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Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Disney, 7 milyar dolar hasılata ulaşarak yeni bir rekora imza attı

Captain America: Civil War, Finding Dory ve Rogue One gibi başarılı filmlerin arkasındaki stüdyo olan Disney, 2016 yılında 7 milyar dolardan fazla hasılat yaparak yeni bir rekora imza attı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl beyaz perdeye geri dönen Star Wars serisinin yeni filmi Rogue One, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film gişede de oldukça iyi bir performans sergiliyor. Rogue One'ın gişede yakaladığı bu başarı, filmin haklarını elinde bulunduran Disney'in yeni bir rekora imza atmasını sağladı.
Star Wars, Marvel ve animasyon filmleri sayesinde müthiş bir yıl geçiren Disney, 2016 yılında dünya genelinde 7 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Daha önce bu rekoru, Jurassic World ve Furious 7 gibi popüler filmlerinin katkısı ile 2015 yılında 6.9 milyar dolara ulaşan Universal elinde tutuyordu.
Açılış haftasonunda dünya genelinde 300 milyon dolar hasılat elde eden Rogue One'ın ve popüler animasyon filmi Moana'nın aralık ayı boyunca gösterimde kalacağı göz önüne alındığında, Disney'in bu rekorunu daha da geliştirmesi ve yılı 8 milyar dolara yakın bir rakam ile tamamlaması bekleniyor.
2016 yılında en çok hasılat elde eden filmler listesinin ilk dört sırasında Disney filmleri yer alıyor. Gişe hasılatı 1 milyar doları aşan Captain America: Civil War, Finding Dory ve Zootopia ilk üç sırada yer alırken, 1 milyar dolar sınırının hemen altında kalan The Jungle Book da dördüncü sırada yer aldı. Dünya genelinde 653 milyon dolar hasılat elde eden Doctor Strange de listeye girmeyi başardı.
Disney'in bu takdire şayan başarısı, stüdyonun film departmanını yeniden canlandırmak için 10 yılı aşkın süredir sürdürdüğü başarılı stratejinin sonucu. Kendini kanıtlamış film serilerini ve stüdyoları bünyesine katarak büyüyen Disney, bu stratejisi doğrultusunda kesenin ağzını açmaktan çekinmedi.
2006 yılında, Steve Jobs'un kurduğu animasyon stüdyosu Pixar'ı satın almak için 7.6 milyar dolar ödeyen Disney, 2009 yılında da Marvel eserlerinin büyük bölümünün haklarını satın almak için 4 milyar doları gözden çıkardı. Son olarak 2012 yılında da LucasFilm'den 4 milyar dolar karşılığında Star Wars'ün tüm haklarını satın alan Disney, bu sayede sinema dünyasının zirvesinde yerini aldı.

https://www.theguardian.com/film/2016/dec/20/walt-disney-sets-7bn-box-office-record-2016-star-wars-rogue-one?CMP=Share_iOSApp_Other Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WB 2 yıl en beğenilen
Su Amerika'ya ne denir ki, dunyanin parasini ulkesine akitmasini iyi biliyor, apple, google vs say say bitmiyor, daha bunun silah sanayisi var..
Kapitalizmin dostmus dusmanmis farketmez insanlara nasil diz cokturttugunun resmidir bu, insanlar tuketmek istiyor ve bunun karsisinda durabilecek bir guc suan maalesef yok..
Su Amerika'ya ne denir ki, dunyanin parasini ulkesine akitmasini iyi biliyor, apple, google vs say say bitmiyor, daha bunun silah sanayisi var..Kapitalizmi...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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dere.beyi 2 yıl WB
WB

Su Amerika'ya ne denir ki, dunyanin parasini ulkesine akitmasini iyi biliyor, apple, google vs say say bitmiyor, daha bunun silah sanayisi var..



Kapitalizmin dostmus dusmanmis farketmez insanlara nasil diz cokturttugunun resmidir bu, insanlar tuketmek istiyor ve bunun karsisinda durabilecek bir guc suan maalesef yok..

bunun en büyük nedeni gümrük işlerini çok serbest bırakması herkes istediği şeyi 4,5 katı kdv ötv ödeyerek almıyor orda

bizim adamlar prosüdürle uğraşmaktan bi halt yapamıyor

onların 1 yıllık maaşıyla alabildiği arabayı biz burda 10 yıllık maaşımızla anca alabiliyoruz adam tabiki mutlu umutlu olup işine daha iyi sarılabiliyor

biz gelecek kaygısı yaşamaktan tuvalete gidemiyoruz anca zenginlerin bişeyler yapmasını atılım yapmasını bekliyoruz...
WBSu Amerika'ya ne denir ki, dunyanin parasini ulkesine akitmasini iyi biliyor, apple, google vs say say bitmiyor, daha bunun silah sana...
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DeanWinchester. 2 yıl
bunlar bu paralar lamı oynuyorlarmış ben daha fazla sanmıştım
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exterminant 2 yıl
hemen vergiye bağlamamız lazım bir şekilde
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feylosoft 2 yıl
Kapitalizm ile emperyalizmi karıştırıyorsunuz gibi geldi. İnsanlarımız popülizmi çok çok seviyor oysa burada sorun emperyalizm bile değil sadece çalışan karşılığını alır mantığı bu kadar anlaşılır.
Çok basit bir örnek vereyim ciddi sinema severlerin zaten yere göğe koyamadığı Kore sineması artık en klişe ve kötü sinema izleyicisinin bile hoşlanacağı yapıtlar yapmaya başladı teknik kalite neredeyse hollywoodla yarışacak durumda. Bir işi, hizmeti, sinemayı vs İyi yap kaliteli yap her türlü satın alınır, izlenir.
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WB 2 yıl feylosoft
Hayir emperyalizm degil, bu belki dolayli olarak emperyalizm olabilir, o derin bir konu, ona girersek cikamayiz


Kapitalist sistemi kurdular ve suan onlarin oyun alanindayiz, tabi sonucta istemezsen almazsin olur biter, (mi?) bitmez elbette sistem oyle ki buna set koyman imkansiz, bunu "bazi" ulkeler denedi, hala deniyor ama basaramiyorlar..
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WB 2 yıl en beğenilen
Su Amerika'ya ne denir ki, dunyanin parasini ulkesine akitmasini iyi biliyor, apple, google vs say say bitmiyor, daha bunun silah sanayisi var..
Kapitalizmin dostmus dusmanmis farketmez insanlara nasil diz cokturttugunun resmidir bu, insanlar tuketmek istiyor ve bunun karsisinda durabilecek bir guc suan maalesef yok..
2 Yanıt Yanıtla +7
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dere.beyi 2 yıl WB
WB

Su Amerika'ya ne denir ki, dunyanin parasini ulkesine akitmasini iyi biliyor, apple, google vs say say bitmiyor, daha bunun silah sanayisi var..



Kapitalizmin dostmus dusmanmis farketmez insanlara nasil diz cokturttugunun resmidir bu, insanlar tuketmek istiyor ve bunun karsisinda durabilecek bir guc suan maalesef yok..

bunun en büyük nedeni gümrük işlerini çok serbest bırakması herkes istediği şeyi 4,5 katı kdv ötv ödeyerek almıyor orda

bizim adamlar prosüdürle uğraşmaktan bi halt yapamıyor

onların 1 yıllık maaşıyla alabildiği arabayı biz burda 10 yıllık maaşımızla anca alabiliyoruz adam tabiki mutlu umutlu olup işine daha iyi sarılabiliyor

biz gelecek kaygısı yaşamaktan tuvalete gidemiyoruz anca zenginlerin bişeyler yapmasını atılım yapmasını bekliyoruz...
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kadirirdem 2 yıl WB
WB

Su Amerika'ya ne denir ki, dunyanin parasini ulkesine akitmasini iyi biliyor, apple, google vs say say bitmiyor, daha bunun silah sanayisi var..



Kapitalizmin dostmus dusmanmis farketmez insanlara nasil diz cokturttugunun resmidir bu, insanlar tuketmek istiyor ve bunun karsisinda durabilecek bir guc suan maalesef yok..

Haklısınız Maalesef...
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