Disney'in Aladdin filmini ünlü yönetmen Guy Ritchie yönetecek

The Jungle Book, Cinderella ve Maleficent gibi sevilen eserlerinin animasyon olmayan (canlı aksiyon) filmlerini çekmeye devam eden Disney, şimdi de yeni bir Aladdin filmi çekmeye hazırlanıyor. Canlı aksiyon Aladdin filmi bir süredir gündemdeydi, ancak şu ana kadar pek dikkat çekmemişti. Ne var ki dün gelen yeni bir haber, filmi bir anda heyecan verici bir proje haline getirdi. THR'ın haberine göre Disney, yeni Aladdin filmini yönetmesi için ünlü yönetmen Guy Ritchie ile anlaşmak üzere.

Lock, Stock and Two Smoking Barrells, Snatch ve Sherlock Holmes gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Guy Ritchie, Hollywood'un en gözde yönetmenleri arasında yer alıyor. Daha çok suç/aksiyon filmleri ile tanınan İngiliz yönetmen, önümüzdeki yıl çıkacak yeni filmi King Arthur: Legend of the Sword ile fantastik türüne de giriş yapacak. King Arthur'dan sonra ise Aladdin filmi gelecek.

Disney ile Guy Ritchie ilk bakışta uyumsuz bir çift gibi görünse de, Aladdin'in alışık olduğumuz Disney filmlerinden çok daha farklı olacağı söyleniyor. Klasik Aladdin hikayesinin "iddialı ve alışılmadık bir uyarlaması" olarak tanımlanan yeni filmin senaryosunu; Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory ve Dark Shadows gibi Tim Burton filmlerinin senaristi olan John August kaleme alacak.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/disneys-live-action-aladdin-enlists-936881