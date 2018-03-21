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PUBG Mobile versiyonunda Bot oyuncuların olduğu iddia ediliyor

Son zamanların en popüler hayatta kalma oyunu PUBG'un mobil cihazlara geldiğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştuk. İddialara göre oyunun mobil versiyonunda gerçek oyuncular değil, botlar yer alıyor.
1 yıl
20,9b
1
21
Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uzun ismi PlayerUnknown's Battlegrounds olan, son zamanların en çok oynanan hayatta kalma oyunu PUBG, geçtiğimiz günlerde mobil cihazlar için de indirmeye sunulmuştu. Bluehole tarafından geliştirilen ve çevrimiçi oynanan PUBG Mobile'da, maksimum 100 oyuncunun birbirlerini yok ederek hayatta kalma mücadelelerini konu alıyor.

Botlar yeni oyuncular için mi yerleştiriliyor?

Oyunun mobil versiyonunu olan PUBG Mobile'ı deneyimleyen oyunseverler, oyunun PC versiyonuna oranla daha kolay olduğunu belirtiyorlar. Bunun nedeni olarak da çevrimiçi mücadelelerdeki oyuncuların bot olabilme ihtimali olarak dillendiriliyor. Oyun esnasında rakiplerin gerçek insan gibi hareket etmemeleri, açık alanlarda yerlerini belli edecek hareketler yapmaları ve ses çıkarmaları bu iddiaları güçlendiren bulgular.
Ayrıca Bkz. "Konuşma esnasında patlayan Nokia 5233 genç bir kızın ölümüne neden oldu"
Konuyla ilgili bir başka görüş ise, bunun yeni oyuncuları oyuna adapte etmek için kasıtlı olarak yapıldığı yönünde. Yeni oyuncuların oyundan zevk almaları ve kazanabilme ihtimallerinin olduğunu hissetmeleri için oyuna yapay zekâsı düşük botlar yerleştiriliyor ve oyuncu deneyim kazandıkça bu botların yerini gerçek oyuncular alıyor. İddialar ile ilgili oyunun geliştiricileri Bluehole Studio ve PUBG Corporation'ın henüz bir açıklama yapmadığını da belirtelim.

https://www.forbes.com/sites/davidthier/2018/03/20/it-seems-like-there-might-be-bots-in-pubg-mobile/#27af39601866 Yorum Yaz
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num 1 yıl en beğenilen
Biliyordum.

Deneyini de şöyle yapmıştım dün akşam;
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Eğer gerçekse, bunu bildirmeden yapmaları kötü olmuş ama varsa da bot sayısının fazla olduğunu da düşünmüyorum. Keza, PUBG'yi açabilecek kapasitede bilgisayar sahibi olanların sayısı çok azdır ancak mobilde açabilecek insan sayısı fazladır. Yani çoğu bu oyunla ilk defa tanışıyor, ilk defa oynuyor olabilir. Ayrıca mobilde nişan almak, hareket etmek bilgisayardaki kadar kolay olmadığı için amatörler bot gibi hareketler yapabilir. Bilgisayarda bu oyunu oynamış kişiler, mobilde benzer taktiklerle ilerleyebilir fakat amatörler ortalıkta deli dana gibi koşabilirler.
Eğer gerçekse, bunu bildirmeden yapmaları kötü olmuş ama varsa da bot sayısının fazla olduğunu da düşünmüyorum. Keza, PUBG'yi açabilecek kapasitede bilgisayar s...
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***Leopard*** 1 yıl
Öyle , mobil kullanıcılar çok daha casual oldukları için ilk maçlarında pat pat öldükleri oyunu silip 1 yıldız verirler diye böyle bir yola gidilmiş. Belli bir seviyeden sonra yetenek seviyenize göre oyuncularla eşleşmeye başlıyorsunuz botları yeteri kadar yendikten sonra. Akıllıca bir hamle , oyuna kimse para ödemediği için bir anda oyunu silmek veya yüceltmek çok kolay mobilde.
theverge.com/...
One major difference from the other versions is the presence of bots, apparently designed to help new players get to grips with the game. As you level up, the ratio of real players to bots increases, and it’s easy to tell the difference — the bots are pretty dumb and don’t put up much of a fight. This might be disappointing to hear for anyone who plays for the first time and is amazed by their own latent skill level, but it’s a clever way to ensure people have a good experience when they first play PUBG.

