Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Disney filmleri 2018 yılı bitmeden 7 milyar dolar hasılata ulaştı

Disney Stüdyoları rekor hasılat değerlerine ulaşmak konusunda liderliği kimseye bırakmıyor. 2018'de 7 milyar dolar gibi yüksek bir gelir eden firma, 2019 yılını da rezerve edecek gibi gözüküyor.
5 ay
7,7b
1
4
Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Disney filmleri 2018 yılı bitmeden 7 milyar dolar hasılata ulaştı
Tam Boyutta Gör

2018 yılında da Disney şirketi rekor gelirlere doymadı. Disney filmleri toplamı dünya çapında 7 milyar dolardan fazla gişe hasılatına imza attı. Bu bir film stüdyosunun, bir yıl içinde elde ettiği en yüksek ikinci gelir. En çok gişe hasılatı yapan stüdyo ise tahmin edileceği üzere yine Disney. Stüdyo, 2016 yılında ise 7.6 milyar dolarlık hasılat açıklamıştı.

Gelirlerin bu kadar yüksek olması ise tesadüf değil. Dünya çapında elde edilen gişe hasılatına bakılan ilk beş filmin üçü Disney Stüdyolarına ait. Bunlar sırasıyla; “Avengers: Sonsuzluk Savaşı (1. sıra / 2 milyar dolar), Kara Panter (2. sıra / 1,34 milyar dolar) ve İnanılmaz Aile 2 (4. sıra / 1,24 milyar dolar) filmleri. Listede ayrıca “Ant-Man ve Wasp” ile Solo: “Bir Yıldız Savaşları Hikâyesi” filmleri de var.

Disney’in bu dudak uçuklatıcı hasılat değerlerine ulaşmasındaki en büyük pay ise uluslararası pazar. Firma hasılatın 4 milyar dolarını uluslararası, geri kalan 3 milyar doları ise iç pazardan elde etmiş.

Stüdyo, 2018 yılı için henüz kapanışı yapmış değil. Disney, Noel’den hemen önce gösterime girecek olan ve başrolünü Emily Blunt’ın oynadığı (Yarının Sınırında, Sicario, Sessiz Bir Yer) “Marry Poppins’in Dönüşü” filminden 65 Milyon dolar açılış hasılatı bekliyor.

2019 yılı için çok güçlü geliyor

2019 yılını da gözüne kestiren Disney; Aslan Kral, Dumbo ve Aladdin filmlerinin tekrar çekimi, Oyuncak Hikâyesi 4, Karlar Ülkesi 2, Yıldız Savaşları: Bölüm IX, Kaptan Marvel ve Avengers: Oyunun Sonu filmleriyle yine rekor kârlar elde edecek gibi gözüküyor.


https://www.gamespot.com/articles/disney-movies-have-already-made-7-billion-this -yea/1100-6463820/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Boldrex 5 ay en beğenilen
Yıldız savaşları ergen savaşlarına döndü ya la
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mu5tafa 5 ay
Christopher robin filmi de yok muydu? O film battı sanırırm gişede..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moueson 5 ay
Adamlar dünyaları kazaniyor valla ama çoğunluğu Marvel filmleri sayesiyle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yuhaser 5 ay
Şeref yoksunu ırkçı disney, önce bluray lerden çektiği Türkçe altyazı ve dublaj desteğini geri getirsin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boldrex 5 ay en beğenilen
Yıldız savaşları ergen savaşlarına döndü ya la
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Nokia 8 için Android Pie Beta güncellemesi yayınlandı 5 ay 2si1 | Yılın oyunu ödülü ve sonrası 5 ay Samsung, Tesla'nın otonom araçları için yonga üretebilir 5 ay Giyilebilir cihazların ilk örneklerinden olan Puma RS-Computer yeniden piyasaya çıkıyor 5 ay TP-Link üç bant WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu 5 ay Türkiye’de üretilen ‘dolusavar’ seri üretime geçti 5 ay Google’da 2018 yılında en çok neleri aradık? 5 ay Samsung blok zinciri teknolojisini akıllı telefonlarında kullanabilir 5 ay NSA açıkladı: Çin, ABD'ye büyük bir siber saldırı hazırlığında 5 ay Honor View 20'in resmi posterleri telefonun ön tasarımını ortaya çıkardı 5 ay ABD'de en az yakıt tüketen pickup 2019 Ford Ranger oldu 5 ay Huawei P30 Pro, Sony'nin IMX607 kamera sensörüyle gelebilir 5 ay Samsung’dan 14 metrelik dev LED sinema perdesi 5 ay Instagram, özel seçeneklere sahip yüksek profilli bir hesap türünü test ediyor 5 ay Mozilla Firefox 64 yayınlandı, işte yenilikler 5 ay Sayborg bitki “Elowan” ile tanışın 5 ay Dizüstünde ikinci ekran? "Asus ZenBook Pro UX580G incelemesi" 5 ay Yandex, Türkiye’deki askeri tesislerin uydu görüntülerini buzladı (Açıklama geldi) 5 ay Suriye, 'uzay programını' başlatıyor: İlk yerli uydu fırlatılacak 5 ay Mercedes'in efsanevi kamyonu Unimog, Türkiye'de satışa sunuldu 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Disney filmleri 2018 yılı bitmeden 7 milyar dolar hasılata ulaştı Sonraki Türk Telekom limitsiz internet tarifelerini açıkladı 5 ay Tesla, önümüzdeki yıl elektrikli pickup prototipini tanıtabilir 5 ay Metro 2033 filmi iptal oldu: Kitap yazarından Hollywood için ilginç sözler 5 ay Büyük bataryalı Asus ZenFone Max M2 serisi duyuruldu 5 ay Çift ekranlı Vivo Nex Dual Display Edition duyuruldu 5 ay Lav ile suyun buluştuğu an 5 ay Infinity Blade serisi yolun sonuna geldi 5 ay EOS ağından bugüne kadar 800 bin dolar çalındı 5 ay Çin Hükümeti'nden PUBG ve Fortnite dahil 9 büyük oyuna yasak! 5 ay Samsung Galaxy S10 Lite'ın tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı 5 ay NASA'nın uzay aracı, Bennu asteroitinde 'su kalıntıları' buldu 5 ay Touareg'in elektrikli versiyonu Volkswagen I.D. Lounge geliyor 5 ay 10GB RAM'li çılgın telefon | OnePlus 6T McLaren 5 ay iOS'taki Google uygulamasına, Google Lens desteği geldi 5 ay Ford, ısıtmalı emniyet kemerinin patentini aldı 5 ay Telegram büyük bir güncelleme aldı 5 ay 25. yıl şerefine, John Romero’dan ilk Doom oyununa 18 yeni bölüm 5 ay WhatsApp'ın iPhone versiyonunda grup çağrısı özelliği kolaylaştı 5 ay Yargıtay'daki davaların sonucunu doğru tahmin eden yerli yapay zeka 5 ay Facebook artık nereye gideceğinizi bile tahmin edecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim