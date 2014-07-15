Dizel Motorlar Artık Ekonomik Değil mi?

Ülkemizde, vergi sisteminin motor hacmine göre alınmasından dolayı yüksek hacimli motor almak artık tüketiciyi iki kere düşündürüyor. Downsize motorların yani küçük hacimli motorların aşırı besleme yapılarak daha fazla beygir gücü ve tork üretiminin sağlanması sonucunda güç için geçmişteki gibi yüksek hacimli motorlar kullanılmasına gerek kalmadı. Öyle ki bugün 1.6 litreye kadar olan benzinli bir motordan 160 HP 'nin üzerinde bir güç rahatlıkla alınabiliyorken, dizel motorlarda bu durum henüz benzinli araçlar kadar yüksek HP alma noktasına gelmedi. 1.6 litrelik dizel araçlarda seri üretim olarak günümüz şartlarında 130-140 HP bandında üretimler gerçekleştirilebiliyor.

Bu noktada belirgin bir örnek vermek gerekirse, BMW’nin 320d modeli ile yakın zamanda duyurduğu 320i ED motorunun tüketim ve performans verileri, günümüz piyasasında karşılaştırma yapmak için biçilmiş kaftan.

BMW 320d, 0-100 km/h hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlarken, son hızı 230 km/h. Bunun yanında ortalama tüketimi ise 4,4 litre seviyesinde. Aynı durum 320i ED (1.6 turbo 170 HP) versiyonunda ise 0-100 km/h hızlanması 7,6 saniye iken son hızı da 320d modeli ile aynı olup 230 km/h olarak gerçekleşiyor. Ortalama tüketimi ise 5,4 litre.

Yılda ortalama 20 bin km yol yapan birisi eskiden kafam rahat olsun, dizel motor az yakar mantığıyla araç tercihini yapıyordu. İşin gerçeklik boyutuna inildiğinde, bayilerde kampanyalı orta dolulukta bir BMW 320d fiyatı 175 bin TL iken aynı donanım 320i ED modelinde 135 bin TL. Yani arada 40 bin TL fiyat farkı bulunmakta. Tüketim olarak ortalama tüketimin üstüne Türkiye şartları için 2 litre eklersek dizel motor 6,4 litre, benzinli motor da 7,4 litre tüketmiş olur. 3 yıl bu aracı kullanacak bir kullanıcı için 320d modeli, güncel yakıt fiyatından hesaplama yapılırsa 60 bin km'de 16.500 TL yakıt tüketirken, 320i ED yaklaşık 22 bin TL yakıt tüketiyor. Bakım aralıkları aynı olan aracın servis fiyatlarını aynı kabul edersek ve de kasko fiyatlarının da 320d'de 1000 TL fazla olacağını düşünürsek. 3 yılda 320d modeli kullanıcıya 16.500 TL kazanç sağlıyor ama bunun senelik MTV farkından dolayı 3 yılda yaklaşık 4500 TL'si devlete vergi olarak gidiyor. Kasko farkını da 3 yılda 3 bin TL hesaplarsak, yani 3 sene boyunca size aracın kazandırdığı 9 bin TL. Tabi dizel araç pahalı olduğu için 2. el'de oluşacağı değer kaybı çok daha fazla olacak yani nerdeyse kafa kafaya gider oluşturan iki model için alırken sırf dizel diye 40 bin TL fazladan para vermek ve bu paranın değerini koruyamaması, insanları düşük hacimli ama performansı ve yakıt tüketimi yüksek olan dizellere yakın olan benzinli modellere yönlendiriyor.

Artık E segmenti araçlarda bile 1.6 litrelik motorlar bulunurken, bu trendin vergi sistemi değişmediği sürece bir vazgeçilmez olacağı aşikar.

* Aradaki fark alırken 40.000 TL iken 2. el satış kaybında fark 34.000 TL 'ye düşüyor yani 320d, 6000 TL daha fazla zarar ettiriyor. ** Motorin litre fiyatı 4,30 TL, benzin litre fiyatı 5 TL olarak alınmıştır. *** Toplam gider hesaplanırken araç alım tutarı hesaba katılmamıştır. Sonuç itibariyle tüketim adına daha ekonomik olan 320d, yürütme maliyetleri ve değer kaybı göz önüne alındığında uzun vadede daha fazla maliyete sebep oluyor. Yıllık yapılan kilometre arttıkça bu makas daralıp 320d lehine gelişebilir ancak bu da epey yol katettikten sonra gerçekleşecektir. Yazar: Muharrem GÖKÇE https://twitter.com/muharremgokce Bu yazı DH+ Haziran sayısında yayınlanmıştır. İndirmek için: iOS: https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?l=t&mt=8 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhplus.android