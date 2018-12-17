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Disney+'ın Star Wars dizisi The Mandalorian'ın oyuncu kadrosu belli oldu

Disney+'ta yayınlacak olan The Mandalorian isimli dizinin oyuncu kadrosu gün yüzüne çıktı. Başrol Narcos ve Game of Thrones’taki başarısıyla gönüllerde taht kuran Pedro Pascal'ın.
5 ay
4,8b
1
Sinema ve Dizi
Erkin Cellatoğlu
Haber Editörü
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Disney'in temellerini attığı online yayın platformu Disney+ bir live-action Star Wars dizisi yapacağını açıklamıştı. Bu haber sevenlerini heyecanlandırmıştı çünkü daha önce animasyonlar dışında bir Star Wars dizisi yapılmamıştı.
Mart ayında yapılan açıklamayla birlikte bu dizinin yapımcılığı ve yazarlığı Jon Favreau'ya emanet edilmişti. Kendisi Marvel Sinematik Evreni'nde birçok filmin yapımcılığını yapmış ayrıca Iron Man serisi, The Jungle Book (2016) ve The Lion King (2019) filmlerinin de yönetmenliğini yaptı. Diğer yapımcı kadrosu ise Dave Filoni, Kathleen Kennedy ve Colin Wilson.
Hayranları sevindiren asıl haber ise başrol oyuncusunun açıklanmasıyla birlikte geldi. Birçok iyi yapımda karşımıza çıkmış olmasına rağmen Game of Thrones'taki Oberyn Martell ve Narcos'taki Javier Pena rolleriyle büyük sükse yapan ve akıllara kazınan Pedro Pascal baş role getirildi.
Başarılı oyuncuya bu dizide eşlik edecek diğer oyuncular ise şu şekilde; Gina Carano (Deadpool, Furious 6), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Emily Swallow (Supernatural), Carl Weathers (Rocky, Predator), Omid Abtahi (American Gods), Werner Herzog (Grizzly Man) ve Nick Nolte (Warrior, Graves). 
Dizinin yayınlanacağı tarih henüz tam olarak netleşmese de çıkan söylentiler 2019'un son aylarında ekranlara geleceği yönünde.

https://www.starwars.com/news/pedro-pascal-revealed-as-the-mandalorian Yorum Yaz
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