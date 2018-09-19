Dört farklı Samsung Galaxy S10 modeli geliyor

Samsung Galaxy S10 önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisini her zaman yaptığı gibi biri küçük diğeri ise büyük ekranlı iki farklı varyant olarak piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak bu gidişat 2019'da ikiden fazla modelin çıkmasıyla değişebilir.

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XDA isimli internet sitesi, Galaxy S9 için yayınlanan Android 9.0 Pie güncellemesinde en az dört farklı Galaxy S10 modeline ait referansların bulunduğunu keşfetti. Ancak bu telefonun dört farklı boyutta çıkacağı anlamına gelmiyor. Aralarındaki farklar daha ziyade kamera yapılandırmaları ve 5G desteğiyle ilgili olacak. Habere göre beyond kod adlı Galaxy S10 varyantları şu özelliklerle gelecek:

beyond0 – Galaxy S10: 5.8 inç ekran, tek arka kamera

5.8 inç ekran, tek arka kamera beyond1 – Galaxy S10: 5.8 inç ekran, çift arka kamera

5.8 inç ekran, çift arka kamera beyond2 – Galaxy S10+: 6.44 inç ekran, üçlü arka kamera, çift ön kamera

6.44 inç ekran, üçlü arka kamera, çift ön kamera beyond2 5G – Galaxy S10+: 6.44 inç ekran, üçlü arka kamera, çift ön kamera, 5G desteği

Galaxy S10, CES 2019'da tanıtılabilir

Yukarıdaki liste aynı zamanda Galaxy 10 modellerinin tümünün 5G'yi desteklemeyeceğini iddia eden söylentileri de doğrulamış oldu. Ancak bu bilgiler henüz şirket tarafından onaylanmadığı için kesin konuşmak zor. Galaxy S10'un CES 2019'da tanıtabileceğine yönelik söylentiler var. Yani gerçekleri öğrenebilmemiz için birkaç ay daha beklememiz gerekecek.

https://www.xda-developers.com/four-samsung-galaxy-s10-models-5g/