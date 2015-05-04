Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dominos'un yeni uygulaması siparişin yoldaki konumunu görmeye olanak verecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
6
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dominos'un yeni uygulaması siparişin yoldaki konumunu görmeye olanak verecek
 
Teknoloji hızla gelişirken bir çok şirkette bu gelişimin gerisinde kalmamak için yeni teknolojilere adapte olmaya çalışıyor. Bu konuda ilginç bir atılım da pizza zinciri Dominos'dan geldi.

Yeni uygulama ile birlikte pizzaları teslim eden kurye motorlarına GPS yerleştirmeyi planlayan şirket bu sayede kullanıcıların siparişlerinin nerede olduklarını tam olarak izlemelerinin önünü açacak. Ayrıca uygulama ile birlikte müşterilere siparişi teslim edecek çalışanın adı, ne kadar hızla gittiği veya yolda hangi müzikleri dinlediği gibi ilginç bilgiler de verilecek. 
Tüm bu özellikler ve siparişin takibi şirketin geliştirdiği yeni mobil uygulama üzerinden yapılacak. İlk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'da başlayacak olan uygulama daha yıl sonunda Hollanda'da hayata geçecek. 2016 yılı için Japonya, Fransa ve Belçika gibi ülkeler hedeflenirken uygulama başarılı olduğu takdirde global anlamda daha hızlı hayata geçirilebilir.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cangunner 4 yıl
Resmen işçi hakları işgali! Yok neymiş motorlu kuryenin dinlediği müziği gösterecekmiş!
Banane bende adamın giydiği iç çamaşırının rengini bilmek istiyorum!!!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaYTeKNiK 4 yıl
Paket servisi yapan Kurye arkadaşların sanki yolda oyalanacak kaytaracak zamanı varda bide takip edeceklermiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan78689 4 yıl
Reklam yapmak istemiyorum ama dominosun ne pizzasi nede başka birşeyi hiç güzel değil daha uyguna pizza pizza var hemde yerli bir marka tekrar diyorum reklam yapmiyorum görüşümü söyledim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mgokhanozen 4 yıl
Bizde pizzacının memleketini yazarlar yada babası ne iş yapıyo falan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl
Bizim memlekete sıra gelmez.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Delikli Nane 4 yıl
pizza ne be , gidin lahmacun yiyin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G Flex 2 kutudan çıkıyor: Kavisli ekran ve Snapdragon 810 işlemcili telefon 4 yıl Haftanın En İyi Android Uygulamaları - 4 Mayıs 2015 4 yıl Mobilite: LG G4 değerlendirmesi, ZenFone 2'ye rakip 4GB RAM'li yeni telefon ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Bu kız beni seviyor mu konuşmaları
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Tesettürlü kadını plajdan kovdular
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim