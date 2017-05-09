Dijital ekranlı Amazon Echo Show tanıtıldı

Amazon’un akıllı hoparlör trendini başlatan Echo ürün serisi bugün önemli bir güncelleme aldı. Uzun süredir eleştiri konusu olan dijital ekran entegrasyonu Amazon Echo Show ile gerçekleşmiş oldu.

Dijital ekran

Aslında dijital ekran fikri ilk dönemlerde bir ofis interkomlarına benzeyeceği gerekçesiyle ilgi görmemişti zira silindirik tasarım oldukça ilgi çekiciydi. Bugün silindirik yapıdan tamamen uzaklaşan Amazon Echo Show artık bir intercom cihazına benziyor.

Gelişmiş ses algılama motoru Alexa’yı kalbine yerleştiren Echo Show, 7 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip. Kullanıcılar sesli komut verebildikleri gibi ekrana dokunarak da Alexa asistanını başlatabiliyor. Ekranda YouTube videoları izlenebiliyor, uyumlu uygulamalar ile fotoğraflar görülebiliyor veya şarkı listeleri oluşturulabiliyor.

Amazon Music üzerinden şarkı çalabilen hoparlör sözleri de ekrana yansıtabiliyor. Ayrıca evdeki bebek kamerası veya kapı kamerası gibi bileşenlere bağlanarak takip etmenizi de sağlıyor. 8 adet mikrofon taşıyan cihaz 360 derece ses algılayabiliyor ve gürültü engelleyebiliyor. Ayrıca kullanıcının olduğu yöne doğru sesi iletebiliyor.

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Cihazın üzerinde 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Bu kamera ile diğer Echo Show cihazları ile Alexa uygulaması taşıyan cihazlarla görüşme yapabiliyorsunuz. Huawei Mate 9 modelinde Alexa uygulaması mevcut ve yeni nesil Motorola telefonlarında da ön yüklü olarak gelecek.

Amazon, ABD’deki akıllı hoparlör pazarının yüzde 70’ine sahip. Arkasından Google geliyor. Microsoft ise Harman Kardon ortaklığı ile pazara adım atmak üzere. Yine Apple da Siri tabanlı bir hoparlör ile pazara giriş yapacak. Amazon Echo Show bu anlamda rakiplerinden farklılaşabilecek. Cihaz 230$ fiyat etiketine sahip ve 28 Haziran itibariyle satışlara başlayacak.