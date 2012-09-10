Dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro çipsete sahip Xiaomi Mi-Two'nun üretimi 22 Eylül'de başlıyor

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Mobil sektörün en büyük pazarı Çin'de en çok satan üçüncü Android'li telefon Mi-One'ı üreten Xiaomi, yeni amiral gemisi için hazırlıklara başladı. Bir konferansta konuşan firmanın kurucusu Li Wan Qiang, ikinci nesil telefonlarının seri üretimine 22 Eylül'de başlanacağını ve eleştiri alan dahili hafızayla ilgili yeni bir seçeneğin ekleneceğini müjdeledi.
4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel IPS LCD ekran, 1.5GHz dört çekirdekli 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı Krait işlemci ile OpenGL ES 3.0 destekli yeni nesil Adreno 320 GPU'nun mevcut olduğu Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 çipseti, 2GB RAM, 8MP arka, 2MP ön kamera, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, MIUI kullanıcı arayüzü ve 2000mAh (isteğe bağlı 3000mAh) pilin eşlik ettiği Mi2, 16GB dahili hafızayla geliyor. microSD kart slotuna sahip olsa da kendilerini Mi Fen olarak adlandıran Xiaomi hayranları bu durumdan pek hoşnut olmamıştı.
Geçtiğimiz aylarda 216 milyon dolar bağış alan ve piyasa değerinin 4 milyar dolara ulaştığı bildirilen Xiaomi, tüketici kitlesinin eleştirilerini değerlendirerek 32GB'lık bir versiyonu piyasaya sürmeye karar vermiş. Her iki sürüm de Ekim ayının ortası veya sonuna doğru Çin'de satışa sunulacak. Yıl sonuna doğru Tayvan'a giriş yapacağı resmen dile getirilen Millet telefonlarının önümüzdeki yıl Avrupa'ya gelme ihtimali de bulunuyor.
3.5 milyon satan Mi-One'ın bazı güncellemeler yapılmış versiyonu olan Mi-One S 1 milyonun üzerinde rezervasyon almıştı. 200,000'lik ilk parti ürünler 30 dakikada tükenmiş, ikinci parti geçen hafta dağıtılarak toplam satış 400,000'e ulaşmıştı. Bu orta segment cihazın dahi bir milyonu aşan sipariş alması, şuan piyasadaki en güçlü donanımı yapısında barındıran Mi-Two'nun nasıl bir satış potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu yüzden seri üretim için gecikildiği savunuluyor. Ekim'de uzak doğulu tüketicilerin dört çekirdekli Qualcomm çipsetle donatılan ilk telefona nasıl bir ilgi gösterecekleri merakla bekleniyor.
http://www.techinasia.com/xiaomi-mi2-begins-production-run-16gb-32gb-models Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her Cihazı Kim Yapıyor Sanıyoruz Hepsinin İşlemcşsşnş Yşne Onlar yapıyor
Araştırın Bakın Derinlemesine BEN tek Bildiğim ADAMLAR DAHİ NEYİNİ KÖTÜLÜYÜP DURUYORUZ'Kİ ADAMLAR YAPIP SUNUYOR BİZLER KULANIYORUZ ŞÖLE Bİ GERİYE BAKALIM ALLAH AŞKINA YAHU BİZ TÜRKLER OLARAK NEYE İMZA ATIĞIMIZ VAR ARKADAŞLAR ADAMLARA HELAL OLSUN ŞU DÜNYAYI SARSACAK İŞLERE İMZA ATIYOR YA KÖTÜ VEYA İYİ Bİ ARAŞTIRMA YAPMIŞTIM DÖRT SENE ÖNCE BEĞENMEDİĞİMZ ÇIN MALARIYLA İLGİLİ ADAMLAR DİYOR BİZ YAPIYORUZ ÜRÜNÜ 5 ŞE AYIRIYORUZ 10TL 40TL 100TL 300TL 700TL ŞİMDİ BURDA 700TL OLAN ÜRÜN KALİTE AÇISINDAN DAYANIKLILIK AÇISINDAN ALDIĞIMIZ MARKADAN AŞA KALIR YANI YOK
AMA UCUZA KAÇTIKCA MALZEMEDE KÖTÜ ADAMLARI KÖTÜLEMEKTENSE HELAL OLSUN ADAMLAR
CANAVAR GİBİ YAPIYORLAR HELAL OLSUN
SAYGILARIMLA
Bu donanım hiç bir şey.
the bomb has been planted