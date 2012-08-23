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Dört çekirdekli ZTE Grand Era resmen duyuruldu

6 yıl
2,7b
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21
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Dört çekirdekli ZTE Grand Era resmen duyuruldu
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ZTE, ilk olarak Grand X'in İstanbul'da gerçekleştirilen dünya tanıtımında dile getirdiği dört çekirdekli ve 3G/4G LTE iletişim teknolojilerini destekleyen yeni akıllı telefonunu resmen duyurdu. NVIDIA'nın dört çekirdekli ucuz aygıtların yolunu açan Kai platformunun güç verdiği Grand Era, resmen Çin'de tanıtıldı.
4.5 inçlik 1280 x 720 piksel TFT LCD ekran, 1.5GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 AP33 çipset, 12 çekirdekli GeForce ULP GPU, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, microSD kart desteği, 8MP arkadan aydınlatmalı, sıfır çekim gecikmesine sahip CMOS sensör, 1.3MP ön kamera, Wi-Fi 802.11n, A-GPS, Bluetooth 3.0, Dolby ses teknolojisi, MHL portu, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve 2000mAh pilin mevcut olduğu U985 model numaralı akıllı telefon, Çin'de China Telecom operatörüyle birkaç hafta içerisinde satışa sunulacak.
Uzak doğulu üreticinin Avrupa bölgesi pazarlama ve geliştirme genel müdür Chris Edwards'ın The Inquirer sitesine yaptığı açıklamada da Grand Era'ya eşlik eden kilit özellikler sıralanmış ve önümüzdeki ay gelecek akıllı telefonun detayları gün yüzüne çıkartılmıştı. Bugün nihayet üreticinin yaptığı basın duyurusuyla cihaz resmit kazanmış oldu.
ZTE'nin dört çekirdekli amiral gemisi, Root erişimine sahip olmadan uygulamaların izinlerini denetleyip istediğiniz gibi yönetebileceğiniz bir izin uygulamasıyla ön yüklü geliyor. Bu sayede kötü amaçlı yazılımlara karşı korunabileceksiniz. 
Eylül'de 1999 yuan, yani 315 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan 8.5mm kalınlığında siyah renkli Grand Era, 4G LTE desteksiz olarak yakında uluslararası pazara da sunulabilir. Satışın başlayacağı ilk bölgeler arasında Türkiye'nin yer aldığından şüphemiz yok. Ülkemizdeki dağıtımı muhtemelen KVK tarafından sağlanacak ve KVK POWERED markasını taşıyacaktır.
Dört çekirdekli ZTE Grand Era resmen duyuruldu
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Dört çekirdekli ZTE Grand Era resmen duyuruldu
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http://product.it168.com/detail/doc/473836/index.shtml Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
arka tarafı berbat olmuş iphone çok satıyor derler sonra tabi satar adamlar tipi düzgün yapmış insanlar tipe çok önem veriyor anlasınlar artık şunu
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DH Misafiri 6 yıl
Çıksın iste piyasadaki diger üst düzey telefonların fiyati düşer ( misal s3 ) iyi olmaz mı zaten yine tekele binmiş kvk dan dolayı birazcık akılcı dusunmek lazim .
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depeche35 6 yıl
ZTE Grand Era kaça satılacak haber hala yok mu ?
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arabcian 6 yıl
Grkm27
LKLC
Grkm2712 core GPU? :O
Butun tegra 3 cihazlarda 12 çekirdek.
S3teki Mali400 ve 4Steki PoverVR SGX543MP2 kac cekirdek peki?

mali400 tek cekirdek mali400mp4 4 cekirdek mp2 side var 2 cekirdek
sgx543mp2 adından anlasılacagı gibi 2 cekirdek
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seksenyedi.87 6 yıl
ya sahi bu grand x noldu teey temmuzda çıkacaktı agustos bitti piyasada yok
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aykut.. 6 yıl seksenyedi.87
seksenyedi.87

ya sahi bu grand x noldu teey temmuzda çıkacaktı agustos bitti piyasada yok

mesaj attım dün cevap geldi kesin bi çıkış tarihi yok diye mesaj geldi
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Amedra 6 yıl
Kalas gibi görünüyor.
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MattPegasus 6 yıl
Bu telefonun tasarımını seven bir Allah'ın kulu yoktur.
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Legendery 6 yıl
tasarım kötü olmuşşş
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JoeyBane 6 yıl
4+1 Tegra 3 kullanılmasının faydası şarja yansıyacaktır ama ne derece.. Hala istenilen kıvama ulaşma deşarj süreleri.
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emiLL 6 yıl
Kamera kısmı s3 on kısım nexus alt kısım s2 karma güzel bi tasarım olmuş.
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fuckulteli 6 yıl
Tasarım ve kasa kalitesi hiç hoşuma gitmedi fotoğraflardan, acaba ele alınınca durum nasıl olur!
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hayal@t 6 yıl
tasarım gerçektende kötü ama çin liler baya iddalı olmaya istekli android telefon piyasasında.
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kımyasal 6 yıl
Estetik tasarimda eser yok.
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meself 6 yıl
Şimdiden para biriktirmek lazm.Türkiyede fiyatı nasıl olur sizce.
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