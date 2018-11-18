Disk sürücüsüz Xbox One gelecek yıl piyasada olacak

Son yıllarda geniş bant internet imkanının yaygınlaşması pek çok akıma da öncülük etmeye başladı. Çevrim içi oyun akışları konsepti yeniden canlanırken, sadece internet üzerinden beslenen Chrome OS gibi cihazlar da popülerlik kazandı. Şimdi sıra konsollarda.

Sadece dijital

Microsoft’un her cihazdan oyun oynamayı sağlayacak xCloud adındaki bulut oyun hizmeti biliniyordu ancak planlarda tamamen dijital odaklı bir Xbox One konsolu da var. İddialar giderek güçleniyor.

Gelen bilgilere göre firma disk sürücüsü barındırmayan bir Xbox One versiyonu piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor. 2019 yılında piyasaya çıkacak olan konsol tamamen dijital dünyadan beslenecek.

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Disk sürücüsü olmaması sayesinde biraz daha kompakt bir yapıya sahip olan dijital odaklı Xbox One ayrıca fiyat açısından da avantaj sağlayacak. Yeni konsolun 199$ gibi bir fiyatlandırma ile geleceği tahmin ediliyor.

Oyuncuların tamamen dijital dünyaya yönlendirilmesi elbette Microsoft için yeni kapılar açacak. Oyuncular Xbox Live veya Game Pass üzerinden oyun indirecekler veya doğrudan çevrim içi oynayabilecekler. Netflix gibi platformlardan ise çevrim içi içerik izleyebilecekler.

Micrsoft’un dijital servislerine daha fazla kullanıcı çekmeyi amaçladığı yeni dijital odaklı konsol ayrıca önemli bir imkân ile gelecek. Oyuncuların ellerindeki fiziksel oyunları mağazalara götürerek dijital versiyonları alabileceği ifade ediliyor. Böylece aynı oyunu yeniden satın alma gereği olmayacak. Diğer taraftan oyuncuları dijital dünyadan koparmamış olacak.