Disney'in animasyon filmi Zootopia gişede 1 milyar dolara ulaştı

Haber Editörü
Hollywood'un en büyük film şirketlerinden biri olan Disney, gişede üst üste başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Son dönemde vizyona giren Star Wars: The Force Awakens, Inside Out ve The Jungle Book gibi filmleri ile gişede rakip tanımayan Disney, son animasyon filmi Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri) ile de büyük bir başarıya imza attı.
Şubat ayında vizyona giren Zootopia'nın dünya genelindeki gişe hasılatı 1 milyar dolara ulaştı. Zootopia böylece Walt Disney Animation Studios'un Frozen ve Toy Story 3'ten sonra gişede 1 milyar dolar barajını aşan üçüncü animasyon filmi oldu. Başarılı animasyon filmler çekme konusunda yıllarca Pixar'a bel bağlayan Disney, son yıllarda Walt Disney Animation Studios ile daha iyi sonuçlar almaya başladı. Zira Pixar'ın son filmi The Good Dinosaur, 200 milyon dolarlık bütçesine karşı gişede sadece 331 milyon dolar hasılat elde ederek hayal kırıklığı yarattı.
Son yılların en beğenilen animasyon filmlerinden biri olan Zootopia, insani özelliklere sahip hayvanlarla dolu bir şehirde geçiyor. Film, polis akademisinden yeni mezun olan bir tavşan ve dolandırıcı bir tilkinin, tüm hayvanları tehdit eden bir komployu durdurmak için birlikte çalışmasını anlatıyor.
http://www.tweaktown.com/news/52396/disneys-animated-zootopia-crosses-1b-mark-worldwide/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dandik dediğin film bvs'den kat kat güzeldi işte hep bu kafa yüzünden kaybediyorsunuz
Ve bu sayede büyük bütçeli film rekabeti ile gelişmiş bir sanatımız olur. E
En azından böyle olmak zorunda çünkü mektup yazarken bile giriş gelişme sonuç ilişkisinin önemi, bizim film senaryolarında unutulmak üzere.
Hadi paranız yok, ama fikrinizde mi yok? Bir olayın durumuna ve duygusuna etki edecek kamera açı ve taktiklerinizde mi yok? Bunlar para isteyen seyler mi?