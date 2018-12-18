Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Downton Abbey filminin ilk fragmanı yayınlandı

İngiliz ITV kanalının 6 sezon süren efsane dizisi Downton Abbey, bu sefer beyaz perdedeki yerini alacak ve Downton Malikanesi sevenlerine tekrardan merhaba diyecek.
5 ay
5,1b
1
2
Sinema ve Dizi
Erkin Cellatoğlu
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Downton Malikanesi'ne hoşgeldiniz. Downton Abbey, Crawley ailesi ve onların çalışanlarının hayatları üzerinden hikayesini anlatan bir dönem dizisi. 1912 yılı ile hikayesini anlatmaya başlıyor. Her şey yolunda giderken ünlü transatlantik Titanic buzdağına çarparak batar. Artık Crawley ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü ailenin iki varisi bu kaza ile hayatını kaybetmiştir. İşte dizi bu olay ile hikayesini anlatmaya başlıyor ve 6 sezon boyunda mükemmel bir şekilde devam ediyor.
Dizi yayımlandığı 6 sezon boyunda  15 Emmy, 69 Emmy adaylığı, Altın Küre, PGA, BAFTA gibi birçok önemli ödülü evine götürdü. Ayrıca dizi 2011 yılında "dünyanın eleştirmenlerce en çok beğenilen televizyon şovu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Downton Malikanesi yeni filmi ile birlikte kapılarını tekrardan 13 Eylül 2019 tarihinde sevenlerine açacak. Dizinin orijinal kadrosundan birkaç kişi dışında bir eksik olmadığını söyleyebiliriz. 
 

https://variety.com/2018/film/news/downton-abbey-movie-teaser-trailer-1203089937/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sharparrow 5 ay
Tabi... Bu da önemli bir teknoloji haberi!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mihrali Bey 5 ay Sharparrow
Ben gayet memnunum farklı türde haberlerden. Beğenmiyorsan tıklama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Baidu, otonom araçlarını test etmek için Unity oyun motorunu kullanıyor 5 ay ABD'nin balistik füze sistemlerinde güvenlik açıkları tespit edildi 5 ay Güneş Sistemi'nin bilinen en uzak cismi keşfedildi "Farout" 5 ay Amazon Echo akıllı duvar saati satışa sunuldu 5 ay Oyuncu monitörü pazarı katlanarak büyüyor, Asus lider 5 ay Çin’e özel Google arama motoru planları suya düştü 5 ay Monster'da Bu Hafta - CS: GO 5 ay Xbox platformuna Steam desteği iddiaları 5 ay Snapdragon 855 ve 12 GB RAM'li ilk telefon: Lenovo Z5 Pro GT ile tanışın 5 ay Güneş enerjili araçlarda yeni rekor: 50 dolarlık enerji ile 4,100 km 5 ay Honda'nın otonom iş araçları zorlu işlerde insanlara yardım edecek 5 ay Türk savaş gemilerinin yeni gücü ÇAFRAD ilk sınavı geçti 5 ay NVIDIA’dan mobil grafik çözümleri için giriş seviyesi GeForce MX250 sesleri 5 ay Google, New York'ta 1 milyar dolarlık yeni kampüs kuruyor 5 ay Kromozomlar, biyolojik cinsiyeti belirleyen yegâne faktör olmayabilir 5 ay Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında akıllı ambulans dönemini başlatıyor 5 ay Intel ve ESL, 100 milyon dolarlık anlaşmayla 2021 yılı sonuna kadar birlikteler 5 ay Lenovo Z5s tanıtıldı: Minik çentik, 3 arka kamera 5 ay Hyundai'nin araçları artık parmak iziyle çalışacak 5 ay Huawei 200 milyon telefon satışını geçmek üzere 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Downton Abbey filminin ilk fragmanı yayınlandı Sonraki iOS 12.1.2 güncellemesi ile ülkemizdeki bazı yeni iPhone modellerinin bağlantı sorunu giderildi 5 ay Tesla’nın önemli tasarımcısı Apple’a transfer oldu 5 ay Huawei Matebook 13 fiyatı belli oldu 5 ay Giriş seviyesi Huawei Enjoy 9 satışa başladı 5 ay Taahütlü sözleşmeden cayma ve ceza | Tüketici Haklı 5 ay İsveç, 2025 yılından itibaren sigarayı tamamen yasaklıyor 5 ay Galaxy S10 kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilecek 5 ay Yerli girişim PostBee fenomen reklamcılığına yeni bir boyut getiriyor 5 ay Playstation Classic satışları beklentilerin altında kaldı 5 ay Facebook Messenger uygulamasına portre modu dahil yeni kamera özellikleri eklendi 5 ay MIT'den üç boyutlu nesneleri nanometre ölçeğine indirgeyebilen çalışma 5 ay "Benim PS4 Hayatım" ile kendi oyun tarihinizi keşfedin 5 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 6 5 ay Steam Kış İndirimleri ne zaman başlayacak? 5 ay Çin'in Tesla'sı olarak anılan Nio'dan 536 beygirlik elektrikli SUV 5 ay Microsoft 365 son kullanıcıya geliyor 5 ay Disney+'ın Star Wars dizisi The Mandalorian'ın oyuncu kadrosu belli oldu 5 ay Bulut tabanlı akış yapabilen ve maliyet odaklı yeni Xbox, yeni nesil AMD APU'lar ile gelebilir 5 ay Windows 10, Alexa ve alternatifleri için daha fazla destek sunacak 5 ay Turkcell'den girişimcilere 100 bin liralık teknoloji desteği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim