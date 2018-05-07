Doğu Ekspresi için ulusal fotoğraf yarışması

Son dönemin gündemde sıkça yer eden ve hatta şöhreti ülke sınırlarını aşan Doğu Ekspresi, şimdi bunu bir fotoğraf yarışması ile pekiştiriyor. “Tam O AN” mottosuyla düzenlenen ve Doğu Ekspresi güzergahı üzerinde çekilen fotoğraflarla yarışmaya katılacaklara çeşitli ödüller verilecek.

Önemi artıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının himayesinde, TCDD Taşımacılık A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen “Tam O AN” fotoğraf yarışmasına 18 yaş üstü amatör ve profesyonel fotoğrafçı olan herkes katılabilecek.

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Yarışmaya katılanlar arasında jürinin belirleyeceği birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görünen üç isme de 3 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmaya katılanlar arasında 36 eser de Ankara ve Kars’ta sergilenecek. Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf yarışmasına son katılım tarihi 31 Mayıs 2018 (TSİ 23.00) olarak belirlendi.

Yarışmaya en fazla 4 adet sayısal renkli veye siyah-beyaz eserle katılabilirsiniz. Drone ile çekilen fotoğraflar da kabul ediliyor. Jüri ve düzenleme üyelerinin birinci derece yakınlarıyla Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar söz konusu yarışmaya katılamıyor. Başvuru ve şartlarla ilgili detaylı bilgilere www.tfsf.org.tr ile www.tcddtasimacilik.gov.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.