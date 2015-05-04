Dominos'un yeni uygulaması siparişin yoldaki konumunu görmeye olanak verecek

Teknoloji hızla gelişirken bir çok şirkette bu gelişimin gerisinde kalmamak için yeni teknolojilere adapte olmaya çalışıyor. Bu konuda ilginç bir atılım da pizza zinciri Dominos'dan geldi.

Yeni uygulama ile birlikte pizzaları teslim eden kurye motorlarına GPS yerleştirmeyi planlayan şirket bu sayede kullanıcıların siparişlerinin nerede olduklarını tam olarak izlemelerinin önünü açacak. Ayrıca uygulama ile birlikte müşterilere siparişi teslim edecek çalışanın adı, ne kadar hızla gittiği veya yolda hangi müzikleri dinlediği gibi ilginç bilgiler de verilecek.

Tüm bu özellikler ve siparişin takibi şirketin geliştirdiği yeni mobil uygulama üzerinden yapılacak. İlk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'da başlayacak olan uygulama daha yıl sonunda Hollanda'da hayata geçecek. 2016 yılı için Japonya, Fransa ve Belçika gibi ülkeler hedeflenirken uygulama başarılı olduğu takdirde global anlamda daha hızlı hayata geçirilebilir.