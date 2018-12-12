Disney filmleri 2018 yılı bitmeden 7 milyar dolar hasılata ulaştı

Tam Boyutta Gör

2018 yılında da Disney şirketi rekor gelirlere doymadı. Disney filmleri toplamı dünya çapında 7 milyar dolardan fazla gişe hasılatına imza attı. Bu bir film stüdyosunun, bir yıl içinde elde ettiği en yüksek ikinci gelir. En çok gişe hasılatı yapan stüdyo ise tahmin edileceği üzere yine Disney. Stüdyo, 2016 yılında ise 7.6 milyar dolarlık hasılat açıklamıştı.

Gelirlerin bu kadar yüksek olması ise tesadüf değil. Dünya çapında elde edilen gişe hasılatına bakılan ilk beş filmin üçü Disney Stüdyolarına ait. Bunlar sırasıyla; “Avengers: Sonsuzluk Savaşı (1. sıra / 2 milyar dolar), Kara Panter (2. sıra / 1,34 milyar dolar) ve İnanılmaz Aile 2 (4. sıra / 1,24 milyar dolar) filmleri. Listede ayrıca “Ant-Man ve Wasp” ile Solo: “Bir Yıldız Savaşları Hikâyesi” filmleri de var.

Disney’in bu dudak uçuklatıcı hasılat değerlerine ulaşmasındaki en büyük pay ise uluslararası pazar. Firma hasılatın 4 milyar dolarını uluslararası, geri kalan 3 milyar doları ise iç pazardan elde etmiş.

Stüdyo, 2018 yılı için henüz kapanışı yapmış değil. Disney, Noel’den hemen önce gösterime girecek olan ve başrolünü Emily Blunt’ın oynadığı (Yarının Sınırında, Sicario, Sessiz Bir Yer) “Marry Poppins’in Dönüşü” filminden 65 Milyon dolar açılış hasılatı bekliyor.

2019 yılı için çok güçlü geliyor

2019 yılını da gözüne kestiren Disney; Aslan Kral, Dumbo ve Aladdin filmlerinin tekrar çekimi, Oyuncak Hikâyesi 4, Karlar Ülkesi 2, Yıldız Savaşları: Bölüm IX, Kaptan Marvel ve Avengers: Oyunun Sonu filmleriyle yine rekor kârlar elde edecek gibi gözüküyor.

https://www.gamespot.com/articles/disney-movies-have-already-made-7-billion-this -yea/1100-6463820/