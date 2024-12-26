Steam, 2024'te 18.000'den fazla oyun yayınlayarak yeni bir rekor kırdı

Tam Boyutta Gör Dijital oyun dağıtım platformu Steam, 2024'te 18.825 yeni oyun yayınlarak geçen yılki 14.311'lik rekorunu kırdı. 2024 yılı aynı zamanda 2019'dan beri en fazla oyun artışının gerçekleştiği yıl oldu.

Steam'ın izleme platformu SteamDB bu sayıyı, 14.888 sınırlı oyun ve 3.937 oyun olarak ayırıyor. Sınırlı oyunlar, oyuncu tabanı sayısı ve satılan kopya sayısı gibi belirli kriterleri karşılamadıkları için sınırlı profil özelleştirme özelliklerine sahip oyunlar olarak tanımlanıyor. Platformda yayınlanan 14.888 sınırlı oyunun bir başarı olduğunu söyleyebiliriz, ancak bazıları bu oyunların oynanmaya ve para harcamaya değmediğini savunuyor.

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Steam kullanıcıları ortalama dört oyun oynadı

Steam Replay 2024, ortalama bir Steam kullanıcısının yıl boyunca dört oyun oynadığını ve bu rakamın geçen yılla aynı, 2022'den bir oyun daha az olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte platform, tatil döneminde yaklaşık 40 milyon kullanıcının çevrimiçi olduğunu, bir önceki yıldan yaklaşık 8 milyon daha fazla olduğunu söylüyor.

Artan kullanıcı sayısına rağmen, Steam taşınabilir konsolunun yıllık yeni sürümlerinin çıkmayacağını söylüyor. Bu nedenle önümüzdeki sene Steam Deck 2'yi görmemiz pek mümkün değil. Şirket, yalnızca işlem gücünde nesiller arası bir sıçrama gerçekleştiğinde yeni konsolun piyasaya sürüleceğini belirtiyor.

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Steam, 2024'te 18.000'den fazla oyun yayınlayarak rekor kırdı