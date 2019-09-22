Donald Trump ve Mark Zuckerberg'in yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz Perşembe günü ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. Yapılan toplantı ile ilgili çok fazla bilgi verilmemiş olsa da, ikilinin hangi konularda fikir alışverişi yaptıkları ortaya çıktı.

Asıl konu 2020 ABD Başkanlık Seçimleri

Bir Facebook sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre Zuckerberg ve Trump'ın Beyaz Saray'da yapılan toplantısı oldukça yapıcı geçti. Söylenenlere göre ikili gelecek internet düzenlemeleri hakkında fikir alışverişinde bulundular. Ancak asıl konunun bu olmadığı ve toplantıda farklı konuların da konuşulduğu belirtiliyor.

Trump ABD seçimlerinde Facebook'u hedef alan söylemlerde bulunmuş ve sosyal medya devinin kendisine karşı olan tarafta yer aldığını iddia etmişti. Toplantıda 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'nin de masaya yatırıldığı ve Trump'ın Facebook patronundan endişelerini hafifletme konusunda güvenceler istediği konuşuluyor. Toplantının ardından veri sızıntıları ve seçimler konusunda sicili bozuk olan Facebook'un önümüzdeki ABD seçimlerinde nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini ise zaman gösterecek.

https://www.digitaltrends.com/social-media/facebooks-zuckerberg-holds-constructive-meeting-with-president-trump/