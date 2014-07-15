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Dizel Motorlar Artık Ekonomik Değil mi?

Dizel motorlu araçlar, an itibariyle ülkemiz şartlarında ne kadar cazip? Ekonomi yapmak isterken aslında daha fazla mı ödüyoruz? Gerçek rakamlar ışığında çarpıcı bir karşılaştırma hazırladık.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ülkemizde, vergi sisteminin motor hacmine göre alınmasından dolayı yüksek hacimli motor almak artık tüketiciyi iki kere düşündürüyor. Downsize motorların yani küçük hacimli motorların aşırı besleme yapılarak daha fazla beygir gücü ve tork üretiminin sağlanması sonucunda güç için geçmişteki gibi yüksek hacimli motorlar kullanılmasına gerek kalmadı. Öyle ki bugün 1.6 litreye kadar olan benzinli bir motordan 160 HP 'nin üzerinde bir güç rahatlıkla alınabiliyorken, dizel motorlarda bu durum henüz benzinli araçlar kadar yüksek HP alma noktasına gelmedi. 1.6 litrelik dizel araçlarda seri üretim olarak günümüz şartlarında 130-140 HP bandında üretimler gerçekleştirilebiliyor.
Bu noktada belirgin bir örnek vermek gerekirse, BMW’nin 320d modeli ile yakın zamanda duyurduğu 320i ED motorunun tüketim ve performans verileri, günümüz piyasasında karşılaştırma yapmak için biçilmiş kaftan.
 
Dizel Motorlar Artık Ekonomik Değil mi?
BMW 320d, 0-100 km/h hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlarken, son hızı 230 km/h. Bunun yanında ortalama tüketimi ise 4,4 litre seviyesinde. Aynı durum 320i ED (1.6 turbo 170 HP) versiyonunda ise 0-100 km/h hızlanması 7,6 saniye iken son hızı da 320d modeli ile aynı olup 230 km/h olarak gerçekleşiyor. Ortalama tüketimi ise 5,4 litre.
Yılda ortalama 20 bin km yol yapan birisi eskiden kafam rahat olsun, dizel motor az yakar mantığıyla araç tercihini yapıyordu. İşin gerçeklik boyutuna inildiğinde, bayilerde kampanyalı orta dolulukta bir BMW 320d fiyatı 175 bin TL iken aynı donanım 320i ED modelinde 135 bin TL. Yani arada 40 bin TL fiyat farkı bulunmakta. Tüketim olarak ortalama tüketimin üstüne Türkiye şartları için 2 litre eklersek dizel motor 6,4 litre, benzinli motor da 7,4 litre tüketmiş olur. 3 yıl bu aracı kullanacak bir kullanıcı için 320d modeli, güncel yakıt fiyatından hesaplama yapılırsa 60 bin km'de 16.500 TL yakıt tüketirken, 320i ED yaklaşık 22 bin TL yakıt tüketiyor. Bakım aralıkları aynı olan aracın servis fiyatlarını aynı kabul edersek ve de kasko fiyatlarının da 320d'de 1000 TL fazla olacağını düşünürsek. 3 yılda 320d modeli kullanıcıya 16.500 TL kazanç sağlıyor ama bunun senelik MTV farkından dolayı 3 yılda yaklaşık 4500 TL'si devlete vergi olarak gidiyor. Kasko farkını da 3 yılda 3 bin TL hesaplarsak, yani 3 sene boyunca size aracın kazandırdığı 9 bin TL. Tabi dizel araç pahalı olduğu için 2. el'de oluşacağı değer kaybı çok daha fazla olacak yani nerdeyse kafa kafaya gider oluşturan iki model için alırken sırf dizel diye 40 bin TL fazladan para vermek ve bu paranın değerini koruyamaması, insanları düşük hacimli ama performansı ve yakıt tüketimi yüksek olan dizellere yakın olan benzinli modellere yönlendiriyor.
Artık E segmenti araçlarda bile 1.6 litrelik motorlar bulunurken, bu trendin vergi sistemi değişmediği sürece bir vazgeçilmez olacağı aşikar. 
* Aradaki fark alırken 40.000 TL iken 2. el satış kaybında fark 34.000 TL 'ye düşüyor yani 320d, 6000 TL daha fazla zarar ettiriyor.
** Motorin litre fiyatı 4,30 TL, benzin litre fiyatı 5 TL olarak alınmıştır.
*** Toplam gider hesaplanırken araç alım tutarı hesaba katılmamıştır.
Sonuç itibariyle tüketim adına daha ekonomik olan 320d, yürütme maliyetleri ve değer kaybı göz önüne alındığında uzun vadede daha fazla maliyete sebep oluyor. Yıllık yapılan kilometre arttıkça bu makas daralıp 320d lehine gelişebilir ancak bu da epey yol katettikten sonra gerçekleşecektir.
Yazar: Muharrem GÖKÇE
Bu yazı DH+ Haziran sayısında yayınlanmıştır. İndirmek için:
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muharrem.05 5 yıl Elsa
Elsa
Her şey beygir degil ki opel torku çok yuksek tutarak gayet verimli bir iş yapıyor 1.3 dizel motor ile

