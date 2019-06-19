Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde internete sızdırılan Verizon yol haritası Samsung Galaxy Note 10'un Ağustos ayında tanıtılacağını ortaya koymuştu. CNET'in yayınladığı yeni rapor ise amiral gemisi telefonun 7 Ağustos tarihinde New York'ta resmiyet kazanacağını gösteriyor.

Ayrıca Bkz.

"Mozilla, Firefox'un önemli bir güvenlik açığı için güncelleme yayınladı"

Lansman etkinliğinin Ağustos ayında gerçekleşecek olması pek de sürpriz sayılmaz zira geçen yıl Note 9 da aynı zamanlarda tanıtılmıştı. CNET'in istihbarat kaynaklarından aldığı bu bilgi, akıllı telefonu dört gözle bekleyenlerin önünde iki aydan daha kısa bir süre olduğu anlamına geliyor.

Dört arka kamera ile gelebilir

Son duyumlara göre Note 10 önceki modelden daha büyük bir ekrana sahip olacak. Cihazın Galaxy S10'da kullanılan delikli ekran tasarımını sürdürmesi ve dörtlü arka kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın hem 4G hem de 5G bağlantısını destekleyen farklı varyantları olacak.

https://www.cnet.com/news/samsung-eyes-galaxy-note-10-launch-on-aug-7-in-new-york/