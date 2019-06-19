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Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Merakla beklenen Samsung Galaxy Note 10 için geri sayım başladı. CNET'in yeni raporuna göre amiral gemisi telefon 7 Ağustos tarihinde New York'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde internete sızdırılan Verizon yol haritası Samsung Galaxy Note 10'un Ağustos ayında tanıtılacağını ortaya koymuştu. CNET'in yayınladığı yeni rapor ise amiral gemisi telefonun 7 Ağustos tarihinde New York'ta resmiyet kazanacağını gösteriyor.
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Lansman etkinliğinin Ağustos ayında gerçekleşecek olması pek de sürpriz sayılmaz zira geçen yıl Note 9 da aynı zamanlarda tanıtılmıştı. CNET'in istihbarat kaynaklarından aldığı bu bilgi, akıllı telefonu dört gözle bekleyenlerin önünde iki aydan daha kısa bir süre olduğu anlamına geliyor.

Dört arka kamera ile gelebilir

Son duyumlara göre Note 10 önceki modelden daha büyük bir ekrana sahip olacak. Cihazın Galaxy S10'da kullanılan delikli ekran tasarımını sürdürmesi ve dörtlü arka kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın hem 4G hem de 5G bağlantısını destekleyen farklı varyantları olacak.

https://www.cnet.com/news/samsung-eyes-galaxy-note-10-launch-on-aug-7-in-new-york/ Yorum Yaz
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DreamSs 1 gün en beğenilen
keşke kalem üzerine küçük bir kamera koyabilseler :)
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Askaparta 1 gün
Haberlerde bakıp ekmeği banıyoruz.
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dt1907 1 gün
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dt1907 1 gün
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dizayn belli olmuş.tek kamera selfi kamerası.
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Ayyıldız Türk 1 gün
Kral
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Şeref60 1 gün
Aynı pohun laciverti
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xml-arif 1 gün
hayret 4 arka kamerayı apple gibi yapmamışlar :))
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DreamSs 1 gün en beğenilen
keşke kalem üzerine küçük bir kamera koyabilseler :)
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smart1978 1 gün
Note10 lar Agustos ayinda Turkiye stoklarina girer resmi lansman beklenir :)
Ekran delikli gelirse hayal kirikligi olur on kamerasi 2li olmali. Pixel serisi bile 2 on kamerali ... Delikli ekranlarda S-Pen kullanmak akil disidir...
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dt1907 1 gün smart1978
google pixel gibi cekecekse selfi kamerası ben razıyım tek kameraya
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akıllı telefon, cep telefonu ve
7 etiket daha samsung galaxy note 10 lansman Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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