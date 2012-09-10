Dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro çipsete sahip Xiaomi Mi-Two'nun üretimi 22 Eylül'de başlıyor

Mobil sektörün en büyük pazarı Çin'de en çok satan üçüncü Android'li telefon Mi-One'ı üreten Xiaomi, yeni amiral gemisi için hazırlıklara başladı. Bir konferansta konuşan firmanın kurucusu Li Wan Qiang, ikinci nesil telefonlarının seri üretimine 22 Eylül'de başlanacağını ve eleştiri alan dahili hafızayla ilgili yeni bir seçeneğin ekleneceğini müjdeledi.

4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel IPS LCD ekran, 1.5GHz dört çekirdekli 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı Krait işlemci ile OpenGL ES 3.0 destekli yeni nesil Adreno 320 GPU'nun mevcut olduğu Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 çipseti, 2GB RAM, 8MP arka, 2MP ön kamera, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, MIUI kullanıcı arayüzü ve 2000mAh (isteğe bağlı 3000mAh) pilin eşlik ettiği Mi2, 16GB dahili hafızayla geliyor. microSD kart slotuna sahip olsa da kendilerini Mi Fen olarak adlandıran Xiaomi hayranları bu durumdan pek hoşnut olmamıştı.

Geçtiğimiz aylarda 216 milyon dolar bağış alan ve piyasa değerinin 4 milyar dolara ulaştığı bildirilen Xiaomi, tüketici kitlesinin eleştirilerini değerlendirerek 32GB'lık bir versiyonu piyasaya sürmeye karar vermiş. Her iki sürüm de Ekim ayının ortası veya sonuna doğru Çin'de satışa sunulacak. Yıl sonuna doğru Tayvan'a giriş yapacağı resmen dile getirilen Millet telefonlarının önümüzdeki yıl Avrupa'ya gelme ihtimali de bulunuyor.

3.5 milyon satan Mi-One'ın bazı güncellemeler yapılmış versiyonu olan Mi-One S 1 milyonun üzerinde rezervasyon almıştı. 200,000'lik ilk parti ürünler 30 dakikada tükenmiş, ikinci parti geçen hafta dağıtılarak toplam satış 400,000'e ulaşmıştı. Bu orta segment cihazın dahi bir milyonu aşan sipariş alması, şuan piyasadaki en güçlü donanımı yapısında barındıran Mi-Two'nun nasıl bir satış potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu yüzden seri üretim için gecikildiği savunuluyor. Ekim'de uzak doğulu tüketicilerin dört çekirdekli Qualcomm çipsetle donatılan ilk telefona nasıl bir ilgi gösterecekleri merakla bekleniyor.

http://www.techinasia.com/xiaomi-mi2-begins-production-run-16gb-32gb-models