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Dijital platformların 2016'daki en popüler dizileri belli oldu

Symphony AM tarafından yayınlanan yeni rapor; Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformlarda geçtiğimiz yıl en çok hangi orijinal dizilerin izlendiğini ortaya çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,1b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix'ten sonra Amazon ve Hulu'nun da orijinal içerik alanında önemli yatırımlar yapması ile birlikte dijital platformlar tarafından yayınlanan orijinal dizilerin sayısı 2016'da hızla arttı. Geçtiğimiz yıl dizi dünyasında öne çıkan dizilerin önemli bir kısmı bu dijital platformlardan geldi. Stranger Things, The Get Down, Black Mirror, Narcos ve 11.22.63 gibi başarılı diziler bunlardan sadece birkaçıydı.
Bu dizilerin başarılı olduğu izleyicilerden aldığı olumlu tepkilerden ve sosyal medyadaki etkisinden anlaşılsa da, dijital platformlar diğer televizyon kanalları gibi izlenme sayılarını açıklamadığı için bu dizilerin ne kadar izlendikleri belirsizdi. Netflix, Amazon ve Hulu bu yıl da izlenme sayılarını açıklamamış olsa da, medya ölçümleri yapan SymphonyAM'in bağımsız olarak topladığı veriler 2016'da dijital platformlarda en çok hangi orijinal dizilerin izlendiğini ortaya çıkardı.
Symphony AM bu verileri elde etmek için dijital platformlar tarafından yayınlanan orijinal dizilerin yayınlandığı ilk 35 günde kullanıcılardan gördüğü ilgiyi takip eden bir sistem kullandı.
SymphonyAM'in raporuna göre 2016'da en popüler dijital platform dizileri şu şekilde sıralandı:
1. Orange Is the New Black (4.sezon) - 23 milyon izleyici
2. Stranger Things - 21.7 milyon izleyici
3. Fuller House - 21.5 milyon izleyici
4. Marvel’s Luke Cage - 12.1 milyon izleyici
5. Marvel’s Daredevil (2.sezon) - 11.6 milyon izleyici
6. House of Cards (4.sezon) - 8.8 milyon izleyici
7. Unbreakable Kimmy Schmidt (2.sezon) - 8.4 milyon izleyici
8. The Ranch - 5.8 milyon izleyici
9. 11.22.63 - 5.3 milyon izleyici
10. Amanda Knox - 4.96 milyon izleyici
11. The Get Down - 4.91 milyon izleyici
12. Gracie and Frankie (2.sezon) - 4.5 milyon izleyici
13. Love - 4 milyon izleyici
14. Narcos (2.sezon) - 3.8 milyon izleyici
15. Black Mirror (3.sezon) - 3.7 milyon izleyici
16. The Crown - 3.5 milyon izleyici
17. Bloodline (2.sezon) - 3.3 milyon izleyici
18. Longmire (5.sezon) - 3.2 milyon izleyici
19. Chelsea Does - 2.7 milyon izleyici
20. The Path - 2.06 milyon izleyici
21. Flaked - 2.04 milyon izleyici
22. Bojack Horseman (3.sezon) - 2 milyon izleyici
23. Marco Polo (2.sezon) - 1.9 milyon izleyici
24. Goliath - 1.8 milyon izleyici
25. Bosch (2.sezon) - 1.6 milyon izleyici

http://bgr.com/2017/01/10/most-popular-streaming-shows-2016/ Yorum Yaz
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filteke 2 yıl en beğenilen
Bence torrent listelerindeki dizilere baksınlar
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1 Avatar
towny 2 yıl
zirve yine gene yeniden orange is the new black OITNB ait

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Lionel Fusco 2 yıl
Bizde Çocuklar Duymasın, onlarda Fuller House. 5 dakika dayanamadığım şeyi 21 milyon kişi izlemiş.
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BlackLead 2 yıl
netflix vurmuş kırbacı
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DeanWinchester. 2 yıl
Orange Is the New Black, bu dizi nasıldır baya izleyeni varmış, dizi arayışındayım da
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Musty3535123 2 yıl
abi bir şu dizilere bakıyorum birde akşam bizim tv de oynayanlara. arada ki farkı bir benmi görüyorum ?
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ufuk172 2 yıl Musty3535123
AVCI_31
abi bir şu dizilere bakıyorum birde akşam bizim tv de oynayanlara. arada ki farkı bir benmi görüyorum ?

Ben bizim akşam oynayanlara bakamıyorum bile. Arkadaşların ısrarıyla Ertuğrul izlicem diye kendimi şartlandırdim.
Tv başına geçtim. Bir saate kadar seyrettim, süpermiş lan derken. Meğerse özeti yeni bitmiş, yeni bölüm birazdan dedi. Hadi lan oradan diyip bir daha bakmadım.
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karaköy_soğancısı 2 yıl
sanırım amerikadada örgü örüp tv izleyen yaşlı teyzeler var yoksa bu saçma sapan şeyler nasıl ilk sıraya yerleşiyo lan ?
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IbolarKisilikBozuklugu 2 yıl
Hepsini geç Mr.robot candır
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0quz28 2 yıl IbolarKisilikBozuklugu
SebnemFerahHayranı

Hepsini geç Mr.robot candır

1. sezonu severek izlemiş biri olarak 2. sezon aşırı berbat bir diziydi bunun olmasından korkuyorum artık kararsızım yeni sezonu izlemek ve izlememek arasında
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mahmut716 2 yıl IbolarKisilikBozuklugu
SebnemFerahHayranı
Hepsini geç Mr.robot candır

mr robot ne alaka, platform dizileri diyor, boş mesaj atmayalım...
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darkdiva 2 yıl
The Crown çok iyiydi. Altın Küre'yi de götürdü zaten.
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Kefelon 2 yıl
Black Mirror garip bir şekilde çok geride kalmış. The OA'in listede olmaması ise ilginç. Stranger Things'den daha iyi bu iki dizide.
Özellikle Black Mirror'u izleyin kesinlikle. Pek dizi gibi değil. Her bölüm ayrı konu işleniyor ve toplumumuzun teknoloji ile gittiği noktayı kavramak ve farklı bakış açısı kazanmak açısından çok yararlı bir dizi.
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kadirirdem 2 yıl
hiçbirine bakmıyorum...
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