PUBG Mobile versiyonunda Bot oyuncuların olduğu iddia ediliyor

Uzun ismi PlayerUnknown's Battlegrounds olan, son zamanların en çok oynanan hayatta kalma oyunu PUBG, geçtiğimiz günlerde mobil cihazlar için de indirmeye sunulmuştu. Bluehole tarafından geliştirilen ve çevrimiçi oynanan PUBG Mobile'da, maksimum 100 oyuncunun birbirlerini yok ederek hayatta kalma mücadelelerini konu alıyor.

Botlar yeni oyuncular için mi yerleştiriliyor?

Oyunun mobil versiyonunu olan PUBG Mobile'ı deneyimleyen oyunseverler, oyunun PC versiyonuna oranla daha kolay olduğunu belirtiyorlar. Bunun nedeni olarak da çevrimiçi mücadelelerdeki oyuncuların bot olabilme ihtimali olarak dillendiriliyor. Oyun esnasında rakiplerin gerçek insan gibi hareket etmemeleri, açık alanlarda yerlerini belli edecek hareketler yapmaları ve ses çıkarmaları bu iddiaları güçlendiren bulgular.

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Konuyla ilgili bir başka görüş ise, bunun yeni oyuncuları oyuna adapte etmek için kasıtlı olarak yapıldığı yönünde. Yeni oyuncuların oyundan zevk almaları ve kazanabilme ihtimallerinin olduğunu hissetmeleri için oyuna yapay zekâsı düşük botlar yerleştiriliyor ve oyuncu deneyim kazandıkça bu botların yerini gerçek oyuncular alıyor. İddialar ile ilgili oyunun geliştiricileri Bluehole Studio ve PUBG Corporation'ın henüz bir açıklama yapmadığını da belirtelim.

https://www.forbes.com/sites/davidthier/2018/03/20/it-seems-like-there-might-be-bots-in-pubg-mobile/#27af39601866