Tork araci max hp bandina daha hizli tasir. Araca asil gucu veren hp dir.
ElsaHer şey beygir degil ki opel torku çok yuksek tutarak gayet verimli bir iş yapıyor 1.3 dizel motor ileTork araci max hp b...
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Umutcan 5 yıl en beğenilen
Ülkemizde araba sahibi olmak ekonomik değil.
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anl_clk 5 yıl
Bizim gibi 3.sınıf ülkelerde araba almak hele ki arabayı ekonomik kullanmak imkansız çünkü benzin 5 tl vergiler keza öyle bu devlet bu milleti bu kadar düdüklerken ekonomi yapmaya çalışmak gayet komik
Bizim gibi 3.sınıf ülkelerde araba almak hele ki arabayı ekonomik kullanmak imkansız çünkü benzin 5 tl vergiler keza öyle bu devlet bu milleti bu kadar düdükle...
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tsclub53 3 yıl
Garabet bir inceleme
Bmw3.20 ve ekonomi yapmak kar/zarar
gerçeklikten ve ihtiyaçlardan uzak bir inceleme
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DH Misafiri 3 yıl
1.4 dize polo en iyisi 14 kuruş yakıyo şehir içinde eşşeğe biner gibi binin :D
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sezar312 5 yıl











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DH Misafiri 5 yıl
bmw 320d ile 320i 320 ED arasında çok farklar var Dizel motor daha ağır 320i 320ED Performansları düşük dizel motora göre Dizel motorun getirisi yüksek tork 8 ileri vites ile zaten düşük yakıt harçıyorsunuz 320d M paketli bmw 2014 aracına sahibim 328i 316 Ed Satarken Benzinli arabayi zor satıyorsun + olarak benzinli motorların bakımları daha uzundur.
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Inque 5 yıl
BMW zaten herkesin alabilecegi bir araç değil.
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bydvd 5 yıl
vergi vergi vergi bu hükümet vatandaşın cebinden yüzde 60 oranında parasını vergi olarak alıyor ama milletimiz cahil kimsenin kafa basmıyor abidik gubidik işlerle uğraşıyorlar tv.ler medyalar hep göz boyuyor ve götüren götürüyor ama halk uyuyor bizdeki vergiyi Avrupalıya yada Amerikalıya bi dayatsınlar bakalım ne oluyor. bizim cahil halkımız hep uyuyor hiçbir şeyin farkında değiller ekonomi desen tam bir balon bütün göstergeler ekonomide pembe tablo olarak gösteriliyor ülkemiz batık arkadaşlar batık.... kim ne derse desin battık....!!!!
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Gökhan Göçer 5 yıl
Sahsen ben "ucuz" oldugu icin diesel almadim. Hosuma diesel gittigi icin bir miktar daha para verip diesel aldim. Kisisel begenim yani; objektif bilimsel yada ekonomik verileri calismadim. Sakin bir kisiligim var; az hareketle cok is yapmayi seviyorum. Diesel ile max 2000 rpm'de isimi goruyorum. Ama benzin boyle 3000-3500 rpm gibi calisinca; kiyma makinesi ne bileyim mutfak robotu gibi rahat edemiyorum. Hem 0-120 arasi diesel motor gaza basildigini guc ureterek fazlasiyla hissettiriyor. iyi sunuyor araba.

Tamamen subjektif parametrelere dayali sabit begeniler diyelim yani. Tipki kimimizin kundura kimimizin spor ayakkabi kimimizin de ikisinin arasi ayakkabilari sevmemiz gibi.

Uc gunluk dunya gonlunuz neyi seviyorsa paranizi ona harcayin. Sizin gogus kafesinizin altindaki onemli baskasinin degil.
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engurlu 5 yıl
Arabaya 150-200 bin veren adam yakıtı düşünmez diye düşünmek çok saçma.. 1 saatinizi ayırıp Aygaz otogaz istasyonunu izleyin ne araclar gelip gidiyor..

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parodist 5 yıl
320 BMW için dizeli 6.4 litre benziliside 7.4 litre yakar diyerek karşılaştırmak komik olmuş, inceleme yapan arkadaş bu konulardan bu kadarmı uzak yoksa başka hesaplarlamı yayınlanıyor bu rakamlar?. Sizce insanlar 1 litre fark yüzündemi arabalarına tüp taktırıyor :)
Dizel motorlu seçeneği ortalama 6 litre yakarken benzinlisi yaklaşık 11 litre yakar. 100km de 5 litreye yakın bir farkdan bahsediyoruz.
Ayrıca senede kaç km yaptığı hesabıda bir pazarlama taktiği, insanlar arabayı 3-5 yıl kullanıp çöpemi atacak hayır, satacak yenisini alacak. Satarkende dizeli dizel olarak dizel fiyatından satacak, hemde hızlı ve rahat satacak.
otokritik.com/...
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maximus8282 5 yıl
Mazda 3 2014 alırım daha iyi full donanım 1.5 motor 76 bin TL ve şehit içi 6.8 litre yakıyor. BMW 3 şehir içi 7.7 yakıyor ve boş kasaya o kadar para vermek enayilik.
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