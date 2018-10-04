Dört arka kameralı Samsung Galaxy A9s'in özellikleri ortaya çıktı

Akıllı telefonlarda artık çift arka kameranın neredeyse standart hale gelmesi sonucu üreticiler üç, hatta dört kameralı modeller geliştirmeye başladılar. Geçtiğimiz günlerde üç kameralı Galaxy A7 modelini tanıtan Samsung, şimdi ise dört arka kameralı Galaxy A9s modelini satışa sunmaya hazılanıyor.

11 Ekim'de tanıtılması bekleniyor

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen cihazın teknik özellikleri ortaya çıktı. Snapdragon 660 yonga seti kullanan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Bu depolama alanını da microSD kart desteği ile 512 GB'a kadar yükseltebileceğinizi belirtelim. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise dört arka ve bir ön olmak üzere toplam beş adet kameraya sahip olması diyebiliriz.

Ana kamera 24 MP, optik görüntü sabitleme ve f1.7 diyafram sunuyor. İkinci kamera, canlı odaklama için bir derinlik sensörüne ve f2.2 diyaframında 5 MP'lik çözünürlüğe sahip ikinci bir mercek barındırıyor. Üç numaralı kamera 8 MP ve f2.4 diyafram açıklığıyla 120 derece geniş açılı bir objektif ve dört numaralı kamera ise 2x optik zoom, 10 MP çözünürlük ve f2.4 diyafram açıklığı sunuyor. Cihazın ön kamerası da 8 MP çözünürlük ve f1.7 özelliklerine sahip.

https://www.gsmarena.com/quadcam_samsung_galaxy_a9s_specs_revealed-news-33590.php

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bağlantı noktası bulunan Galaxy A9s,'u destekliyor vepil kapasitesi sunuyor.'de tanıtılması beklenen cihazın renk seçenekleri ve fiyatlandırması ile ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.