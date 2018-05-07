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Doğu Ekspresi için ulusal fotoğraf yarışması

Kars ve Erzurum gibi doğu illerine son dönemde büyük bir ilginin oluşmasını sağlayan Doğu Ekspresi için fotoğraf yarışması düzenleniyor. Katılım şartları haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin gündemde sıkça yer eden ve hatta şöhreti ülke sınırlarını aşan Doğu Ekspresi, şimdi bunu bir fotoğraf yarışması ile pekiştiriyor. “Tam O AN” mottosuyla düzenlenen ve Doğu Ekspresi güzergahı üzerinde çekilen fotoğraflarla yarışmaya katılacaklara çeşitli ödüller verilecek.

Önemi artıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının himayesinde, TCDD Taşımacılık A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen “Tam O AN” fotoğraf yarışmasına 18 yaş üstü amatör ve profesyonel fotoğrafçı olan herkes katılabilecek.

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Yarışmaya katılanlar arasında jürinin belirleyeceği birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görünen üç isme de 3 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmaya katılanlar arasında 36 eser de Ankara ve Kars’ta sergilenecek. Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf yarışmasına son katılım tarihi 31 Mayıs 2018 (TSİ 23.00) olarak belirlendi.

Yarışmaya en fazla 4 adet sayısal renkli veye siyah-beyaz eserle katılabilirsiniz. Drone ile çekilen fotoğraflar da kabul ediliyor. Jüri ve düzenleme üyelerinin birinci derece yakınlarıyla Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar söz konusu yarışmaya katılamıyor. Başvuru ve şartlarla ilgili detaylı bilgilere www.tfsf.org.tr ile www.tcddtasimacilik.gov.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

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RaptorFX 1 yıl en beğenilen
Kimsenin yüzüne bakmadığı Doğu Ekspresi moda diye meşhur oldu ya ne diyeyim. Eskişehirde kaldığım günlerde Doğu Ekspresi gelince millet perondan uzaklaşırdı leş gibi kokuyor diye. Bir de şimdiye bak. Gariban treniydi bir zamanlar.
Kimsenin yüzüne bakmadığı Doğu Ekspresi moda diye meşhur oldu ya ne diyeyim. Eskişehirde kaldığım günlerde Doğu Ekspresi gelince millet perondan uzaklaşırdı leş...
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SturmpioneeR 1 yıl
2 foto çekip orada burada paylaşanlar yüzünden gerçekten kullanmak isteyenler kullanamıyor bu treni
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V4LKyR 1 yıl
Hahahah şu hale bak :D
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black_fps 1 yıl
Theologist bunu beğendi
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Angel of the Lord 1 yıl
Nedense aklıma hep Agatha Christie'nin Doğu Ekspresinde Cinayet kitabı geliyor..
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RaptorFX 1 yıl en beğenilen
Kimsenin yüzüne bakmadığı Doğu Ekspresi moda diye meşhur oldu ya ne diyeyim. Eskişehirde kaldığım günlerde Doğu Ekspresi gelince millet perondan uzaklaşırdı leş gibi kokuyor diye. Bir de şimdiye bak. Gariban treniydi bir zamanlar.
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iwd35 1 yıl RaptorFX
Turizm acentelerinin rantına kurban gitmiş, fiyatların fahiş seviyede olduğu tren yolculuğu. Normal bilet bulmanız şans işi. TCDD bileti istediği saatte satışa çıkarıyor ve anında tükeniyor. Eğer isterseniz turizm firmalarından 10 katı fiyata satın alabilirsiniz... Nereden biliyorum, arkadaşım 3,4 gün uğraştı bilet alabilmek için fakat maalesef alamadı.
Önümüzdeki senelerde uygun bilet kıstırırsam gitmek isterim. Çok keyifli olacağını düşünüyorum.
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