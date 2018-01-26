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Dikkat: Sonic Android oyunları konum bilgilerinizi sızdırıyor

Efsane Sonic karakterinin mobil dünyada pek çok oyunu var ve önemli bir takipçi kitlesi bulunuyor. Ne var ki bu oyunların sertifikasız sunuculara veri sızdırdığı gündeme geldi.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dikkat: Sonic Android oyunları konum bilgilerinizi sızdırıyor

Genelde mobil uygulamalardaki kötü niyetli bilgi sızdırmaları daha çok pek bilinmeyen geliştiricilerin elinden çıkan yapımlarda oluyordu. SOn dönemde ise artık tanınmış markaların uygulamaları da bilgi sızdırmaya başladı. OnePlus buna en iyi örneklerden. Şimdi de sırada SEGA var.

Sonic bu kez üzdü

Ünlü oyun markasının Android tarafındaki Sonic oyunlarında konum cihaz bilgilerinin izinsiz olarak sızdırıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yüz milyonlarca oyuncusu olan bu oyunların bilgi sızdırması son derece vahim.

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Güvenlik firması Pradeo yaptığı araştırmalarda oyunların ortalama olarak 15 tane açığının olduğunu saptamış. Bu açıklardan sızdırılan veriler ise 11 uzak sunucuya gönderiliyor. Bunlardan 3 tanesi ise sertifikasız sunucular.

Tahminler bu verilerin kullanıcı konumunu takip ve reklam amacıyla kullanılıyor. Ne var ki 3 tane sertifikasız sunucunun kötü niyetli kişilere ait olma ihtimali var ve potansiyel bir tehdit oluşturuyor.

SEGA konu ile ilgili araştırma başlattığını belirtiyor. Üçüncü taraf ortakların kurallara aykırı bir şekilde veri topladığı tespit edilirse gerekli yaptırımlar uygulanacak. 

 

https://www.phonearena.com/news/Sonic-games-on-Android-platform-may-have-leaked-user-location-data-SEGA-investigating_id101928 Yorum Yaz
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
Bu kadar izin isteyen uygulamayı hiç bakmadan yükleyen ağlamasın arkadaş. Biraz mantıklı olan yüklemez zaten , oyunun konumla ne işi var diye düşünür.
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Bu kadar izin isteyen uygulamayı hiç bakmadan yükleyen ağlamasın arkadaş. Biraz mantıklı olan yüklemez zaten , oyunun konumla ne işi var diye düşünür.
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Kerim5100 1 yıl
Ya belki size yol göstermek istiyorlar ne var bunda :D
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dark dragon 1 yıl
android'de kullanıcılar müşteri değil ürünün kendisi oluyor
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
Bu kadar izin isteyen uygulamayı hiç bakmadan yükleyen ağlamasın arkadaş. Biraz mantıklı olan yüklemez zaten , oyunun konumla ne işi var diye düşünür.
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esmerbuyucu 1 yıl
Android'te sıradan bir gün.
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***Leopard*** 1 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu
Android'te sıradan bir gün.

Sizleri böyle haberler altında da aynı tarzda yorum yaparken görmek isteriz

m.donanimhaber.com/...
Not: isheep diye kullanıcı notu bırakmışım zaten , şaşırmadım
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Led Zeppelin 1 yıl
Eski haber sanırım, böyle bir şey hatırlıyorum hatta kaldırmıştım oyunu bu yüzden.
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hanımneder 1 yıl
İşte Mario varken Sonic oynayanlara böyle olur. İhanetin bedeli.....
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csh 1 yıl hanımneder
hanımneder

İşte Mario varken Sonic oynayanlara böyle olur. İhanetin bedeli.....




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