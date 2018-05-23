Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek

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Twitter'ı en sık kullanan politik figürlerden olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter bağımlılığı, göreve başladığı günden beri çeşitli tartışmalara neden olmuş durumda. Bu tartışmalardan biri de Trump'ın, kendisini eleştiren Twitter hesaplarını engellemesi üzerine ortaya çıktı.Aralarında ünlü yazar Stephen King'in de yer aldığı onlarca Twitter kullanıcısını engelleyen Trump'a karşı, geçtiğimiz yıl 7 ABD vatandaşı olayı yargıya taşımış ve ABD Başkanının bu davranışının ABD Anayasası'na aykırı olduğunu ileri sürmüştü. Ülkedeki hukukçuları da ikiye ayıran konu hakkında New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Naomi Reice Buchwald kararını verdi.





İfade özgürlüğünü çiğniyor

Mahkemenin kararına göre Trump'ın, kendisini takip eden ya da tweet'lerine cevap yazan ABD vatandaşlarına ait Twitter hesaplarını engellemesi, ABD Anayasası'nın Birinci Değişiklik Maddesi'ne aykırılık teşkil ediyor. Söz konusu madde ifade özgürlüğünü güvence altına alırken Yargıç Buchwald, Twitter'daki cevapların, ifade özgürlüğünün yirmi birinci yüzyıla özgü bir uygulaması niteliğinde olduğunu ve Trump'ın takipçilerini engelleyerek ifade özgürlüğünü çiğnediğini belirtiyor. Trump ve davada Trump'ın müdafiiliğini de üstlenen Trump'ın Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino'ya ''kullanıcıları engellememeyi'' emreden Buchwald, ayrıca bugüne kadar engellenen kullanıcılara yönelik engellemelerin de kaldırılacağını açıkladı.





ABD Başkanı olmadan önce de Twitter'ı oldukça aktif bir şekilde kullanan Donald Trump, henüz oldukça yeni olan bu karar hakkında açıklama yapmış değil. Twitter'ı, kamu görevinin bir parçası değil de kişisel bir hesap olarak değerlendiren Trump'ın 52 milyonun üstünde takipçisi bulunuyor.

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-twitter/trump-may-not-block-twitter-users-over-political-views-judge-idUSKCN1IO2P2