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Pinterest daha çok psikolojik durumunuzla ilgileniyor

Pinterest artık siz onu kullandıkça stresinizi ve gerginliklerinizi daha fazla azaltmaya çalışacak. Yeni ruh sağlığı aktiviteleri arama sonuçlarında kullanıcılara öneriliyor.
3 sa.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün sosyal medya platformları stres ve psikolojik baskının üretildiği yer haline geldi. Normal gelişmeler ve haberlerin yanında yalan haberler, sahte fotoğraflar, gerçek dışı çağrılar kullanıcıların stresini daha da arttırıyor.

Stres odaklı

Pinleme tabanlı sosyal ağ Pinterest ise konuya biraz daha farklı bir açıdan yaklaşıyor ve kullanıcıları psikolojik açıdan rahatlatmak isteyen bir platform olma yolunda ilerliyor. Hali hazırda kullanıcıların hoşuna giden içerikleri koleksiyon yaptığı bir platform olarak öne çıkan Pinterest bu bakımdan diğerlerinden farklılaşıyor.

Ayrıca Bkz. "It’s Always Sunny in Philadelphia oyunu indirmeye sunuldu"

Platform hali hazırda arama algoritmasına yapay zekâ teknolojileri ekleyerek psikolojik açıdan sıkıntı yaşayan kullanıcıları tespit etmeye çalışıyor. Örneğin intihar veya yeme bozukluğu gibi belirli kelimeleri aradığınızda buna yönelik olarak bazı tavsiyelerde bulunuyor veya ABD intihar önleme servisine yönlendiriyor. Veya aşı karşıtı terimlerde aramayı durduruyor.

Şimdi ise sağlıklı yaşamı teşvik eden duygusal aktiviteler eklendi. Kullanıcıların yaptığı aramalara göre heyecan veya stres altında olduğunu tespit eden uygulama belirli yaşam egzersizleri öneriyor. Bunlar arasında belirli bir tempoda nefes alma, yürüyüş yapma veya esneme gibi hareketler yer alıyor.

Pinterest yeni egzersizlerini Stanford School of Medicine laboratuvarları ile birlikte planlamış. Platform bu yaklaşımı ile bir sosyal ağda kullanıcının gerçekten ihtiyacı olan şeyleri sunduklarını ifade ediyor.

 

https://www.theverge.com/2019/7/22/20706357/pinterest-stress-anxiety-social-media-exercises-worry-compassionate-search Yorum Yaz
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