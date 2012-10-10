Dishonored için resmi harita uygulaması App Store'da yayınlandı





Arkane Studios tarafından geliştirilen ve dün Amerika'daki Bethesda tarafından dağıtımına başlanan Dishonored için çeşitli oyun içi verileri yapısında barındıran resmi harita uygulaması App Store'daki yerini aldı. BrandyGames'in hazırladığı 20$'lık strateji rehberinin iOS platformuna uyarlanmış sürümü olan Dishonored Official Map App, yılın en çok beklenen yapımlarından birini mobil cihazınız aracılığıyla kolayca araştırabilmenizi sağlayacak.

Dishonored'ın tüm haritalarına erişebilmeyi mümkün kılan uygulamayla kitap, Bone Charm ve Rune gibi ögelerin yerlerini paylaşılan görseller sayesinde tespit etmek pek zor olmayacak. Topladığınız içerikleri işaretleyerek harita üzerindeki saklı diğer ögelere erişiminizi kolaylaştırabilir, Dishonored'ı dip köşe gezinebilirsiniz. Satışı Dorling Kindersley tarafından gerçekleştirilen resmi harita uygulaması, yaklaşık 305MB boş hafıza alanına ihtiyaç duyuyor.

iOS 4.3 ve üstü işletim sistemlerine sahip iPhone, iPad ve iPod Touch'ları destekleyen Dishonored Official Map App, 2.99$'a App Store üzerinden satın alınabiliyor. Uygulamanın kendi sayfasına erişmek ve satın almak için aşağıdaki kaynak bağlantısına tıklayınız. Dishonored'ın oynanış videosunu izleyerek yapım ve yardımcı uygulama hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Oyunun yaş sınırının 18 olduğunu hatırlatalım.

http://itunes.apple.com/app/dishonored-official-map-app/id565975972?mt=8