Disney'in animasyon filmi Zootopia gişede 1 milyar dolara ulaştı

Hollywood'un en büyük film şirketlerinden biri olan Disney, gişede üst üste başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Son dönemde vizyona giren Star Wars: The Force Awakens, Inside Out ve The Jungle Book gibi filmleri ile gişede rakip tanımayan Disney, son animasyon filmi Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri) ile de büyük bir başarıya imza attı.

Şubat ayında vizyona giren Zootopia'nın dünya genelindeki gişe hasılatı 1 milyar dolara ulaştı. Zootopia böylece Walt Disney Animation Studios'un Frozen ve Toy Story 3'ten sonra gişede 1 milyar dolar barajını aşan üçüncü animasyon filmi oldu. Başarılı animasyon filmler çekme konusunda yıllarca Pixar'a bel bağlayan Disney, son yıllarda Walt Disney Animation Studios ile daha iyi sonuçlar almaya başladı. Zira Pixar'ın son filmi The Good Dinosaur, 200 milyon dolarlık bütçesine karşı gişede sadece 331 milyon dolar hasılat elde ederek hayal kırıklığı yarattı.

Son yılların en beğenilen animasyon filmlerinden biri olan Zootopia, insani özelliklere sahip hayvanlarla dolu bir şehirde geçiyor. Film, polis akademisinden yeni mezun olan bir tavşan ve dolandırıcı bir tilkinin, tüm hayvanları tehdit eden bir komployu durdurmak için birlikte çalışmasını anlatıyor.

http://www.tweaktown.com/news/52396/disneys-animated-zootopia-crosses-1b-mark-worldwide/index.html