Marvel 1943: Rise of Hydra’nın ilk fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Marvel’ın geçtiğimiz yıllarda duyurduğu Captain America ve Black Panther odaklı oyundan yeni detaylar geldi. Marvel ve Skydance New Media, yeni yayınladıkları fragman ile yapımın adını duyurdu.

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Captain America ve Black Panther karşı karşıya

Marvel 1943: Rise of Hydra, ikinci dünya savaşı sırasında geçecek hikâye odaklı bir macera oyunu olacak. Yapımda oyuncular; Captain America (Steve Rogers), Black Panther (T’Challa’nın dedesi Azzuri), Howling Commandos askeri Gabriel Jones ve Wakanda ajanı Nanali karakterlerini kontrol edecek. İlk videoda gördüğümüz üzere Captain America ve Black Panther çatışmalı bir ilişki içerisinde olacak.

Uncharted serisi ile bilinen Amy Hennig’in yönetmenlik koltuğuna oturduğu yapım, Marvel evreninde daha önce şahit olmadığımız bir macerayı oyuncularla buluşturacak. Unreal Engine 5.4 ile geliştirilen yapım, fragmanda görüldüğü üzere muhteşem grafiklere ve animasyonlara sahip olacak. 2019 yılında kurulan stüdyonun ilk yapımı olacak Marvel 1943: Rise of Hydra, 2025 yılında satışa çıkacak. Stüdyo aynı zamanda bir Star-Wars oyunu üzerinde de çalışıyor.



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Marvel 1943 Rise of Hydra yapımından ilk fragman geldi