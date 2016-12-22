Disney, 7 milyar dolar hasılata ulaşarak yeni bir rekora imza attı

Geçtiğimiz yıl beyaz perdeye geri dönen Star Wars serisinin yeni filmi Rogue One, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film gişede de oldukça iyi bir performans sergiliyor. Rogue One'ın gişede yakaladığı bu başarı, filmin haklarını elinde bulunduran Disney'in yeni bir rekora imza atmasını sağladı.

Star Wars, Marvel ve animasyon filmleri sayesinde müthiş bir yıl geçiren Disney, 2016 yılında dünya genelinde 7 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Daha önce bu rekoru, Jurassic World ve Furious 7 gibi popüler filmlerinin katkısı ile 2015 yılında 6.9 milyar dolara ulaşan Universal elinde tutuyordu.

Açılış haftasonunda dünya genelinde 300 milyon dolar hasılat elde eden Rogue One'ın ve popüler animasyon filmi Moana'nın aralık ayı boyunca gösterimde kalacağı göz önüne alındığında, Disney'in bu rekorunu daha da geliştirmesi ve yılı 8 milyar dolara yakın bir rakam ile tamamlaması bekleniyor.

2016 yılında en çok hasılat elde eden filmler listesinin ilk dört sırasında Disney filmleri yer alıyor. Gişe hasılatı 1 milyar doları aşan Captain America: Civil War, Finding Dory ve Zootopia ilk üç sırada yer alırken, 1 milyar dolar sınırının hemen altında kalan The Jungle Book da dördüncü sırada yer aldı. Dünya genelinde 653 milyon dolar hasılat elde eden Doctor Strange de listeye girmeyi başardı.

Disney'in bu takdire şayan başarısı, stüdyonun film departmanını yeniden canlandırmak için 10 yılı aşkın süredir sürdürdüğü başarılı stratejinin sonucu. Kendini kanıtlamış film serilerini ve stüdyoları bünyesine katarak büyüyen Disney, bu stratejisi doğrultusunda kesenin ağzını açmaktan çekinmedi.

2006 yılında, Steve Jobs'un kurduğu animasyon stüdyosu Pixar'ı satın almak için 7.6 milyar dolar ödeyen Disney, 2009 yılında da Marvel eserlerinin büyük bölümünün haklarını satın almak için 4 milyar doları gözden çıkardı. Son olarak 2012 yılında da LucasFilm'den 4 milyar dolar karşılığında Star Wars'ün tüm haklarını satın alan Disney, bu sayede sinema dünyasının zirvesinde yerini aldı.

https://www.theguardian.com/film/2016/dec/20/walt-disney-sets-7bn-box-office-record-2016-star-wars-rogue-one?CMP=Share_iOSApp_Other