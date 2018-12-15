Discord, düşük komisyon oranlarıyla kendi oyun mağazasını genişletiyor

Bağımsız yapımcılar hedef alınmış
Steam oyun yapımcılarından %30 gibi oldukça yüksek bir komisyon almakta. Geçtiğimiz haftalarda, Fortnite yapımcısı Epic Games de bu duruma vurgu yaparak oyun üreticilerine %88 pay bırakan mağazasını duyurmuştu. Ancak bu mağazaya Epic Games tarafından özel olarak seçilen oyunlar dahil olabiliyor. Yakın zaman içerisinde de bu durum değişmeyecek gibi. Discord ise sesli sohbet uygulamasındaki 200 milyon aktif kullanıcıdan gücünü alarak mağazasını daha farklı bir yapıya çevirmek istiyor. Bağımsız yapımcılar oyunlarını yeni Discord mağazası üzerinde kendileri ekleyebilecekler ve oyun satışlarının %90 gibi oldukça iyi bir bölümü kendilerine kalacak. Paylaşılan blog yazısında şu açıklama bulunuyor;
“Oyun dağıtmak neden %30 komisyona mal oluyor? Geliştiricilerin kendi mağazalarını ve yükleyicilerini oluşturmasının tek nedeni bu mu? Sonuçta 2018 yılındayız, oyun dağıtmak %30'a mal olamaz.”Ayrıca Bkz. "Full Throttle Remastered GOG’da kısa süreliğine ücretsiz"
Hem Epic Games hem de Discord oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahipken düşük komisyon oranlı bu mağazaların umut vadettiğini söylemek yanlış olmaz. Ancak Steam’in yıllardır süren egemenliği ve kullanıcılara oluşturduğu alışkanlıkları değiştirmek o kadar kolay olmayacaktır. Takip etmemiz gereken temel konu büyük yapımların tercihlerinin nasıl olacağı noktasında.
https://techcrunch.com/2018/12/14/discord-announces-a-90-10-revenue-split-for-their-upcoming-games-store/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sistemimde şu an Steam, Uplay ve Origin kurulu. Bunlar zaten kurulu diyerekten, Epic Games'in platformunu da indirip kurdum. Ama dediğim gibi düzen kalmadı. Bu saatten sonra sadece yazılımın ve dijital mağazaların iyi çalışmasını umuyorum. Origin şu an kullandığım en berbat platform gözümde. Ne açasım, ne oyun alasım geliyor. Uplay ise Ubisoft'tan beklenmeyecek şekilde güzel ve Steam'le iç içe çalışıyor.
Böyle giderse, Steam kendini bitirecek. Tabi Steam istese de kendini uzun vadede bitiremez ama, sonunda olacağı bu. Oturduğun yerden kimse sana %30 pay vermek istemez, ki fazla da zaten. Bunun ederi %10-15 aralığıdır en fazla. Yıllardır oyun yapmıyorsun, oturduğun yerden her sene AAA oyun yapan firmalardan fazla para kazanıyorsun. Oyunlarını Steam'den çeken, kendi platformunu kurmak isteyen firmalara da bir şey diyemiyorum bu yüzden.