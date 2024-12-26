Steam, 2024'te 18.000'den fazla oyun yayınlayarak yeni bir rekor kırdı

Steam'ın izleme platformu SteamDB bu sayıyı, 14.888 sınırlı oyun ve 3.937 oyun olarak ayırıyor. Sınırlı oyunlar, oyuncu tabanı sayısı ve satılan kopya sayısı gibi belirli kriterleri karşılamadıkları için sınırlı profil özelleştirme özelliklerine sahip oyunlar olarak tanımlanıyor. Platformda yayınlanan 14.888 sınırlı oyunun bir başarı olduğunu söyleyebiliriz, ancak bazıları bu oyunların oynanmaya ve para harcamaya değmediğini savunuyor.
Steam kullanıcıları ortalama dört oyun oynadı
Steam Replay 2024, ortalama bir Steam kullanıcısının yıl boyunca dört oyun oynadığını ve bu rakamın geçen yılla aynı, 2022'den bir oyun daha az olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte platform, tatil döneminde yaklaşık 40 milyon kullanıcının çevrimiçi olduğunu, bir önceki yıldan yaklaşık 8 milyon daha fazla olduğunu söylüyor.
Artan kullanıcı sayısına rağmen, Steam taşınabilir konsolunun yıllık yeni sürümlerinin çıkmayacağını söylüyor. Bu nedenle önümüzdeki sene Steam Deck 2'yi görmemiz pek mümkün değil. Şirket, yalnızca işlem gücünde nesiller arası bir sıçrama gerçekleştiğinde yeni konsolun piyasaya sürüleceğini belirtiyor.Kaynakça https://steamdb.info/stats/releases/ https://www.tomshardware.com/video-games/steam-released-a-record-number-of-games-in-2024-over-18-000-new-titles-were-added-to-the-platform Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.