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Dört arka kameralı Samsung Galaxy A9s'in özellikleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, üç kameralı akıllı telefon modeli Galaxy A7'yi tanıttıktan sonra şimdi de dört arka kameraya sahip olan yeni cihazı Galaxy A9s'i duyurmaya hazırlanıyor.
7 ay
4,6b
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12
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefonlarda artık çift arka kameranın neredeyse standart hale gelmesi sonucu üreticiler üç, hatta dört kameralı modeller geliştirmeye başladılar. Geçtiğimiz günlerde üç kameralı Galaxy A7 modelini tanıtan Samsung, şimdi ise dört arka kameralı Galaxy A9s modelini satışa sunmaya hazılanıyor.

11 Ekim'de tanıtılması bekleniyor

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen cihazın teknik özellikleri ortaya çıktı. Snapdragon 660 yonga seti kullanan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Bu depolama alanını da microSD kart desteği ile 512 GB'a kadar yükseltebileceğinizi belirtelim. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise dört arka ve bir ön olmak üzere toplam beş adet kameraya sahip olması diyebiliriz.
Ana kamera 24 MP, optik görüntü sabitleme ve f1.7 diyafram sunuyor. İkinci kamera, canlı odaklama için bir derinlik sensörüne ve f2.2 diyaframında 5 MP'lik çözünürlüğe sahip ikinci bir mercek barındırıyor. Üç numaralı kamera 8 MP ve f2.4 diyafram açıklığıyla 120 derece geniş açılı bir objektif ve dört numaralı kamera ise 2x optik zoom, 10 MP çözünürlük ve f2.4 diyafram açıklığı sunuyor. Cihazın ön kamerası da 8 MP çözünürlük ve f1.7 özelliklerine sahip.
USB Type-C bağlantı noktası bulunan Galaxy A9s, Quick Charge 2.0'u destekliyor ve 3.720 mAh pil kapasitesi sunuyor. 11 Ekim'de tanıtılması beklenen cihazın renk seçenekleri ve fiyatlandırması ile ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.

https://www.gsmarena.com/quadcam_samsung_galaxy_a9s_specs_revealed-news-33590.php Yorum Yaz
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erdem552 7 ay en beğenilen
Resmen Fotoshop gibi duruyor ya...
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tugares 7 ay
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Johan Elmander 7 ay
Arka tarafta kameralar ile Samsung yazmaları lazım, yetmez.
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Mustafa-1453 7 ay
20 tane koyun
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MultiCore 7 ay
Snapdragon 710 ile gelmezse yazık olur
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Whippoorwill 7 ay
S9+'ı tasarlayanlar öldü galiba?
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OverClocK1ng 7 ay
O değil de Galaxy S10 da 3 kamera olacağı, bu kameralardan birisinin S9 ailesindeki gibi F1.5 ile F2.4 arasında değişeceği, 2. kameranın ise 123 derece gibi epey geniş bir açıya sahip olacağı söyleniyor.
Eğer dedikleri gibi olursa tek fotoğrafta geniş açılı çekerse çok süper olur.
Benim beklediğim bir şey.
Motosikletle geziye gittik. Bir sürü kişi var. Arkamız uçurum. Yükseklik 1200 metre ama yol anca 2 araba sığacak kadar. Arkadaş karşıya geçti. Fotoğrafa sığmıyoruz. Hepimizi çekebilmek için tepeye tırmanmak zorunda kaldı. Adam resmen dağcılık yaptı yani. Geniş açı kameralı bir telefon olursa böyle sorun olmaz...
Resmin kalitelisi ve büyüğü var. Sadece görün diye küçüğünü attım ki anlaşılsın diye...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tugares 7 ay
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Johan Elmander 7 ay
Arka tarafta kameralar ile Samsung yazmaları lazım, yetmez.
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Justs 7 ay
Tasarım faciası
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12 Angry Men 7 ay
Arkası çok kötü be.
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TearsForFears 7 ay
Böyle bir telefonun çıkacağını düşünmüyorum ama çıkarsa orta segmentte çok iyi olabilir. A8 fiyatından çıkarsa bence çok alınas bir cihaz olur. Snapdragon 660 3700 batarya amoled ekran 4 kamera daha ne olsun.
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clb12 7 ay
Qc 2.0???
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