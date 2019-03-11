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Division 2 yüklü bir güncelleme ile geliyor

Division 2 oyununu alır almaz oynamak isteyenler hayal kırıklığına uğrayabilir. Oyunun zorunlu güncellemesi 50GB seviyesine ulaşıyor. Bunu kurmadan oynamak imkânsız.
2 ay
2,5b
1
7
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubisoft’un bu hafta itibariyle piyasaya süreceği ve merakla beklenen yeni oyunu The Division 2 oyuncuları biraz daha bekletecek gibi görünüyor. Oyunun ilk gün güncellemesi devasa boyutlara ulaşıyor.

Kotaya zarar

Yapılan açıklamaya göre oyuncular oyunu indirmiş olsun veya kutulu olarak satın almış olsun ilk gün güncellemesini kurmadan oyuna başlayamıyor. PS4, Xbox One ve PC için yayınlanan oyun 48GB-52GB arasında bir güncelleme getiriyor.

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Title Update 1 adındaki güncelleme özellikle interneti kotalı olan veya mobil internet ile bağlanmak zorunda olan oyuncuların canını sıkacak. Kota sorunu olanların güncellemeye nasıl bir çare bulacağı merak konusu. Özellikle standart sürüme 250TL ödedikten sonra beklemek zorunda kalmak kötü olabilir. Ayrıca indirilmesini beklemek de yine ayrı bir sorun.

Diğer taraftan ses problemlerini gideren Title Update 1.5 adındaki ikinci güncelleme de 11 Mart itibariyle yayınlanmış olacak. 2GB boyutundaki güncelleme tüm platformlar için geçerli.

The Division 2 oyunu 15 Mart itibariyle oyuncuların karşısına çıkacak. Bununla birlikte standart sürüm haricindeki sürümleri alanlar 12 Mart itibariyle erken erişime hak kazanıyorlar.

 

https://www.slashgear.com/division-2-players-get-ready-for-a-large-day-one-patch-09569287/ Yorum Yaz
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blank42 2 ay
Vay be önceden GOLD statüsü felan olurdu oyun ondan sonra dvd'lere yazılırdı :)
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emre1393 2 ay
Ubisoft b.kunu çıkardı iyice, ulan her güncelleme 30-40 gb, oyunu düzgün yapsanıza vicdansızlar.
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Mellkor 2 ay
Akn gitti kota geldi. İleri değil geri gittik. Uptade muhteşem boyuttaymış insan oyunda doğru neyi yapmışlar acaba diye düşünüyor
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the_dedektif 2 ay
Fakirler gözü Yaşlı :(....
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AC_Hawker 2 ay
İşin cılkı çıktı.
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DH Misafiri 2 ay
88 mbit ile korku morku yok..
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ardicli2000 2 ay
Oyunu yeniden yazmışlar :)
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