla ilgili net bir bilgiyse vermezken; Xperia Z'in Sony'nin son dönemdeki yüksek satışa sayısına ulaşmış en başarılı telefonu olduğunun vurguluyor.

Geçtiğimiz yıl 34 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştiren Sony'nin 2013 yılında 50 milyondan fazla akıllı telefonu satma hedefi bulunurken; 2014 yılında giriş seviyesine yönelik olarak Firefox OS'li yeni akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130311PD206.html