Dogecoin Huobi'de listelendi

Bir şaka olarak başlayan ve kripto para yatırımcılarının ilgisini çekmeye başlayan Dogecoin, Huobi'de listelenmeye başlandı. Dogecoin, kripto paralar ile ödeme kabul eden birçok internet sitesinde Bitcoin, Ethereum ve Litecoin'in yanında en çok tercih edilen dijital para birimlerinden biri.

Huobi, Dogecoin'i listelemeleri hakkında:"Müşterilerimize özenle incelenmiş ve kaliteli ticaret seçenekleri sunmak için özel bir çaba sarf ederek Huobi’ye yeni bir eklenti desteği verdiğimizi duyurduk." şeklinde açıklama yaptı.

Kripto para dünyasında oldukça popüler olan dijital para birimi, Huobi üzerinden Dogecoin/Ethereum, Dogecoin/Bitcoin ve Dogecoin Tether işlemlerinda kullanılabilinecek.

Geçtiğimiz günlerde Dogecoin'in resmi Twitter hesabından atılan "Endişelerinizi dinledik. Dogecoin'in CEO olarak karar vermesine karar verdik. Temel değerlerini korurken bizi geleceğe götüren biri. Adaylar aşağıda, akıllıca oy verin." tweetinde en çok oy alan aday Elon Musk olmuştu. Bu durumun peşine Elon Musk:" Dogecoin benim favori kripto para birimim olabilir. Çok havalı." şeklinde bir tweet atmıştı. Bu durumun peşine "Elon Musk'ın favori dijital para birimi Dogecoin" şeklinde haberler de yapılmıştı.

https://www.ccn.com/dogecoin-hits-the-big-leagues-elon-musks-favorite-cryptocurrency-now-listed-by-huobi