Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek

İfade özgürlüğünü çiğniyor
Mahkemenin kararına göre Trump'ın, kendisini takip eden ya da tweet'lerine cevap yazan ABD vatandaşlarına ait Twitter hesaplarını engellemesi, ABD Anayasası'nın Birinci Değişiklik Maddesi'ne aykırılık teşkil ediyor. Söz konusu madde ifade özgürlüğünü güvence altına alırken Yargıç Buchwald, Twitter'daki cevapların, ifade özgürlüğünün yirmi birinci yüzyıla özgü bir uygulaması niteliğinde olduğunu ve Trump'ın takipçilerini engelleyerek ifade özgürlüğünü çiğnediğini belirtiyor. Trump ve davada Trump'ın müdafiiliğini de üstlenen Trump'ın Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino'ya ''kullanıcıları engellememeyi'' emreden Buchwald, ayrıca bugüne kadar engellenen kullanıcılara yönelik engellemelerin de kaldırılacağını açıkladı.
ABD Başkanı olmadan önce de Twitter'ı oldukça aktif bir şekilde kullanan Donald Trump, henüz oldukça yeni olan bu karar hakkında açıklama yapmış değil. Twitter'ı, kamu görevinin bir parçası değil de kişisel bir hesap olarak değerlendiren Trump'ın 52 milyonun üstünde takipçisi bulunuyor.
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-twitter/trump-may-not-block-twitter-users-over-political-views-judge-idUSKCN1IO2P2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dur dur karıştırdım :D
Son derece yerinde ve doğru bir karar.