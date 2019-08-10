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Discord canlı oyun yayınlarına başlıyor

İki yıl önce sınırlı sayıda kullanıcı ile ekrandaki görüntüleri paylaşabilme imkanını sunan Discord şimdi bunu genişletiyor. Artık oyun videolarınızı da yayınlayabileceksiniz.
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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2015 yılında oyunculara daha verimli bir sohbet platformu sunmak için hayata geçirilen Discord bugün çok ileri gitmiş durumda. Oyun mağazasından video sohbete kadar pek çok yenilik sunan platform şimdi de oyun yayınlarına başlıyor.

Discord Go Live nedir?

Discord Go Live adındaki yeni özellik aslında iki yıl önce duyurulan ekran paylaşımı özelliğinin bir bileşeni. 2017 yılında platform kullanıcıların 10 kişiye kadar video sohbeti ve ekran paylaşımı yapabileceği yenilikleri devreye sokmuştu. Bu sayede Skype ve TeamSpeak gibi rakip platformlardan önemli sayıda oyuncu buraya kaymıştı.

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Discord Go Live ise masaüstü uygulaması veya web uygulaması üzerinde çalışıyor. Kullanıcının bir oyun oynadığını algılayan uygulama otomatik olarak ekran paylaşımını başlatıyor. Paylaşıma 10 kişiye kadar katılım sağlanabiliyor.

15 Ağustos’ta devreye girecek olan özellik 720p çözünürlüğünde çalışacak. Ücretli Nitro üyeleri 4K 60fps, Nitro Classic üyeleri ise Full HD 60fps olarak yayın yapabilecekler. Twitch ve Facebook Gaming gibi büyük platformları hedefliyor olsa da Discord Go Live daha çok yakın arkadaşları ile küçük çaplı yayınlar yapmak isteyenleri hedefliyor.

Discord yaptığı yeniliklerle çok hızlı bir büyüme elde etmiş durumda. 250 milyondan fazla abonesi olan uygulamaya aylık olarak ortalama 56 milyon kullanıcı giriş yapıyor. Kapalı gruplar ve yetkilendirme gibi özelliklerle Discord kullanıcı toplamaya devam ediyor.

 


https://www.engadget.com/2019/08/09/discord-s-go-live-lets-gamers-stream-to-up-to-10-people/ Yorum Yaz
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