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Dört arka kameralı Oppo Reno 2 serisi geliyor

Oppo bugün yaptığı açıklama ile 28 Ağustos tarihinde Oppo Reno 2 serisini tanıtacağını duyurdu. Dört arka kamera ile piyasaya sürülecek Oppo Reno 2 aynı zamanda 20x zoom özelliği sunacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo bu yılın başlarında Reno akıllı telefon serisini piyasaya sürmüştü. Çinli şirket şimdi ise Oppo Reno 2 serisinin, 28 Ağustos'ta Hindistan'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını duyurdu. Bu da serinin Çin dışında global pazarda da boy göstereceği anlamına geliyor.
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Lansman etkinliğine ait poster, Oppo Reno 2 serisinin dörtlü arka kamera sistemine sahip olacağını onayladı. İlk nesilde üçlü kamera kullanılmıştı. Ayrıca Reno 10x Zoom modelinden iki kat fazla olmak üzere 20x zoom sunacak. Köpekbalığı yüzgeci şeklinde tasarlanmış selfie kamerasının bu seride de devam ettirilmesi bekleniyor.

Snapdragon 700 serisi işlemci ile gelecek

Reno 2 serisi ile ilgili resmi detaylar henüz netleşmedi. Ancak 91Mobiles sitesinin raporunda teknik özellikler hakkında bir takım bilgiler var. Oppo Reno 2'nin 6.43 inç Full HD+ (2400 x 1080 piksel) AMOLED ekran taşıyacağı söyleniyor. Qualcomm Snapdragon 700 serisi işlemciden güç alacak telefonun RAM ve depolama seçenekleri ise şu an için bilinmiyor.
Dörtlü kamera sisteminin 48 megapiksel ana sensör, 13 megapiksel telefoto sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 2 megapiksel monokrom sensör içerdiğini belirtelim. Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi VOOC hızlı şarjlı 4.065 mAh bataryasından alacak. Reno 2 serisi kapsamında en az iki akıllı telefon modelinin piyasaya sürüleceği bildiriliyor.


https://www.91mobiles.com/hub/oppo-reno-2-india-launch-date-august-28-quad-camera-20x-zoom/ Yorum Yaz
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