Dikkat: Sonic Android oyunları konum bilgilerinizi sızdırıyor

Genelde mobil uygulamalardaki kötü niyetli bilgi sızdırmaları daha çok pek bilinmeyen geliştiricilerin elinden çıkan yapımlarda oluyordu. SOn dönemde ise artık tanınmış markaların uygulamaları da bilgi sızdırmaya başladı. OnePlus buna en iyi örneklerden. Şimdi de sırada SEGA var.

Sonic bu kez üzdü

Ünlü oyun markasının Android tarafındaki Sonic oyunlarında konum cihaz bilgilerinin izinsiz olarak sızdırıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yüz milyonlarca oyuncusu olan bu oyunların bilgi sızdırması son derece vahim.

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Güvenlik firması Pradeo yaptığı araştırmalarda oyunların ortalama olarak 15 tane açığının olduğunu saptamış. Bu açıklardan sızdırılan veriler ise 11 uzak sunucuya gönderiliyor. Bunlardan 3 tanesi ise sertifikasız sunucular.

Tahminler bu verilerin kullanıcı konumunu takip ve reklam amacıyla kullanılıyor. Ne var ki 3 tane sertifikasız sunucunun kötü niyetli kişilere ait olma ihtimali var ve potansiyel bir tehdit oluşturuyor.

SEGA konu ile ilgili araştırma başlattığını belirtiyor. Üçüncü taraf ortakların kurallara aykırı bir şekilde veri topladığı tespit edilirse gerekli yaptırımlar uygulanacak.