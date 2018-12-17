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Metro Exodus'un çıkış tarihi öne çekildi

Korku ve gerilimi had safhada yaşamak isteyen oyun sevenlere müjde. Sevilen oyun serisi Metro'nun son halkası Metro Exodus, beklenenden bir hafta daha erken oyuncuların ellerine geçecek.
5 ay
5,9b
1
14
Oyunlar
Erkin Cellatoğlu
Haber Editörü
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Metro Exodus'un çıkış tarihi öne çekildi
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Kıyamet sonrası temasıyla gerilimi ve aksiyonu had safhada yaşatan Metro serisinin son oyunu Exodus 22 Şubat 2019'da raflardaki yerini alacaktı. Ancak yapımcı firma 4A Games yaptığı açıklamayla bu oyunu bekleyen oyunculara müjdeli haberi verdi. Oyun beklenenden bir hafta önce yani 15 Şubat 2019'da çıkacak.
 
Rus yazar Dmitry Glukhovsky tarafından kaleme alınan romandan uyarlanan oyun serisinde 2013 yılında nükleer savaşlardan ötürü bir kıyamet kopar. Moskova'da milyonlarca insan yaşarken yıl 2033'e geldiğinde bu sayı artık sadece on binleri bulmaktadır. Hayatta kalan bu insanlarda artık yer yüzünde yaşayamamaktadırlar. Hepsi Moskova Metrosu'na sığınırlar.
Yer yüzündeki hava zehirli ve radyoaktiviteden dolayı yaşanamaz haldedir. Eğer korunaklı giysiniz ve maskeniz yoksa hayatta kalamazsınız. Tehlike sadece bununla da kalmamakta. Birbirinden değişik ve korkunç yaratık burada avlanmakta. İşte böyle bir dünyada hayatta kalmak zorundasınız.
Merakla beklenen oyun PS4, XBOX ve PC platformlarına gelecek. Ön siparişe açılan oyunun ücretleri ise biraz dudak uçuklatıyor. Fiyatı Steam'de 309 TL, XBOX'ta 180 TL ve PSN'de 299 TL olarak belirlendi.

https://www.pcgamer.com/metro-exodus-release-date/ Yorum Yaz
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FasTBoY 5 ay en beğenilen cengiz7
Adamlar kaç senedir 60$-60€ olarak satıyorlar oyunları zaten, kimisi uyanık Gold vs. gibi sürümler çıkartarak abartıyor fiyatı orası ayrı. Asıl suç kendi ekonomimizin eriyip gidip bizim alım gücümüzün sürekli düşmesinde.
Adamlar kaç senedir 60$-60€ olarak satıyorlar oyunları zaten, kimisi uyanık Gold vs. gibi sürümler çıkartarak abartıyor fiyatı orası ayrı. Asıl suç kendi ekonom...
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Cute Hentai 5 ay
İçerikte senaryoya ek ek bölüm gelecekti diye hatırlıyorum. Bunuda yanlış hatırlıyor isem oyunu iade edeceğim. :p
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WmGMD 5 ay
steam de 110 tl civarı idi ön sipariş te diye hatırlıyorum alırız bi ara dedik ama nerede yaşadığımızı unuttuk tabii.
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eric13 5 ay
Xboxun bu fiyat politikasi dikkatimi cekmeye basladi. Onumuzdeki nesilde ilk olarak xboxu deneyebilirim
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drserk 5 ay
geceyarısı karanlıkta kulaklıklar epey yüksek seste oynamayı en çok sevdiğim oyun..çıksın da oynayalım artık
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Celonfix 5 ay
PSN Türkiye yine farkını ortaya koymuş
.
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Cute Hentai 5 ay
Haberi BSC'de görür görmez almıştım. Gold sürüm 100 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Standart sürümde 50 liranın üzerindeydi.
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Brucedeluxe 5 ay Cute Hentai
123 liraydı hocam gold sürüm, normal sürümü de 72 sanırım. Gold aldım ben de ama içerik net değil henüz :D
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JESKO 5 ay okakacukaka
Sen yenisin galiba editör kardeş?

tablet.donanimhaber.com/...
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cengiz7 5 ay
Sizce de oyun sektörü git gide abartı fiyat koymaya başlamadı mı ? Suç fiyatı koyanda mı yoksa oyunu o fiyattan alanda mı dersiniz ?
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FasTBoY 5 ay cengiz7
Adamlar kaç senedir 60$-60€ olarak satıyorlar oyunları zaten, kimisi uyanık Gold vs. gibi sürümler çıkartarak abartıyor fiyatı orası ayrı. Asıl suç kendi ekonomimizin eriyip gidip bizim alım gücümüzün sürekli düşmesinde.
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MustafaC53 5 ay
16446 kez ertelenmişti zaten. Arkadaşında dedigi gibi TR yaması çıkana kadar almam. TR altyazı olarak çıksaydı ilk indirimde orjinal olarak direkt alırdım.
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Anti Fanboy 5 ay
Xbox Steam'dan çok daha ucuza satıyor ilginç
.
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