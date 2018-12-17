"Benim PS4 Hayatım" ile kendi oyun tarihinizi keşfedin

Geçtiğimiz günlerde çıkan habere göre PS4 88 milyonluk satış rakamına ulaşarak bir önceki nesilin konsolu PS3’ün satış rakamını geride bırakmıştı. Sony’de PS4’a özel oyunlar ve yenilikler ile konsol sahiplerini sevindirmeye devam ediyor. Bu yeniliklerden sonuncusu "My PS4 Life" adı ile birlikte geldi. Konsolunuzu alıp PSN hesabınızı açtığınız tarihten itibaren yaptığınız en yüksek istatistikleri sizlerle paylaşan bir video oluşturuluyor.

Playstation sitesine gidiyorsunuz. Create My Video linkine tıkladıktan sonra sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecek. Buraya PSN hesabınızın e-mailini ve şifresini girdikten sonra videonuz hazırlanmaya başlayacak. Birkaç dakika içinde videonuz izlemek için hazır. Daha da güzeli bu video indirilebilir ve sosyal hesaplarınızdan paylaşılabilir. Yapılması gereken çok basit. Buradaki linke tıklayaraksitesine gidiyorsunuz.linkine tıkladıktan sonra sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecek. Burayahesabınızın e-mailini ve şifresini girdikten sonra videonuz hazırlanmaya başlayacak. Birkaç dakika içinde videonuz izlemek için hazır. Daha da güzeli bu video indirilebilir ve sosyal hesaplarınızdan paylaşılabilir.

Peki bu videonun içinde ne oluyor? PSN’inizi açtığınız andan itibaren en uzun süreyle oynadığınız 3 oyun, ilk oynadığınız oyun, kazandığınız toplam kupa (trophy) sayısı ve kazandığınız en nadir kupa sizin adınızla gösteriliyor.

https://www.express.co.uk/entertainment/gaming/1059053/My-PS4-Life-how-to-get-Sony-PlayStation-gaming-stats