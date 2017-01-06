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Dizel otomobiller otobüs ve kamyonlardan daha fazla zehirli gaz üretiyor

Avrupalı araştırmacılar tarafından hazırlanan yeni bir rapor, dizel otomobillerin otobüs veya kamyon gibi ağır vasıtalardan daha fazla zehirli gaz ürettiğini gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,9b
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20
Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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International Council on Clean Transportation (ICCT) tarafından yayınlanan yeni rapor, dizel otomobiller ile ilgili çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Avrupalı araştırmacılar tarafından hazırlanan rapora göre dizel otomobiller; kamyonlardan ve otobüslerden daha fazla zehirli gaz salınımına neden oluyorlar.
Bunun başlıca sebebi; Avrupa Birliği'nde otobüs ve kamyon gibi ağır vasıtalar için sıradan otomobillerden daha katı kuralların uygulanıyor olması. 2011 yılında yürürlüğe giren yönetmelik gereği, ağır vasıtaların zehirli gaz salınımları laboratuvar ortamında değil, yollarda test ediliyor.
Öte yandan otomobillerin test süreci ise sadece laboratuvar ortamı ile sınırlı tutuluyor. Oysa otomobillerin yollarda, farklı şartlar altında daha fazla zehirli gaz ürettiği bilinen bir gerçek. Yani dizel otomobillerin laboratuvardaki testler sırasında ürettikleri nitrojen oksit miktarı kriterlere uygun olsa da, gerçekten yola çıktıklarında zehirli gaz salınımı daha yüksek oluyor.
Araştırmacılara göre bu durum göz önüne alınmalı ve bundan sonra Avrupa Birliği'nde dizel otomobiller de otobüs ve kamyonlar gibi yol şartlarında test edilmeli. Böylece bu araçların neden olduğu nitrojen oksit miktarı doğru şekilde ölçülebilecek.
Motorlu taşıtların egzozlarından veya fosil yakıtların kullanılmasından ortaya çıkan nitrojen oksit, insan hayatı üzerinde son derece negatif etkilere sahip. ICCT'nin raporuna göre nitrojen oksit salınımı Avrupa'da her yıl on binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor. Avrupa'da dizel otomobillerin diğer bölgelere kıyasla çok daha yaygın olması, nitrojen oksit salınımının önemli ölçüde artmasına sebep oluyor.
Volkswagen emisyon skandalının ardından tartışılmaya başlanan nitrojen oksit salınım oranları, ICCT tarafından yayınlanan bu rapor sonrası bir kez daha Avrupa'nın gündemini meşgul edecek gibi görünüyor. Volkwagen skandalının ortaya çıkmasının ardından bazı önemli kararlar alınmış olsa da, bu kararların tam olarak eyleme dökülmesi 2019 yılını bulacak. Araştırmacılar ise ortaya çıkan bu son veriler ışığında bu yaptırımların hızlandırılması gerektiğine inanıyor.

http://www.theverge.com/2017/1/6/14188676/diesel-cars-toxic-emissions-nitrogen-oxides-trucks-buses-europe Yorum Yaz
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Her isi ters giden adam 2 yıl en beğenilen hollowman_
hollowman_
Türkiye'deki dizel otomobil sayısı abd ve japonyadan fazlaymış, ilginç. avrupa ortalamasına da yakınız.

Benzin ucuz hocam ya niye dizel alsinlarki :)
hollowman_Türkiye'deki dizel otomobil sayısı abd ve japonyadan fazlaymış, ilginç. avrupa ortalamasına da yakınız.Benzin ucuz ho...
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BRNSpawn 2 yıl
otobüsle, kamyonlarda dizel değil mi?
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exterminant 2 yıl
yenilenebilir enerjiyle çalışan araçlar üretmek için daha çok çalışsalar ya
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arel.gr 2 yıl
anlaşıldı dizel otomobiller artık topun ağzındalar, piyasaların durgunluğuna kurban edilecekler.
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-Altay- 2 yıl
Şuan ülkemizde en son düşündüğümüz şey çevrenin kirlenmesi. Hem bizden önce onlarca ülke var. Önce onlar üzerine düşeni yapsın, sonra biz de yaparız.
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cgdincer 2 yıl
Böyle haberler ile elektrikli araçları satabilmek için zemin hazırlıyorlar, 30 senedir bilenememiş mi böyle birşey olduğu da şimdi bilim adamları açıklama kararı almışlar? geçiniz...
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mavizaman 2 yıl
ayrıca bu salınan gazlardan ötürü trafiği olan yerde yaşayanlarda demans(bunama) daha fazla görülüyormuş geçen haberi vardı.
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Nightmare70 2 yıl
Bu kesinlikle doğrudur şöyle diyim burnum hassastır baya, dizel araç kullanıyorum biraz çalıştırıp egzoz kısmına geçiyim burnum yanıyor resmen hatta sızlıyor ve sert bir kokusu oluyor. Ama yanımdan kamyon otobüs vs geçsin kapkara duman attığı halde o kadar keskin bir kokuya ve nefes alınca burun yanması gibi sızlaması gibi şeyler olmuyor. Düşük hacimden yüksek güç ve verimlilik adına egzoz gaz çıkışları inanılmaz yüksek derecede oluyor bunun sonucuda daha çok NOx gazı.
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kadirirdem 2 yıl
İşte bu yüzden Elektrikli otomobil diyoruz...
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
İşte bu yüzden Elektrikli otomobil diyoruz...

staa bu öngörülerle nostradamus 2017 onur nişanınada adaysın.
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blackfridayy 2 yıl
tamamen katılıyorum
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Musty3535123 2 yıl
çevreyi en çok kirleten kendileri, onlar düşürsün kirliliği; bizim düzeyimize gelene kadar biz dizel araçları katlarız..
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BekirTemel 2 yıl
dizel otobüs ve kamyon yok mu?
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avrupa birliği, dizel ve
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