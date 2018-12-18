Downton Abbey filminin ilk fragmanı yayınlandı

Downton Malikanesi'ne hoşgeldiniz. Downton Abbey, Crawley ailesi ve onların çalışanlarının hayatları üzerinden hikayesini anlatan bir dönem dizisi. 1912 yılı ile hikayesini anlatmaya başlıyor. Her şey yolunda giderken ünlü transatlantik Titanic buzdağına çarparak batar. Artık Crawley ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü ailenin iki varisi bu kaza ile hayatını kaybetmiştir. İşte dizi bu olay ile hikayesini anlatmaya başlıyor ve 6 sezon boyunda mükemmel bir şekilde devam ediyor.

Dizi yayımlandığı 6 sezon boyunda 15 Emmy, 69 Emmy adaylığı, Altın Küre, PGA, BAFTA gibi birçok önemli ödülü evine götürdü. Ayrıca dizi 2011 yılında "dünyanın eleştirmenlerce en çok beğenilen televizyon şovu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Downton Malikanesi yeni filmi ile birlikte kapılarını tekrardan 13 Eylül 2019 tarihinde sevenlerine açacak. Dizinin orijinal kadrosundan birkaç kişi dışında bir eksik olmadığını söyleyebiliriz.

https://variety.com/2018/film/news/downton-abbey-movie-teaser-trailer-1203089937/