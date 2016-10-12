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Disney'in Aladdin filmini ünlü yönetmen Guy Ritchie yönetecek

Disney'in bir süredir gündemde olan canlı aksiyon Aladdin filmini ünlü yönetmen Guy Ritchie yönetecek. Filmin "iddialı ve alışılmadık" bir uyarlama olacağı söyleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
1,7b
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14
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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The Jungle Book, Cinderella ve Maleficent gibi sevilen eserlerinin animasyon olmayan (canlı aksiyon) filmlerini çekmeye devam eden Disney, şimdi de yeni bir Aladdin filmi çekmeye hazırlanıyor. Canlı aksiyon Aladdin filmi bir süredir gündemdeydi, ancak şu ana kadar pek dikkat çekmemişti. Ne var ki dün gelen yeni bir haber, filmi bir anda heyecan verici bir proje haline getirdi. THR'ın haberine göre Disney, yeni Aladdin filmini yönetmesi için ünlü yönetmen Guy Ritchie ile anlaşmak üzere.
Lock, Stock and Two Smoking Barrells, Snatch ve Sherlock Holmes gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Guy Ritchie, Hollywood'un en gözde yönetmenleri arasında yer alıyor. Daha çok suç/aksiyon filmleri ile tanınan İngiliz yönetmen, önümüzdeki yıl çıkacak yeni filmi King Arthur: Legend of the Sword ile fantastik türüne de giriş yapacak. King Arthur'dan sonra ise Aladdin filmi gelecek.
Disney ile Guy Ritchie ilk bakışta uyumsuz bir çift gibi görünse de, Aladdin'in alışık olduğumuz Disney filmlerinden çok daha farklı olacağı söyleniyor. Klasik Aladdin hikayesinin "iddialı ve alışılmadık bir uyarlaması" olarak tanımlanan yeni filmin senaryosunu; Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory ve Dark Shadows gibi Tim Burton filmlerinin senaristi olan John August kaleme alacak.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/disneys-live-action-aladdin-enlists-936881 Yorum Yaz
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Ginga Bishounen 3 yıl
İşsizlik had safhada yine.
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Jeolog. 3 yıl
Guy r. Sherlock'u tamamen gözden çıkarttı heralde.
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BekirTemel 3 yıl
Batılılar işid filmi diye gitmezlerdi ,sağlam kadro ve yapımcı olmasa.
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Dodge 3 yıl
Guy Ritchie çok sağlam yönetmendir.Güzel bir yapım ortaya çıkarır umarım.
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redoracle 3 yıl
Aladdin Disney'in en sevdiğim animasyonudur, umarım çok fazla bozmadan uyarlarlar.

Ama Elen Menken müzikleri,Robin Wİlliams'ın seslendirmesi olmadan çok eksiklik hissettirecektir.

Özellikle cinin yapacaklarını çok merak ediyorum,çünkü inanılmaz bir karakter oluşturmuşlardı,umarım devam etirirler aynı şekilde.
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omelette 3 yıl
snatch ve lock stock and two smoking barrels seviyesine bir daha çıkamadı. sherlock filmleri hollywood filmi olmaktan öteye gidemedi. tarzını seviyoruz ama kötü film çekiyorsun be gay riçi
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SEO-Uzmanı 3 yıl
illuminati 2017

Alaaddin'in cin'i diye körpe beyinlerin bilinç altına 3 boyutlu mesaj kodlamalar yapacaklar gene !

artık aslan kraldaki dansöz kalcası resmi nedense artık kimseye abartı gelmiyor !!!

ve resim profilden alınmadığı halde ; aslanın tek bir gözü resimde gözüküyor !!!
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TheLastNinja 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

illuminati 2017

Alaaddin'in cin'i diye körpe beyinlerin bilinç altına 3 boyutlu mesaj kodlamalar yapacaklar gene !

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


artık aslan kraldaki dansöz kalcası resmi nedense artık kimseye abartı gelmiyor !!!

ve resim profilden alınmadığı halde ; aslanın tek bir gözü resimde gözüküyor !!!


paylaştığın resimdeki içeriği yapmalarının nedeni ne olabilir ?

çocuklar büyüyünce etrafında gördüğü her kıza saldıran azgın

bir tip olsun diye mi ?

ya da bu çizgi filmleri izleyen kız çocukları lezbiyen olsun diye mi ?

Amaç ne olabilir merak ediyorum
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