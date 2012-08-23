Dört çekirdekli ZTE Grand Era resmen duyuruldu





ZTE, ilk olarak Grand X'in İstanbul'da gerçekleştirilen dünya tanıtımında dile getirdiği dört çekirdekli ve 3G/4G LTE iletişim teknolojilerini destekleyen yeni akıllı telefonunu resmen duyurdu. NVIDIA'nın dört çekirdekli ucuz aygıtların yolunu açan Kai platformunun güç verdiği Grand Era, resmen Çin'de tanıtıldı.

4.5 inçlik 1280 x 720 piksel TFT LCD ekran, 1.5GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 AP33 çipset, 12 çekirdekli GeForce ULP GPU, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, microSD kart desteği, 8MP arkadan aydınlatmalı, sıfır çekim gecikmesine sahip CMOS sensör, 1.3MP ön kamera, Wi-Fi 802.11n, A-GPS, Bluetooth 3.0, Dolby ses teknolojisi, MHL portu, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve 2000mAh pilin mevcut olduğu U985 model numaralı akıllı telefon, Çin'de China Telecom operatörüyle birkaç hafta içerisinde satışa sunulacak.

Uzak doğulu üreticinin Avrupa bölgesi pazarlama ve geliştirme genel müdür Chris Edwards'ın The Inquirer sitesine yaptığı açıklamada da Grand Era'ya eşlik eden kilit özellikler sıralanmış ve önümüzdeki ay gelecek akıllı telefonun detayları gün yüzüne çıkartılmıştı. Bugün nihayet üreticinin yaptığı basın duyurusuyla cihaz resmit kazanmış oldu.

ZTE'nin dört çekirdekli amiral gemisi, Root erişimine sahip olmadan uygulamaların izinlerini denetleyip istediğiniz gibi yönetebileceğiniz bir izin uygulamasıyla ön yüklü geliyor. Bu sayede kötü amaçlı yazılımlara karşı korunabileceksiniz.

Eylül'de 1999 yuan, yani 315 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan 8.5mm kalınlığında siyah renkli Grand Era, 4G LTE desteksiz olarak yakında uluslararası pazara da sunulabilir. Satışın başlayacağı ilk bölgeler arasında Türkiye'nin yer aldığından şüphemiz yok. Ülkemizdeki dağıtımı muhtemelen KVK tarafından sağlanacak ve KVK POWERED markasını taşıyacaktır.

http://product.it168.com/detail/doc/473836/index.shtml