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Discord, düşük komisyon oranlarıyla kendi oyun mağazasını genişletiyor

Steam’e rakip yeni bir oyun mağazası da Discord tarafından geliyor. Hedef yine düşük komisyon oranlarıyla dikkatleri çekmek. Ancak bu sefer bağımsız yapımcılar ön planda.
5 ay
4,9b
1
9
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Discord, düşük komisyon oranlarıyla kendi oyun mağazasını genişletiyor
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Epic Games Store açılalı yalnızca günler geçmişken, Discord da Ağustos ayında duyurduğu oyun mağazasıyla ilgili yeni bir blog yazısı paylaştı. Bu duyuruya göre sesli sohbet uygulaması Discord, dijital oyun mağazasından sadece %10 komisyon alacak. Görünen o ki 2019 yılı Steam için oldukça sancılı geçebilir.

Bağımsız yapımcılar hedef alınmış

Steam oyun yapımcılarından %30 gibi oldukça yüksek bir komisyon almakta. Geçtiğimiz haftalarda, Fortnite yapımcısı Epic Games de bu duruma vurgu yaparak oyun üreticilerine %88 pay bırakan mağazasını duyurmuştu. Ancak bu mağazaya Epic Games tarafından özel olarak seçilen oyunlar dahil olabiliyor. Yakın zaman içerisinde de bu durum değişmeyecek gibi. Discord ise sesli sohbet uygulamasındaki 200 milyon aktif kullanıcıdan gücünü alarak mağazasını daha farklı bir yapıya çevirmek istiyor. Bağımsız yapımcılar oyunlarını yeni Discord mağazası üzerinde kendileri ekleyebilecekler ve oyun satışlarının %90 gibi oldukça iyi bir bölümü kendilerine kalacak. Paylaşılan blog yazısında şu açıklama bulunuyor;

“Oyun dağıtmak neden %30 komisyona mal oluyor? Geliştiricilerin kendi mağazalarını ve yükleyicilerini oluşturmasının tek nedeni bu mu? Sonuçta 2018 yılındayız, oyun dağıtmak %30'a mal olamaz.”

Ayrıca Bkz. "Full Throttle Remastered GOG’da kısa süreliğine ücretsiz"

Hem Epic Games hem de Discord oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahipken düşük komisyon oranlı bu mağazaların umut vadettiğini söylemek yanlış olmaz. Ancak Steam’in yıllardır süren egemenliği ve kullanıcılara oluşturduğu alışkanlıkları değiştirmek o kadar kolay olmayacaktır. Takip etmemiz gereken temel konu büyük yapımların tercihlerinin nasıl olacağı noktasında.


