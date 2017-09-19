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Intel, Google ile birlikte otonom araç geliştirecek

Intel, Google'ın otonom araç kolu olan Waymo ile otonom araç geliştirme konusunda iş birliği yapacağını duyurdu. İş birliği kapsamında, Waymo'nun otomobillerine Intel'ın teknolojisi eklenecek.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Bu yılın başında otonom araçlar için yazılımlar geliştiren MobilEye'ı 15.3 milyar dolar karşılığında satın alarak otonom araç sektöründe güçlü bir noktaya gelmek istediğini gösteren Intel, önemli bir iş birliği duyurusu yaptı. Şirket yaptığı duyuruyla Google'ın otonom araç iştiraki olan Waymo ile birlikte 4. ve 5. seviye otonom araçlar geliştirmek için çalışacağını açıkladı. Anlaşma kapsamında Waymo'nun halihazırda otonom özellikler kattığı ve testlere başladığı Chrysler Pacifica model minivanlara Intel'in teknolojisi entegre edilecek.
 
Aslında Intel'in duyurusu iki şirket arasındaki ilk ortaklık hamlesi gibi görünse de Waymo otonom araç çalışmalarına başladığından beri iki şirket arasında bir teknoloji ticareti mevcuttu. Waymo'nun Arizona ve Kaliforniya eyaletlerinde test ettiği otonom araçlarında sensör analizi, genel hesaplama ve bağlantı için Intel tarafından geliştirilen bileşenler yer alıyor. Şimdiki ortaklık ise mevcut teknolojiyi daha ileri taşımayı amaçlıyor. Intel, Waymo ile birlikte sürücü müdahalesine gerek olmaksızın her koşulda güvenli sürüş imkanı sunan otonom otomobil geliştirmeyi planlıyor.

''Çocuklarımın Çocukları Otomobil Sürmeyecek'' 

Intel basın açıklamasında Waymo'nun yaklaşık 5 milyon kilometre otonom sürüş tecrübesine dikkat çekerken otonom araçlarla birlikte yolların daha güvenli bir hale geleceğini ifade etti. ''Trafik kazaları nedeniyle günde ortalama 3287 insan hayatını kaybediyor ve kazaların yüzde 90'ı insan hatasından kaynaklanıyor.'' şeklinde açıklamasında istatistiki verilere veren şirket, Waymo ve sektördeki diğer şirketlerin hızlı bir dönüşüm ile güvenli bir sürüş ortamı yaratacağına inandığını dile getirdi. Intel CEO'su  Brian Krzanich ise ''Çocuklarımın çocuklarının asla otomobil sürmeyeceğini düşünüyorum.'' dedi.
Ortaklık anlaşmasıyla birlikte Google da otonom araç sektöründe ortak amaçlar güttüğü şirket sayısını artırmış oldu. Halihazırda Uber'in yatırımcısı olan Google'ın çatı şirketi Alphabet, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Uber'in en büyük rakibi olarak değerlendirilen ve son zamanlarda otonom araç geliştirme çalışmalarına hız veren Lyft'e 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. 

https://newsroom.intel.com/editorials/waymo-intel-announce-collaboration-driverless-car-technology/ Yorum Yaz
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KalemKolik 1 yıl
Böyle ciddi sorunların,kazasız atlatılması sürücüsüz arabaların gelişimi için çok önemli.

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