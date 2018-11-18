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Disk sürücüsüz Xbox One gelecek yıl piyasada olacak

Sadece internet üzerinden çalışan ve disk sürücüsü barındırmayan bir Xbox One konsolunun gelecek yıl piyasada olacağı iddia edildi. Fiyatı da daha uygun olacak.
6 ay
8,2b
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20
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda geniş bant internet imkanının yaygınlaşması pek çok akıma da öncülük etmeye başladı. Çevrim içi oyun akışları konsepti yeniden canlanırken, sadece internet üzerinden beslenen Chrome OS gibi cihazlar da popülerlik kazandı. Şimdi sıra konsollarda.

Sadece dijital

Microsoft’un her cihazdan oyun oynamayı sağlayacak xCloud adındaki bulut oyun hizmeti biliniyordu ancak planlarda tamamen dijital odaklı bir Xbox One konsolu da var. İddialar giderek güçleniyor.

Gelen bilgilere göre firma disk sürücüsü barındırmayan bir Xbox One versiyonu piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor. 2019 yılında piyasaya çıkacak olan konsol tamamen dijital dünyadan beslenecek.

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Disk sürücüsü olmaması sayesinde biraz daha kompakt bir yapıya sahip olan dijital odaklı Xbox One ayrıca fiyat açısından da avantaj sağlayacak. Yeni konsolun 199$ gibi bir fiyatlandırma ile geleceği tahmin ediliyor.

Oyuncuların tamamen dijital dünyaya yönlendirilmesi elbette Microsoft için yeni kapılar açacak. Oyuncular Xbox Live veya Game Pass üzerinden oyun indirecekler veya doğrudan çevrim içi oynayabilecekler. Netflix gibi platformlardan ise çevrim içi içerik izleyebilecekler.

Micrsoft’un dijital servislerine daha fazla kullanıcı çekmeyi amaçladığı yeni dijital odaklı konsol ayrıca önemli bir imkân ile gelecek. Oyuncuların ellerindeki fiziksel oyunları mağazalara götürerek dijital versiyonları alabileceği ifade ediliyor. Böylece aynı oyunu yeniden satın alma gereği olmayacak. Diğer taraftan oyuncuları dijital dünyadan koparmamış olacak.

 

https://www.tweaktown.com/news/63862/digital-xbox-one-coming-2019/index.html Yorum Yaz
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AirSupport 6 ay en beğenilen
Türkiye'de kullanılmaz bu konsol şu an. Yurtdışında bizimkisi gibi bir çağ dışı AKK-KOTA uygulaması yok.
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kaya123450 6 ay
Disk sürücüsü denince insanımızın aklına optik sürücüler gelmiş, burada hdd'den, ssd'den bahsediliyor.
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Biyturs_OnSr 6 ay
Bunun yerine GPD Win gibi bir ürün yapsınlar daha iyi. GeForce NOW ile gittiğim yerlerde oyuna devam edebileceğim bir cihaz arıyorum ama adam akıllı bir tek GPD Win var, onun da fiyatı biraz yüksek geliyor.
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iam.eren 6 ay Biyturs_OnSr
Xcloud var lumiacı
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I m amazing.. I m Batman 6 ay
Donanımı nasıl olacak peki , one x yanda one s ?
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-MoDeStUs- 6 ay
Microsoft cidden akıllanmaya başladı.İyi bir hamle bence.Evine devamlı bluray filmler için disk alan kısım hariç tabii.O kesim için bir anlam ifade etmeyebilir ama konsol kullanıcıların büyük çoğunluğu disk sürücüsünü kullanmıyor.Pc dede yıllar önce devrini kapadı.
Edit:2014 tarihli haber :)
technolabs.net/...
Edit2 : Disk sürücü derken harddisk kastedildiyse tabiki bizde hiçbir işe yaramaz.Yurtdışı yüksek hızda interneti olan ülkeler için önemi olmaz tabiki.
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jayleen 6 ay -MoDeStUs-
Orijinal haberde optik disk sürücüsünden bahsediliyor. Hatta oyuna disk şeklinde sahip olanlar mağazalara gidip oyunu dijital kopyasıyla değiştirebilecek.
Bu arada Xbox yönetimi 2016-2017 ile tamamen değişti. Eski yönetim Xbox markasıyla ilgili çok büyük hatalar yaptı, hele ki Xbox One'ın çıkışında yaptığı hatalar konsolu çıkartan Microsoft olmasa şirketi iflas ettirirdi. Yeni yönetim ile birçok şey değişti; daha güçlü bir konsol çıktı, exclusive oyunlar PC'ye de çıkmaya başladı, Gamepass gibi bir sistem çıktı, şirketlerle anlaşıp özel oyun kiralamak yerine stüdyoları direkt kendi bünyelerine kattılar vs. O yüzden bu tarz çelişkili haberler görmek normal bir durum aslında.
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Ohol Oula 6 ay
Yav ben 1.399 liraya sıfır kutu Xbox One S 1TB buldum. Alsam mı? Sürücüsü de var.
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dracula502 6 ay Ohol Oula
Hocam konsol oyun fiyatları orta da matıklı düşünmeni öneririm
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haydar. 6 ay
Mükemmel bir fikir. One x var daha bir kere disc sürücüye ihtiyacım olmadı. Hem maliyeti hem konsolu fiziksel olarak küçültmek için güzel hamle. Ayrica biri hdd den bahsediyor demiş. He mağazaya hdd yi götürüp oyunun dijital versiyonunu alacaz dimi :D
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jayleen 6 ay
Bu Haziranda One X aldım. Daha herhangi bir disk girmedi içine. Bu hamle sonrası niye piyasadan silinsin anlamadım. Adamlar diskli versiyon yerine bunu da üretecek benim gibiler de daha ucuz olan bu versiyona yönelecek.
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QuexSeeL 6 ay
Sadece bu modele yönelmeyecekler yine 1 2tb lı modeller de üretecekler ise sorun yok. (yeni xbox da diskli olacaktır ama sonrası muamma) Türkiyede bu sistemlerin işlemesi için alt yapı genişlemesi duraksamadan devam etmeli bu süreç te en az 10 15 yıl sürer yani Türkiye genelinde tam manasıyla amacına ulaşan bir ürün olmaz belki belli lokasyonlarda istenilen verimlilikte olur.
Not: Bir mucize olur da havadan 5g 6g gibi yeni sistemler ile internet Dünyada her noktaya eşit ulaşır her şey muazzam hızlarda ulaşılabilir olur o zaman konsollarda tek model, sistem stream olacaktır, belki izin verirlerse harici diskle kullanılır dahili disk görmeyiz konsollarda.
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AC_Hawker 6 ay
Takıntılı herifler. Bu gidişle abd harici tüm pazarlardan silinip gidecekler.
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kaya123450 6 ay
Disk sürücüsü denince insanımızın aklına optik sürücüler gelmiş, burada hdd'den, ssd'den bahsediliyor.
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AirSupport 6 ay en beğenilen
Türkiye'de kullanılmaz bu konsol şu an. Yurtdışında bizimkisi gibi bir çağ dışı AKK-KOTA uygulaması yok.
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Texassm0ke 6 ay AirSupport
akk kota hızı bırakalım, ping delay ms sorunları olur, malum fazla sansür oluyor ve yurtdışı çıkışları sıkıntılı, belki çıkışa yakın noktalarda bir nebze sıkıntı çıkmaz ama uzak yerler için problem
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