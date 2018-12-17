Metro Exodus'un çıkış tarihi öne çekildi

Tam Boyutta Gör

Kıyamet sonrası temasıyla gerilimi ve aksiyonu had safhada yaşatan Metro serisinin son oyunu Exodus 22 Şubat 2019'da raflardaki yerini alacaktı. Ancak yapımcı firma 4A Games yaptığı açıklamayla bu oyunu bekleyen oyunculara müjdeli haberi verdi. Oyun beklenenden bir hafta önce yani 15 Şubat 2019'da çıkacak.



Rus yazar Dmitry Glukhovsky tarafından kaleme alınan romandan uyarlanan oyun serisinde 2013 yılında nükleer savaşlardan ötürü bir kıyamet kopar. Moskova'da milyonlarca insan yaşarken yıl 2033'e geldiğinde bu sayı artık sadece on binleri bulmaktadır. Hayatta kalan bu insanlarda artık yer yüzünde yaşayamamaktadırlar. Hepsi Moskova Metrosu'na sığınırlar.

Yer yüzündeki hava zehirli ve radyoaktiviteden dolayı yaşanamaz haldedir. Eğer korunaklı giysiniz ve maskeniz yoksa hayatta kalamazsınız. Tehlike sadece bununla da kalmamakta. Birbirinden değişik ve korkunç yaratık burada avlanmakta. İşte böyle bir dünyada hayatta kalmak zorundasınız.

Merakla beklenen oyun PS4, XBOX ve PC platformlarına gelecek. Ön siparişe açılan oyunun ücretleri ise biraz dudak uçuklatıyor. Fiyatı Steam'de 309 TL, XBOX'ta 180 TL ve PSN'de 299 TL olarak belirlendi.

https://www.pcgamer.com/metro-exodus-release-date/