    Zootopia 2 gişe rekorları kırıyor; Tarihin en iyi açılışlarından birini yaptı

    2016 yapımı Zootopia'nın dokuz yıl sonra gelen devam filmi, ilk filmi bile gölgede bırakacak bir performans sergiliyor. Zootopia 2, gişede tarihin en iyi açılışlarından birini yaptı.

    Zootopia 2 gişe rekorları kırıyor; Tarihin en iyi beşinci açılışı Tam Boyutta Gör
    2016 yılında gösterime giren Zootopia (Zootropolis), dünya genelinde 1 milyar dolar hasılat yaparak Disney'in bugüne kadarki en başarılı animasyon filmlerinden biri hâline gelmişti. Bu yüzden dokuz yıl sonra gelen devam filminin de gişede iddialı olacağı düşünülüyordu. Ancak günün sonunda ortaya çıkan tablo en iyimser tahminlerin bile çok üzerinde oldu. Zootopia 2, gişedeki yolculuğuna rekorlarla başladı.

    Zootopia 2, Gişede Tüm Zamanların En İyi Dördüncü Açılışını Yaptı

    26 Kasım'da dünya genelinde vizyona giren Zootopia 2, daha ilk haftasında 560 milyon dolar hasılata ulaşarak inanılmaz bir başlangıç yaptı. Öyle ki bu rakam Zootopia 2'yi bugüne kadar en iyi açılışı yapan filmler arasında dördüncü sıraya yerleştiriyor. Daha önce sadece Spider-Man No Way Home, Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame ilk haftasında daha çok hasılat yapmıştı.

    Filmin böylesine etkileyici bir açılış yapmasının en önemli sebeplerinden biri, Çin pazarına da fazlasıyla hitap eden bir teması ve hikâyesi olması. Nitekim filmin 560 milyon dolarlık ilk hafta hasılatının önemli bir bölümü Çin'den geldi. Çin'de daha ilk günde 100 miyon dolardan fazla hasılat yapan Zootopia 2, böylece Avengers: Endgame'in altı yıldır elinde tutttuğu rekoru da kırdı.

    Bu noktada Zootopia 2'nin ilk filmin 1 milyar dolarlık hasılatını geride bırakması neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Şimdi asıl soru filmin 1 milyar doların ne kadar üstüne çıkabileceği. 

    Zootopia, hayvanların aynı insanlar gibi konuştuğu, çalıştığı ve modern şehirlerde birlikte yaşadığı bir dünyada geçiyor. Serinin merkezinde, polis olma hayalini gerçekleştiren idealist tavşan Judy Hopps ile başlangıçta kendi çıkarını düşünen fakat zamanla içindeki iyiliği gösteren tilki Nick Wilde yer alıyor. İkinci filmde Judy ve Nick, Zootropolis’e gelişiyle şehri altüst eden Gary De’Snake’in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor.

