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Dogecoin Huobi'de listelendi

"Şaka" üzerine başlayan bir kripto para birimi olan Dogecoin, Huobi'de de listelenmeye başlandı. Söz konusu kripto para birimi; ödeme aracı olarak en çok tercih edilen dijital para birimleri arasında.
1 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Bir şaka olarak başlayan ve kripto para yatırımcılarının ilgisini çekmeye başlayan Dogecoin, Huobi'de listelenmeye başlandı. Dogecoin, kripto paralar ile ödeme kabul eden birçok internet sitesinde Bitcoin, Ethereum ve Litecoin'in yanında en çok tercih edilen dijital para birimlerinden biri. 
Huobi, Dogecoin'i listelemeleri hakkında:"Müşterilerimize özenle incelenmiş ve kaliteli ticaret seçenekleri sunmak için özel bir çaba sarf ederek Huobi’ye yeni bir eklenti desteği verdiğimizi duyurduk." şeklinde açıklama yaptı.
Kripto para dünyasında oldukça popüler olan dijital para birimi, Huobi üzerinden Dogecoin/Ethereum, Dogecoin/Bitcoin ve Dogecoin Tether işlemlerinda kullanılabilinecek.  
Geçtiğimiz günlerde Dogecoin'in resmi Twitter hesabından atılan "Endişelerinizi dinledik. Dogecoin'in CEO olarak karar vermesine karar verdik. Temel değerlerini korurken bizi geleceğe götüren biri. Adaylar aşağıda, akıllıca oy verin." tweetinde en çok oy alan aday Elon Musk olmuştu. Bu durumun peşine Elon Musk:" Dogecoin benim favori kripto para birimim olabilir. Çok havalı." şeklinde bir tweet atmıştı. Bu durumun peşine "Elon Musk'ın favori dijital para birimi Dogecoin" şeklinde haberler de yapılmıştı.

https://www.ccn.com/dogecoin-hits-the-big-leagues-elon-musks-favorite-cryptocurrency-now-listed-by-huobi Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
doge faucetden çok kolay elde ediliyor
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sniper23 1 ay
DOGEcoin şaka amaçlı çıkmasına rağmen gayet iyi dayandı bence. Üstelik bir çok coinden daha stabil durumda.
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interwap 1 ay
Komisyonu çok çok düşük
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Feyzuli 1 ay
Elon Musk resmen yatırım yapın diye çığlık attı twitter ile. Ehh sonuç bu... Yoksa meme videoları güzeldir hakkını yememek lazım. Much coin, much good, to the moon.
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