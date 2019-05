Dijital platformların 2016'daki en popüler dizileri belli oldu

Netflix'ten sonra Amazon ve Hulu'nun da orijinal içerik alanında önemli yatırımlar yapması ile birlikte dijital platformlar tarafından yayınlanan orijinal dizilerin sayısı 2016'da hızla arttı. Geçtiğimiz yıl dizi dünyasında öne çıkan dizilerin önemli bir kısmı bu dijital platformlardan geldi. Stranger Things, The Get Down, Black Mirror, Narcos ve 11.22.63 gibi başarılı diziler bunlardan sadece birkaçıydı.

Bu dizilerin başarılı olduğu izleyicilerden aldığı olumlu tepkilerden ve sosyal medyadaki etkisinden anlaşılsa da, dijital platformlar diğer televizyon kanalları gibi izlenme sayılarını açıklamadığı için bu dizilerin ne kadar izlendikleri belirsizdi. Netflix, Amazon ve Hulu bu yıl da izlenme sayılarını açıklamamış olsa da, medya ölçümleri yapan SymphonyAM'in bağımsız olarak topladığı veriler 2016'da dijital platformlarda en çok hangi orijinal dizilerin izlendiğini ortaya çıkardı.

Symphony AM bu verileri elde etmek için dijital platformlar tarafından yayınlanan orijinal dizilerin yayınlandığı ilk 35 günde kullanıcılardan gördüğü ilgiyi takip eden bir sistem kullandı.

SymphonyAM'in raporuna göre 2016'da en popüler dijital platform dizileri şu şekilde sıralandı:

1. Orange Is the New Black (4.sezon) - 23 milyon izleyici

2. Stranger Things - 21.7 milyon izleyici

3. Fuller House - 21.5 milyon izleyici

4. Marvel’s Luke Cage - 12.1 milyon izleyici

5. Marvel’s Daredevil (2.sezon) - 11.6 milyon izleyici

6. House of Cards (4.sezon) - 8.8 milyon izleyici

7. Unbreakable Kimmy Schmidt (2.sezon) - 8.4 milyon izleyici

8. The Ranch - 5.8 milyon izleyici

9. 11.22.63 - 5.3 milyon izleyici

10. Amanda Knox - 4.96 milyon izleyici

11. The Get Down - 4.91 milyon izleyici

12. Gracie and Frankie (2.sezon) - 4.5 milyon izleyici

13. Love - 4 milyon izleyici

14. Narcos (2.sezon) - 3.8 milyon izleyici

15. Black Mirror (3.sezon) - 3.7 milyon izleyici

16. The Crown - 3.5 milyon izleyici

17. Bloodline (2.sezon) - 3.3 milyon izleyici

18. Longmire (5.sezon) - 3.2 milyon izleyici

19. Chelsea Does - 2.7 milyon izleyici

20. The Path - 2.06 milyon izleyici

21. Flaked - 2.04 milyon izleyici

22. Bojack Horseman (3.sezon) - 2 milyon izleyici

23. Marco Polo (2.sezon) - 1.9 milyon izleyici

24. Goliath - 1.8 milyon izleyici

25. Bosch (2.sezon) - 1.6 milyon izleyici

