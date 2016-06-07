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Disney'in animasyon filmi Zootopia gişede 1 milyar dolara ulaştı

Disney'in bu yılın başında vizyona giren yeni animasyon filmi Zootopia, dünya genelinde 1 milyar dolar hasılata ulaştı. Böylece Disney'in gişedeki başarılı serisi de devam etti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
15,3b
1
40
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Hollywood'un en büyük film şirketlerinden biri olan Disney, gişede üst üste başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Son dönemde vizyona giren Star Wars: The Force Awakens, Inside Out ve The Jungle Book gibi filmleri ile gişede rakip tanımayan Disney, son animasyon filmi Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri) ile de büyük bir başarıya imza attı.
Şubat ayında vizyona giren Zootopia'nın dünya genelindeki gişe hasılatı 1 milyar dolara ulaştı. Zootopia böylece Walt Disney Animation Studios'un Frozen ve Toy Story 3'ten sonra gişede 1 milyar dolar barajını aşan üçüncü animasyon filmi oldu. Başarılı animasyon filmler çekme konusunda yıllarca Pixar'a bel bağlayan Disney, son yıllarda Walt Disney Animation Studios ile daha iyi sonuçlar almaya başladı. Zira Pixar'ın son filmi The Good Dinosaur, 200 milyon dolarlık bütçesine karşı gişede sadece 331 milyon dolar hasılat elde ederek hayal kırıklığı yarattı.
Son yılların en beğenilen animasyon filmlerinden biri olan Zootopia, insani özelliklere sahip hayvanlarla dolu bir şehirde geçiyor. Film, polis akademisinden yeni mezun olan bir tavşan ve dolandırıcı bir tilkinin, tüm hayvanları tehdit eden bir komployu durdurmak için birlikte çalışmasını anlatıyor.

http://www.tweaktown.com/news/52396/disneys-animated-zootopia-crosses-1b-mark-worldwide/index.html Yorum Yaz
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen Dick Grayson
bostonceltic
Şu dandik film bile 1 milyarı geçiyor. Koskoca batman v superman 1 milyarı geçemiyor. Allah belanı versin snyder.

Dandik dediğin film bvs'den kat kat güzeldi işte hep bu kafa yüzünden kaybediyorsunuz
bostoncelticŞu dandik film bile 1 milyarı geçiyor. Koskoca batman v superman 1 milyarı geçemiyor. Allah belanı versin snyder....
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2 Yanıt Yanıtla +32
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Ed Wood 3 yıl
Her yıl mutlaka bir tane harika animasyonla çıkıyorlar. Zootopia, Inside Out ile birlikte kitlelere hitap eden iki önemli yapım. Hele ki şu sahne filmin ne denli güzel olduğunun göstergesi;

Her yıl mutlaka bir tane harika animasyonla çıkıyorlar. Zootopia, Inside Out ile birlikte kitlelere hitap eden iki önemli yapım. Hele ki şu sahne filmin ne den...
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yoksulseytan22 3 yıl
Amerikada nüfus fazla olduğu için filmlere ayrılan bütçeyi geniş tutabiliyorlar. Bizde ise bunun tam tersi. Ancak, komşu ülkeler ve bazı avrupa ülkeleri ile anlaşıp ortak sinema pazarı kurulabilir.
Ve bu sayede büyük bütçeli film rekabeti ile gelişmiş bir sanatımız olur. E
En azından böyle olmak zorunda çünkü mektup yazarken bile giriş gelişme sonuç ilişkisinin önemi, bizim film senaryolarında unutulmak üzere.
Hadi paranız yok, ama fikrinizde mi yok? Bir olayın durumuna ve duygusuna etki edecek kamera açı ve taktiklerinizde mi yok? Bunlar para isteyen seyler mi?
Amerikada nüfus fazla olduğu için filmlere ayrılan bütçeyi geniş tutabiliyorlar. Bizde ise bunun tam tersi. Ancak, komşu ülkeler ve bazı avrupa ülkeleri ile anl...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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huseyinadukeeee 3 yıl
Müthiş
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Fingolfin 3 yıl
Kesinlikle mükemmel bir animasyon 1 milyar barajını geçmeyi sonuna kadar hak etmiş.
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Kevin De Bruyne 3 yıl
Kesinlikle izlenmeye deger 8.5/10
Film kesinlikle dc ve marvel filmlerinden daha cok sarıyor ve insana bişiler katabiliyor.
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WB 3 yıl
Vasat bir film 6,5/10
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sevketkral 3 yıl
disney'in pixar'ı satın alması ve elindeki kozu güçlendirmesi kendi yararına oldu. yılların vermiş olduğu tecrübe ile bu olayın tersini beklemek yanlış olurdu.
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mahsur kalan adam 3 yıl
Adamlar yapıyor hakkını da alıyorlar
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Trident682 3 yıl
tek kelimeyle EFSANE. Frozenla beraber disneyin favorisi oldu benim için
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MessiTugi 3 yıl
Sinemada mı izlemem evde mi bilemedim
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Pi 3 yıl
Sinemaya gidecek olsam. 2 de seçeneğim olsa. Superman mi bu mu olsa. Bu filmi secerdim
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JusticeLeague 3 yıl
Disney eleştirmenlere basmış parayı gene.
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fthkn 3 yıl
insanın izlediği ve unuttuğu şeyden böyle bir ekoniminin nasıl yaratıldığını anlamıyorum. Unuttun gitti. O zaman o milyar dolar neyin karşılığı? Neyse ya gece vakti kafama hep böyle şeyler geliyor.
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Redunay 3 yıl
Filme 1 kere giden daha sonra 5 kere daha gidiyor. Bu hasılatlara böyle ulaşıyorlar. Batman v Superman muhtemelen bu yüzden 1 milyarı geçemedi. 870 milyonda şu an az değil.
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BekirTemel 3 yıl
Disney izlettiriyor çocuklara iyi getirisi varmış
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