Digitimes: Sony, Xperia Z ile hız kazanıyor

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Sony'nin son dönemdeki en dikkat çekici üst düzey akıllı telefonu Xperia Z ile özlediği günlerdeki başarısını yakalayıp 2013 hedeflerine ulaşmasını sağlayacak gibi görünüyor.
Geçtiğimiz ayın içerisinde çeşitli ülkelerde satışa sunulan Xperia Z'in ulaştığı satış sayısıyla ilgili Sony cephesinden bugüne kadar resmi bir açıklama gelmiş değil. Fakat Digitimes'ın kaynaklarından edindiği bilgiler Xperia Z'e olan yoğun talep hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.
Gazetenin tedarik zinciri içerisinde kaynalkarının ifadelerine göre Japonya, Fransa, Almanya, Hong Kong ve Tayvan'da ön satışa sunulduğu gün içerisinde 5 inçlik Xperia Z'in bu ülkeler için ayrılan tüm stokları yoğun taleple birlikte tamamen tükenmiş. Kaynaklar telefonun satış sayısıyla ilgili net bir bilgiyse vermezken; Xperia Z'in Sony'nin son dönemdeki yüksek satışa sayısına ulaşmış en başarılı telefonu olduğunun vurguluyor.
Geçtiğimiz yıl 34 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştiren Sony'nin 2013 yılında 50 milyondan fazla akıllı telefonu satma hedefi bulunurken; 2014 yılında giriş seviyesine yönelik olarak Firefox OS'li yeni akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor.
http://www.digitimes.com/news/a20130311PD206.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ips ekran gorduk kardes sarji nasil emiyor sen biliyonmu????
Biri su gecirmez der sanki denizde tel ile yuzecegiz.
Kimi ekran soyle boyle der.
Kimi ise dogru soyler ama yanlis anlatir....
Gpu nedir bir aratin googleye bakin isterseniz... Cpu degil gpu
senin icin donanim ne kadar önemliyse bir baskasi icinde cihazin saglam olmasi önemli olabilir .Ben telefonla oyun oynamam ,oynaasamda cok rahat her oyunu oynatacagindan süphem yok.Ben sporla ugrasan biriyim yeri geli yagmurun altinda ıslaniyorum o yüzden benim icin oldukca önemli bir özellik ,bu özelligini neden bu kadar kücümsedin anlam veremedim.Cihazin tasarimi o kadar şık ki yıllar boyu tasarımi eskimeden kullanilacak bir cihaz tıpkı arc s gibi.
Htc one kasa olarak z yi dovnek az bile tokat manyagi yapar z tokata gider vallaha sen htc one gordun mu kardes yapma boyle acaba one x ile karistiriyor olmayasin
S4 plastik kasa hayranlari cok cunku kagit gibi hafif heryere sigar agirlik hissettirmez..
Bir sony ci olarak sunu beklerdik ekrani sony tv ler gibi led olsa. Kamerasi biraz daha basarili olsa muzikte beats audio yakalasa donanim olarak bunlar olsa islemcisi s4 e biraz kafa tutacak modda olsa hemen 2000 tl vereyim acimam.
Ama sony bugun z yi piyasa koyup yeni amiral gemim cx vs deyip karsima cikarsa yazilim konusunda resmen motorolayla yarisiyor....
Bir google nexus cikarsa onu alirdim... Bakin lg nexus kapis kapis gitti niye yazilimin arkasinda google var... Simdi insanlar durup dusunuyor sony xperia t yi bile cope sutlamisken. S p ion saymiyorum bile destegi gec olanin kostegi cok olur unutma...
Keske herkes senin gibi bilincli kullanici olsa.
Xperia Z nin cpu na yetersiz diyenler var yaa :D
adam haklı beyler :D :D
neyine katılıyorsun bilmem ama son zamanlarda pili cıkarılan cok az telefon kaldı.ekranı kendim canlı gormeden yorumlamam. güncelleme suphelı demış ya en cok ona güldüm. ay sonunda 4.2 alacağı kesın olan telefona guncelleme suphelı dıyor.cpu yetersiz değil kullananlar gayet akıcı kasma olmadıgını soyluyorlar. gpu konusunda haklı sadece onun dısında dıger soyledıklerı hayal urunu
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