https://techcrunch.com/2018/12/14/discord-announces-a-90-10-revenue-split-for-their-upcoming-games-store/ Yorum Yaz
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Ambarad 5 ay en beğenilen
Dijital oyun platformlarının çoğalması rekabet yüzünden kullanıcılara fayda sağlasa da, düzenin bozulmasına yol açıyor. Artık oyuncular her oyun için bir platformda üyeliğe ve kütüphaneye sahip olmak zorunda kalıyor. Bu da benim gibi düzen seven, "Her şeyimi tek bir yerden yöneteyim" diyenler için can sıkıcı bir hal alıyor.
Sistemimde şu an Steam, Uplay ve Origin kurulu. Bunlar zaten kurulu diyerekten, Epic Games'in platformunu da indirip kurdum. Ama dediğim gibi düzen kalmadı. Bu saatten sonra sadece yazılımın ve dijital mağazaların iyi çalışmasını umuyorum. Origin şu an kullandığım en berbat platform gözümde. Ne açasım, ne oyun alasım geliyor. Uplay ise Ubisoft'tan beklenmeyecek şekilde güzel ve Steam'le iç içe çalışıyor.
Böyle giderse, Steam kendini bitirecek. Tabi Steam istese de kendini uzun vadede bitiremez ama, sonunda olacağı bu. Oturduğun yerden kimse sana %30 pay vermek istemez, ki fazla da zaten. Bunun ederi %10-15 aralığıdır en fazla. Yıllardır oyun yapmıyorsun, oturduğun yerden her sene AAA oyun yapan firmalardan fazla para kazanıyorsun. Oyunlarını Steam'den çeken, kendi platformunu kurmak isteyen firmalara da bir şey diyemiyorum bu yüzden.
Dijital oyun platformlarının çoğalması rekabet yüzünden kullanıcılara fayda sağlasa da, düzenin bozulmasına yol açıyor. Artık oyuncular her oyun için bir platfo...
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Haplo 5 ay
Rekabet iyidir, oyuncular en ucuz platformu seçmekte özgürdür. Ama TL bazında bakıldığında özellikle Indie kategorisinde Steam'i geçebilen yok benim gördüğüm kadarıyla.
Ben Steam, Origin, uPlay, GOG Galaxy, EpicGames Launcher, Bethesda Launcher, Blizzard Battle.net kullanıyorum. Aktif olarak da Discord kullanıcısıyım ama Discord'da oyun sahibi değilim. "Bilgisayar açıldığında otomatik başlat" veya "Güncellemeleri otomatik yap" gibi genelde default açık gelen seçenekleri kapatırsanız, bilgisayarınızda 3-5 launcher olmasının bir zararı yok.
Belki yapılması gereken güzel bir uygulama olarak GOG'un yaptığı bir uygulamayı anlatmak isterim.GOG ile Steam hesaplarım birbirilerine bağlı durumda. Mesela GOG'dan daha önce hiç oyun satın almadım ama kütüphanemde 68 oyun mevcut. Bunlardan 30-40 tanesini "GOG.com/connect" vesilesiyle, sırf bu oyunlara Steam'de sahip olduğum için GOG bana bedavaya verdi; yani dedi ki "sen zaten bu oyunları satın almışın, bir daha almana gerek yok; dilersen benim platformumdan da oynayabilirsin". Oyunu ister başka bir dijital platformdan, ister kutulu almış olalım; o oyunu satan ve oynatan her platforma ekleyebilmemiz, oyun hakkında yorum ve paylaşımlarda bulunabilmemiz ayrıca gerekirse teknik destek alabilmemiz gerekir. Satıcıya değil, oyuncuya en iyi hizmeti kim veriyorsa, o tarafta oynamayı tercih ederim.
Mesela garantisi süren herhangi bir marka cep telefonumuzu yetkili servise götürdüğümüzde, servis bize "sen bunu bilmem-nereden almışın, biz bakmayız" demiyor; GOG'un da kısmen yaptığı gibi diğer platformlar arasında da olması gereken sistem belki de budur.
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CheKD 5 ay
Oyunları oynayan insanlar platformu benimsemedikten sonra yapımcıya istediği kadar güzellik sağlasınlar bir anlamı yok. Steam şuan neredeyse tüm oyuncular tarafından benimseniyor ve geçilmesi imkansız gibi. EA ve Blizzard dışındaki yapımcılar kendi platformuna çıkarsa bile bir süre sonra oyunu Steam'e getiriyor. Steam ayrıca bu son çıkan Epic Games ve Discord gibi sadece oyun satmakla da yetinmiyor sürekli gelişiyor. Daha geçen aylarda Valve yapımcıları tarafından Linux desteği almayan birçok oyunun artık Steam'de çalışacağını açıkladı, böyle bir şeyi hangi DRM yapıyor ki? Steam'in dışında iki tane avantajlı platform var bir tanesi Origin, sağladığı üyeliklerden dolayı diğeri ise GOG, eski oyunları ekledikleri ve onları günümüz işletim sistemlerinde çalışabilir bir hale getirdiği için.
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XanthiN 5 ay
Steam artık elimiz ayağımız dijital kütüphanemiz olmuşken başka platformlardan uzak duranlardanım ben de.
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napolyon94 5 ay
Bir oyun steam de yoksa,%99 almiyorum bende. O kadar basit benim icin.
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b0Ni 5 ay
isterse kar almasın yine de discord'da yayınlamak için bir sebep yok, drm free satar daha iyi.
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melkor23 5 ay
Kaçıncı mağaza oldu bu, Steam, Origin, Battle.net, Bethesda.net, Uplay, Epic Games Store, GOG Galaxy, Microsoft Store şimdi de Discord Store.
Steam, ülkelere özel fiyatlandırma, onlarca indirim imkanı ve yılların yarattığı alışkanlık, düzen yüzünden vazgeçilmez bir platforma. Diğerlerinin oyuncuyu falan düşündüğü yok, tek dertleri pastadan aldıkları payları büyütmek. Yapımcıya vaat vermek yerine önce şu oyuncuya vaat versinler. Steam'in sundukları ortadayken hedef kitle olan oyunu oynayacak kişi neden senin mağazandan oyunu satın alsın?
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SEO-Uzmanı 5 ay
gerçek oyun severleri düşünen bir sistem olmadığı sürece
$10 lık oyunu sen kendi yerel para biriminle 10 TL ye alamadığın sürece
dahası gün gelecek bu hizmetide verecekler !
tabi bu olay yerel ip sınırlamasıyla olacaktır sonuç olarak,
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al-ozaria 5 ay
Steamin sunduğu hizmetler ve müşteri potansiyeli yanında aldığı %30 luk pay normaldir. Sonuçta kimseye silah dayayıp oyununu steamde çıkaracaksın diye zorlamadı şimdiye kadar.
Bu gün Steam olmasa Türkiye'de dahil birçok ülkede orjinal oyun sektörü diye bir sektör olmazdı.
Yine;
- ülkelere özel para birimlerine geçiş ve doların 2 tl'de sabitlenmesi,
- geri iade politikası,
- hızlı çalışan steam destek hattı, bu hatla kendi ana dilinizde rahat iletişim,
- özel indirim dönemleri,
- dil özellikleri dahil elinden geldiğince tüm ülkelere kendi dilinde hizmet verme, yerelleşmedeki başarısı,
özetle steam kadar tekele sahip aynı zamanda bu kadar kullanıcı dostu bir platformu başka sektörde görmedim. Bkz. Nvidia, Microsoft ... Bu sebeplerle steame birşey olacağını düşünmüyorum.
Ancak Steam olarak aşırı iyi niyetli davranıyorlar. Ben olsam rekabet hamlesi olarak sadece steam'i tercih eden büyük oyun şirketleri ve indie yapımcılarda mevcut sistemi devam ettiriken;
Subnautica'nın yapımcıları gibi ilk fırsatta steam karşı cephe alan, epic games gibi diğer rakip platformlarda daha uygun hizmet veren firmaların yeni çıkacak oyunları için oranı %50 - %50 yapardım. Sonuçta steamin elinde half life 3, dota 3, tf3, cs x, gibi daha kullanılmamış nice atom bombaları, diğer platformların toplamı kadar oyuncu potansiyeli, toplamındakinden daha fazla oyun ve devasa bir steam iç envanter pazarı varken, diğer fırsatçı e taklitçi yıllanların başını küçükken ezmek en mantıklısı olur.
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Ambarad 5 ay en beğenilen
Dijital oyun platformlarının çoğalması rekabet yüzünden kullanıcılara fayda sağlasa da, düzenin bozulmasına yol açıyor. Artık oyuncular her oyun için bir platformda üyeliğe ve kütüphaneye sahip olmak zorunda kalıyor. Bu da benim gibi düzen seven, "Her şeyimi tek bir yerden yöneteyim" diyenler için can sıkıcı bir hal alıyor.
Sistemimde şu an Steam, Uplay ve Origin kurulu. Bunlar zaten kurulu diyerekten, Epic Games'in platformunu da indirip kurdum. Ama dediğim gibi düzen kalmadı. Bu saatten sonra sadece yazılımın ve dijital mağazaların iyi çalışmasını umuyorum. Origin şu an kullandığım en berbat platform gözümde. Ne açasım, ne oyun alasım geliyor. Uplay ise Ubisoft'tan beklenmeyecek şekilde güzel ve Steam'le iç içe çalışıyor.
Böyle giderse, Steam kendini bitirecek. Tabi Steam istese de kendini uzun vadede bitiremez ama, sonunda olacağı bu. Oturduğun yerden kimse sana %30 pay vermek istemez, ki fazla da zaten. Bunun ederi %10-15 aralığıdır en fazla. Yıllardır oyun yapmıyorsun, oturduğun yerden her sene AAA oyun yapan firmalardan fazla para kazanıyorsun. Oyunlarını Steam'den çeken, kendi platformunu kurmak isteyen firmalara da bir şey diyemiyorum bu yüzden.
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