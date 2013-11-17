Disney'den yeni bir puzzle oyunu Stack Rabbit





Where's My Water ve Where's My Mickey gibi oyunları ile tanıdığımız Disney, Stack Rabbit adlı yeni puzzle oyunu ile ay başında Android ve iOS platformlarında yerini aldı.





Stack Rabbit aynı renkteki sebzeleri toplamaya çalıştığınız bir oyun. Ancak farklı olarak sevimli tavşanı kareler üzerinde hareket ettirerek veya deliklerden geçerek bunu yapıyorsunuz.





Sebzeler biriktikçe büyüyor ve farklı güçlendirmeler kazanmanızı sağlıyor. Max adlı köpekten ise kaçınmanız gerekiyor. Oyun 65 farklı seviyeden oluşuyor.