reddit.com/...
Öyle , mobil kullanıcılar çok daha casual oldukları için ilk maçlarında pat pat öldükleri oyunu silip 1 yıldız verirler diye böyle bir yola gidilmiş. Belli bir ...
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thanatos13 1 ay
bende şüpheleniyordum demek gerçekmiş, bazılarıyla karşılaşıyoruz adam öyle dik dik bakıyor ateş etmiyor ateş etse de çok fazla damage veremiyordu bende herhalde küçük çocuk oynuyor ekrana dokunmakta zorluk çekiyor diye düşünüyordum, meğer bunlar botmuş demek vay arkadaş.
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RElS 1 ay
İddaa değil gerçek.. Bu botlar ellerinde silah ile iniyor paraşütten. Eğer boş arazide bir botun yanına düştüyseniz yandınız. %60 bot %40 oyuncu oluyor genelde. 10 takım mücadele ediyor her maç.
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TearsForFears 1 ay
Oyunda botlar var zaten bunu oynayan herkes biliyor. Rank yükseldikçe botlar azalıyor. Yeni başlayanlar 10-15 kill aldığına sevinsin diye yapılmış olabilir. Botlar sinek ısırığı gibi hasar vurdukları için sıkıntı değil. Hatta ayağına kadar loot getirmeleri çok iyi oluyor.
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TearsForFears 1 ay RElS
Oyunda botlar var zaten bunu oynayan herkes biliyor. Rank yükseldikçe botlar azalıyor. Yeni başlayanlar 10-15 kill aldığına sevinsin diye yapılmış olabilir. Botlar sinek ısırığı gibi hasar vurdukları için sıkıntı değil. Hatta ayağına kadar loot getirmeleri çok iyi oluyor.
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alikizan 5 ay
online battle royale oyunların hepsinde vardır bu, adam oyuna yeni başlamış sonuçta alfa oyunculara karşı oynayamaz, silahların tepmeleri hangi silahın ne için olduğunu vs anlaması için botlara karşı oynar ancak şunu da unutmamak lazım oyunda 80 kişi varsa bunun 50 civarı bottur diğerleri de oyuna yeni başlayanlardır, rütbe arttıkça oyuncu kalitesi de artar.
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ugur5392 5 ay
Arkadas moralımı bozdunuz yaa. Daha 2 gündür oynuyorum telden bende kendımı güzel oynuyorum sandım megersem adamlar botmuş :(( Normalde Free Fire oynuyordum.
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kymelria 5 ay
Uzun süredir var botlar. Özellikle kuzey Amerika bot kaynıyor
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pomelo 1 yıl
pubg oynarken internete bağlı olmak şartmı
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erfanerkan 5 ay pomelo
tabii ki hocam bırak internete bağlı olmayı oyundaki ms bile çok önemli :)) yüksek ms ile bu tarz oyunlar oynanmaz
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TümAmiraL 3 ay pomelo
Yok hocam hesap makinesi ile de oynanabiliyor
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SahiNN1 1 yıl vbalikci
hocam 4'ü birakin yaklasik 15 mactan 10 unda 1. oldum bu kadar kolay olmamasi lazim

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XanthiN 1 yıl
Mobil ile alakalı sohbetleri lütfen aşağıdaki konuda yapalım.
PUBG Mobile [ANAKONU]
forum.donanimhaber.com/...
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GodShotGG 1 yıl
Çin versiyonunu 1 aydır oynuyorum. O kadar oyuncu olmasına rağmen hala maç başında 1-2 bot öldürüyorum.
İlerleme falan da etki etmiyor. Rank çok iyi fakat hala bot var.
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Zafer Korkmaz 1 yıl
Vurduğum ilk 2 kişide anladım bot olduklarını. Bana bakıp çok yavaşca yumruk atarak ilerlemeye çalıştı.
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