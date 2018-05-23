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Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek

Twitter'ı oldukça aktif bir şekilde kullanan ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini eleştiren takipçilerini engellemesinin ABD Anayasası'na aykırı olduğuna karar verildi.
1 yıl
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11
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek
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Twitter'ı en sık kullanan politik figürlerden olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter bağımlılığı, göreve başladığı günden beri çeşitli tartışmalara neden olmuş durumda. Bu tartışmalardan biri de Trump'ın, kendisini eleştiren Twitter hesaplarını engellemesi üzerine ortaya çıktı.Aralarında ünlü yazar Stephen King'in de yer aldığı onlarca Twitter kullanıcısını engelleyen Trump'a karşı, geçtiğimiz yıl 7 ABD vatandaşı olayı yargıya taşımış ve ABD Başkanının bu davranışının ABD Anayasası'na aykırı olduğunu ileri sürmüştü. Ülkedeki hukukçuları da ikiye ayıran konu hakkında New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Naomi Reice Buchwald kararını verdi.


İfade özgürlüğünü çiğniyor 

Mahkemenin kararına göre Trump'ın, kendisini takip eden ya da tweet'lerine cevap yazan ABD vatandaşlarına ait Twitter hesaplarını engellemesi, ABD Anayasası'nın Birinci Değişiklik Maddesi'ne aykırılık teşkil ediyor. Söz konusu madde ifade özgürlüğünü güvence altına alırken Yargıç Buchwald, Twitter'daki cevapların, ifade özgürlüğünün yirmi birinci yüzyıla özgü bir uygulaması niteliğinde olduğunu ve Trump'ın takipçilerini engelleyerek ifade özgürlüğünü çiğnediğini belirtiyor. Trump ve davada Trump'ın müdafiiliğini de üstlenen Trump'ın Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino'ya ''kullanıcıları engellememeyi'' emreden Buchwald, ayrıca bugüne kadar engellenen kullanıcılara yönelik engellemelerin de kaldırılacağını açıkladı.


ABD Başkanı olmadan önce de Twitter'ı oldukça aktif bir şekilde kullanan Donald Trump, henüz oldukça yeni olan bu karar hakkında açıklama yapmış değil. Twitter'ı, kamu görevinin bir parçası değil de kişisel bir hesap olarak değerlendiren Trump'ın 52 milyonun üstünde takipçisi bulunuyor. 


https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-twitter/trump-may-not-block-twitter-users-over-political-views-judge-idUSKCN1IO2P2 Yorum Yaz
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Guest-0BED128C9 1 yıl
Bu adama bakınca Erdoğan’ı görüyorum.
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NeverGonnaLeave 1 yıl en beğenilen
Başkanlık sisteminde başkan istediğini yapamıyor muydu ya ?
Dur dur karıştırdım :D
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Artunç 1 yıl
Engelci zihniyete hayır!!
Son derece yerinde ve doğru bir karar.
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smart1978 1 yıl
Trump Turkiye nin basinda olsa RTE olurdu ... Sistem basa geleni bizdekini boyle Amerika dakini ise hatalarina karsi gecte olsa frenleme veya ket vurabilen Amerikan sistemi var sonucta...
Bir Avrupa gibi degil gerci ...
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Bamya Avcisi 1 yıl
Ben bu adamin yemin ederim ki proje oldugunu dusunuyorum.irkcilik milliyetcilik homofobi karsitligini ve daha henuz kesfetemedigim onlarca ideolojiyi itibarsizlastirmak icin surulen bir piyon bence.Adam obamanin tam zitti, birkac sene durup viral olup kaybolcak.Geriye kalan ise bu zihniyetteki insanlarin hasta dusuncelerinin itibarsizligi olacak.Belki daha buyuk bir plan vardir sonucta adam dengesiz birsey yaptigi zaman amerika yapti olarak dehil trump yapti olarak lanse ediliyor.
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serafon 1 yıl Bamya Avcisi
Arkasında çeşitli sebepler olabilir ama abd de halk asla başkanı seçemez. Sadece önlerine malum çevrelerin 2 adamı sunulur ve birini seç denir. (Onda bile istenen seçilmezse hile yapıldığına eminim). Seçmenin gazı alınır yola devam edilir. Esasen dünyada demokrasi diye bir şey olduğuna inanan milyarlarca insana ben hayret ediyorum. Siz hiç dünyada en ufak çapta bile bir pasta olduğunda bunun adil paylaşıldığına, öylece bırakıldığına, haydi herkes hak ettiği kadar alsın dendiğine şahit oldunuz mu? Ya da belli bir topluluğun bir araya gelip (özellikle az veya çok farklı görüşlerden) haydi herkesin dediği olsun ya da çoğunluğun dediği olsunla yola devam edilebildiğine ya da müdahalesiz kaldığına ya da müdahalesiz ayakta kalabildiğine şahit oldunuz mu? Geçin bunları. Dünya diktatörlüğün en dik alası ile yönetilmektedir ve adanmış, homojen az bir topluluk, dağılmış, kafası karışık, kandırılmış çoğunlukları koyun gibi gütmektedir. Hem de öyle bir kandırmaktadır ki, kandırılanlar kendilerini kandıranlara adeta tapmakta, canlarını, mallarını ve her şeylerini feda etmektedirler. Benim gördüğüm budur. Bu ahmaklık, korkaklık ve bencillikle daha çok sömürülür insanoğlu!
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35plt35 1 yıl
Çok saçma karar. İsteyen istediğini engellemekte özgürdür. Twitter hesabına mahkemenin karışması çok mantıksız ayrıca.
Umarım hesabı komple kapatarak tepki verir.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
E iyi de bu karar acaba bireysel kullanıcı olarak mı yoksak Başkan olmasından dolayı mı alınan bir karar çok çözemedim.
Herkes Twitter da kendisine hakaret eden veya trollük yapan birini istediği zaman engelleyebiliyor ama söz konusu ABD Başkanı olunca sanırım bunu engellemesi söz konusu olmuyor. Burada kullanıcı olarak değil ABD Başkanı olarak bulunduğundan ötürü sanırım. Yani orada Başkan ve Halk olarak görülüyor, kullanıcı ve takipçileri olarak değil.

Biraz riskli bir karar olmuş.Sonuçta herkes akıllı, uslu, efendi ve sözüne güvenilir değil ki, gerçekten trolük yapan birini engellemeyip ne yapacak mahkemeye mi verecek ya da torrülk yapmasına izin mi verilecek?
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OverClocK1ng 1 yıl
"Aralarında ünlü yazar Setaphan King'in de yer aldığı"
Setaphan.

Furkan Babür, Ekrem71'in izinde...
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1BilimAdamı 1 yıl
Hadi bide twitterı engellemeye çalışsınlar
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Artunç 1 yıl
Engelci zihniyete hayır!!
Son derece yerinde ve doğru bir karar.
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NeverGonnaLeave 1 yıl en beğenilen
Başkanlık sisteminde başkan istediğini yapamıyor muydu ya ?
Dur dur karıştırdım :D
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Guest-0BED128C9 1 yıl
Bu adama bakınca Erdoğan’ı görüyorum.
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