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    Anlık Bildirim

    Marvel 1943: Rise of Hydra’nın ilk fragmanı yayınlandı

    Marvel’ın merakla beklenen Captain America ve Black Panther oyunundan ilk bilgiler geldi. Unreal Engine 5.4 ile geliştirilen oyun, göz alıcı ve dikkat çekici fragmanı ile karşınızda.
    Captain America vs Black Panther Tam Boyutta Gör
    Marvel’ın geçtiğimiz yıllarda duyurduğu Captain America ve Black Panther odaklı oyundan yeni detaylar geldi. Marvel ve Skydance New Media, yeni yayınladıkları fragman ile yapımın adını duyurdu.

    Captain America ve Black Panther karşı karşıya

    Marvel 1943: Rise of Hydra, ikinci dünya savaşı sırasında geçecek hikâye odaklı bir macera oyunu olacak. Yapımda oyuncular; Captain America (Steve Rogers), Black Panther (T’Challa’nın dedesi Azzuri), Howling Commandos askeri Gabriel Jones ve Wakanda ajanı Nanali karakterlerini kontrol edecek. İlk videoda gördüğümüz üzere Captain America ve Black Panther çatışmalı bir ilişki içerisinde olacak.

    Uncharted serisi ile bilinen Amy Hennig’in yönetmenlik koltuğuna oturduğu yapım, Marvel evreninde daha önce şahit olmadığımız bir macerayı oyuncularla buluşturacak. Unreal Engine 5.4 ile geliştirilen yapım, fragmanda görüldüğü üzere muhteşem grafiklere ve animasyonlara sahip olacak. 2019 yılında kurulan stüdyonun ilk yapımı olacak Marvel 1943: Rise of Hydra, 2025 yılında satışa çıkacak. Stüdyo aynı zamanda bir Star-Wars oyunu üzerinde de çalışıyor. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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