Discord, düşük komisyon oranlarıyla kendi oyun mağazasını genişletiyor

Epic Games Store açılalı yalnızca günler geçmişken, Discord da Ağustos ayında duyurduğu oyun mağazasıyla ilgili yeni bir blog yazısı paylaştı. Bu duyuruya göre sesli sohbet uygulaması Discord, dijital oyun mağazasından sadece %10 komisyon alacak. Görünen o ki 2019 yılı Steam için oldukça sancılı geçebilir.

Bağımsız yapımcılar hedef alınmış

Steam oyun yapımcılarından %30 gibi oldukça yüksek bir komisyon almakta. Geçtiğimiz haftalarda, Fortnite yapımcısı Epic Games de bu duruma vurgu yaparak oyun üreticilerine %88 pay bırakan mağazasını duyurmuştu. Ancak bu mağazaya Epic Games tarafından özel olarak seçilen oyunlar dahil olabiliyor. Yakın zaman içerisinde de bu durum değişmeyecek gibi. Discord ise sesli sohbet uygulamasındaki 200 milyon aktif kullanıcıdan gücünü alarak mağazasını daha farklı bir yapıya çevirmek istiyor. Bağımsız yapımcılar oyunlarını yeni Discord mağazası üzerinde kendileri ekleyebilecekler ve oyun satışlarının %90 gibi oldukça iyi bir bölümü kendilerine kalacak. Paylaşılan blog yazısında şu açıklama bulunuyor;

“Oyun dağıtmak neden %30 komisyona mal oluyor? Geliştiricilerin kendi mağazalarını ve yükleyicilerini oluşturmasının tek nedeni bu mu? Sonuçta 2018 yılındayız, oyun dağıtmak %30'a mal olamaz.”

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Hem Epic Games hem de Discord oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahipken düşük komisyon oranlı bu mağazaların umut vadettiğini söylemek yanlış olmaz. Ancak Steam’in yıllardır süren egemenliği ve kullanıcılara oluşturduğu alışkanlıkları değiştirmek o kadar kolay olmayacaktır. Takip etmemiz gereken temel konu büyük yapımların tercihlerinin nasıl olacağı noktasında.

https://techcrunch.com/2018/12/14/discord-announces-a-90-10-revenue-split-for-their-upcoming-games-store/