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"Benim PS4 Hayatım" ile kendi oyun tarihinizi keşfedin

My PS4 Life ile kendi oyun tarihinizi keşfetmek ve bunu sevdikleriniz ile paylaşmak sizlerin elinde. Konsolunuzu aldığınızdan beri ne tarz istatistiklere ulaştığınızı öğrenin.
5 ay
7,7b
1
8
Oyun Konsolları
Erkin Cellatoğlu
Haber Editörü
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 Geçtiğimiz günlerde çıkan habere göre PS4 88 milyonluk satış rakamına ulaşarak bir önceki nesilin konsolu PS3’ün satış rakamını geride bırakmıştı. Sony’de PS4’a özel oyunlar ve yenilikler ile konsol sahiplerini sevindirmeye devam ediyor. Bu yeniliklerden sonuncusu "My PS4 Life" adı ile birlikte geldi. Konsolunuzu alıp PSN hesabınızı açtığınız tarihten itibaren yaptığınız en yüksek istatistikleri sizlerle paylaşan bir video oluşturuluyor.
Yapılması gereken çok basit. Buradaki linke tıklayarak Playstation sitesine gidiyorsunuz. Create My Video linkine tıkladıktan sonra sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecek. Buraya PSN hesabınızın e-mailini ve şifresini girdikten sonra videonuz hazırlanmaya başlayacak. Birkaç dakika içinde videonuz izlemek için hazır. Daha da güzeli bu video indirilebilir ve sosyal hesaplarınızdan paylaşılabilir.
Peki bu videonun içinde ne oluyor? PSN’inizi açtığınız andan itibaren en uzun süreyle oynadığınız 3 oyun, ilk oynadığınız oyun, kazandığınız toplam kupa (trophy) sayısı ve kazandığınız en nadir kupa sizin adınızla gösteriliyor. 

https://www.express.co.uk/entertainment/gaming/1059053/My-PS4-Life-how-to-get-Sony-PlayStation-gaming-stats Yorum Yaz
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Yigit315 3 ay
herhalde bu sistem kapandı. Şuan giremiyorum ben.
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Seyrim 4 ay
:) Bende neden Witcher çıkmadı.. 100 saati geçti sanırım..
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Berringer 5 ay
Xbox ta bu yıllardır var bende bir şey sanmıştım
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canerefe06 5 ay
Biraz abartmışım herhalde
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creep69 5 ay
60 saatler God of War oynamisim... SAATLER? Sony çeviriyi Google Translate'e yaptirsan daha basarili olurdu...
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Lord Melkor 5 ay
Şaka gibi bunu lütufmuş gibi sunuyorlar. Buna ve daha fazlasına zaten her istediğimde bakabilmem lazım. Neyi kaç saat oynamışım diye vs. Bu arada en çok witcher 3 oynamışım 207 saat
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Cute Hentai 5 ay
Create my video dedikten sonra Sony kibarca fu çekti. Sony'i buradan şiddetle kınıyorum.


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Tr@mmler 5 ay
Ps4 değil de Playstation hayatım olsaymış tadından yenmezmiş. Ilk psn hesabı açılışından itibaren misal psp ya da ps3 oyunlarından oluşan bir kolaj olsa guzel bir nostalji olabilirdi.
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