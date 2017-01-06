Dizel otomobiller otobüs ve kamyonlardan daha fazla zehirli gaz üretiyor

International Council on Clean Transportation (ICCT) tarafından yayınlanan yeni rapor, dizel otomobiller ile ilgili çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Avrupalı araştırmacılar tarafından hazırlanan rapora göre dizel otomobiller; kamyonlardan ve otobüslerden daha fazla zehirli gaz salınımına neden oluyorlar.

Bunun başlıca sebebi; Avrupa Birliği'nde otobüs ve kamyon gibi ağır vasıtalar için sıradan otomobillerden daha katı kuralların uygulanıyor olması. 2011 yılında yürürlüğe giren yönetmelik gereği, ağır vasıtaların zehirli gaz salınımları laboratuvar ortamında değil, yollarda test ediliyor.

Öte yandan otomobillerin test süreci ise sadece laboratuvar ortamı ile sınırlı tutuluyor. Oysa otomobillerin yollarda, farklı şartlar altında daha fazla zehirli gaz ürettiği bilinen bir gerçek. Yani dizel otomobillerin laboratuvardaki testler sırasında ürettikleri nitrojen oksit miktarı kriterlere uygun olsa da, gerçekten yola çıktıklarında zehirli gaz salınımı daha yüksek oluyor.

Araştırmacılara göre bu durum göz önüne alınmalı ve bundan sonra Avrupa Birliği'nde dizel otomobiller de otobüs ve kamyonlar gibi yol şartlarında test edilmeli. Böylece bu araçların neden olduğu nitrojen oksit miktarı doğru şekilde ölçülebilecek.

Motorlu taşıtların egzozlarından veya fosil yakıtların kullanılmasından ortaya çıkan nitrojen oksit, insan hayatı üzerinde son derece negatif etkilere sahip. ICCT'nin raporuna göre nitrojen oksit salınımı Avrupa'da her yıl on binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor. Avrupa'da dizel otomobillerin diğer bölgelere kıyasla çok daha yaygın olması, nitrojen oksit salınımının önemli ölçüde artmasına sebep oluyor.

Volkswagen emisyon skandalının ardından tartışılmaya başlanan nitrojen oksit salınım oranları, ICCT tarafından yayınlanan bu rapor sonrası bir kez daha Avrupa'nın gündemini meşgul edecek gibi görünüyor. Volkwagen skandalının ortaya çıkmasının ardından bazı önemli kararlar alınmış olsa da, bu kararların tam olarak eyleme dökülmesi 2019 yılını bulacak. Araştırmacılar ise ortaya çıkan bu son veriler ışığında bu yaptırımların hızlandırılması gerektiğine inanıyor.

http://www.theverge.com/2017/1/6/14188676/diesel-cars-toxic-emissions-nitrogen-oxides-trucks-buses-europe