Marvel 1943: Rise of Hydra’nın ilk fragmanı yayınlandı

Captain America ve Black Panther karşı karşıya
Marvel 1943: Rise of Hydra, ikinci dünya savaşı sırasında geçecek hikâye odaklı bir macera oyunu olacak. Yapımda oyuncular; Captain America (Steve Rogers), Black Panther (T’Challa’nın dedesi Azzuri), Howling Commandos askeri Gabriel Jones ve Wakanda ajanı Nanali karakterlerini kontrol edecek. İlk videoda gördüğümüz üzere Captain America ve Black Panther çatışmalı bir ilişki içerisinde olacak.
Uncharted serisi ile bilinen Amy Hennig’in yönetmenlik koltuğuna oturduğu yapım, Marvel evreninde daha önce şahit olmadığımız bir macerayı oyuncularla buluşturacak. Unreal Engine 5.4 ile geliştirilen yapım, fragmanda görüldüğü üzere muhteşem grafiklere ve animasyonlara sahip olacak. 2019 yılında kurulan stüdyonun ilk yapımı olacak Marvel 1943: Rise of Hydra, 2025 yılında satışa çıkacak. Stüdyo aynı zamanda bir Star-Wars oyunu üzerinde de çalışıyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.