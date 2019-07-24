Doğada çözünebilir parçalardan üretilen LEGO Treehouse

Çevremizin gitgide kirlendiği son dönemlerde doğada çözünebilir veya yeniden kullanılabilir malzemeler önem taşımaya başladı. LEGO da bu konuda adım atmaya başlayan firmalardan birisi.

LEGO Treehouse özellikleri ve fiyatı

Oyuncak dünyasının bir numaralı isimlerinden LEGO bugüne kadar milyarlarca parça sattı ancak bunların geri dönüştürülebilir olmaması firmaya büyük bir sorumluluk getiriyor. 1997 yılında Tokio Express gemisinden denize boşalan 4200 adet LEGO ahtapot parçası bugün halen kıyılara vurmaya devam ediyor.

Ayrıca Bkz.

"Pinterest daha çok psikolojik durumunuzla ilgileniyor"

LEGO da yavaş yavaş doğada çözünebilir maddelerden parça üretimine geçmiş durumda. Son olarak piyasaya çıkan LEGO Treehouse seti doğada kolay çözünen bitki bazlı polietilen parçalar barındırıyor. 3000 parçalık set içerisindeki 185 adet bitki ve yaprak parçaları bitki bazlı polietilenden imal edilmiş.

LEGO bitki bazlı parçaların kesinlikle geleneksel polietilen parçalardan farkı olmadığını ve aynı derecede sağlam olduğunu ifade ediyor. Firmanın hedefi 2030 yılında tüm parçaların bitki bazlı olarak üretilmesi. LEGO Treehouse seti 200$ fiyat etiketine sahip.