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Dört farklı Samsung Galaxy S10 modeli geliyor

XDA tarafından yayınlanan yeni bir rapor 2019'da piyasaya sürülecek Galaxy S10'un dört farklı varyantının olacağını gösteriyor. Samsung'un yeni amiral gemisi ile ilgili son bilgiler haberimizde.
8 ay
5,7b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S10 önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisini her zaman yaptığı gibi biri küçük diğeri ise büyük ekranlı iki farklı varyant olarak piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak bu gidişat 2019'da ikiden fazla modelin çıkmasıyla değişebilir.
Ayrıca Bkz. "İşte yeni nesil iPhone'ların pil kapasiteleri"
XDA isimli internet sitesi, Galaxy S9 için yayınlanan Android 9.0 Pie güncellemesinde en az dört farklı Galaxy S10 modeline ait referansların bulunduğunu keşfetti. Ancak bu telefonun dört farklı boyutta çıkacağı anlamına gelmiyor. Aralarındaki farklar daha ziyade kamera yapılandırmaları ve 5G desteğiyle ilgili olacak. Habere göre beyond kod adlı Galaxy S10 varyantları şu özelliklerle gelecek:
  • beyond0 – Galaxy S10: 5.8 inç ekran, tek arka kamera
  • beyond1 – Galaxy S10: 5.8 inç ekran, çift arka kamera
  • beyond2 – Galaxy S10+: 6.44 inç ekran, üçlü arka kamera, çift ön kamera
  • beyond2 5G – Galaxy S10+: 6.44 inç ekran, üçlü arka kamera, çift ön kamera, 5G desteği

Galaxy S10, CES 2019'da tanıtılabilir

Yukarıdaki liste aynı zamanda Galaxy 10 modellerinin tümünün 5G'yi desteklemeyeceğini iddia eden söylentileri de doğrulamış oldu. Ancak bu bilgiler henüz şirket tarafından onaylanmadığı için kesin konuşmak zor. Galaxy S10'un CES 2019'da tanıtabileceğine yönelik söylentiler var. Yani gerçekleri öğrenebilmemiz için birkaç ay daha beklememiz gerekecek.

https://www.xda-developers.com/four-samsung-galaxy-s10-models-5g/ Yorum Yaz
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qoqoCAN 8 ay en beğenilen
samsung nereye paramparça oluyor?
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CWaRRioR 8 ay Guest-1F9BF2C01
@Maskakatatama Dinime söven müslüman olsa diye bir söz vardır, bilir misin? iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max. Bunları buraya bırakıp gidiyorum
@MaskakatatamaDinime söven müslüman olsa diye bir söz vardır, bilir misin? iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max. Bunları buraya bırakıp gidiyorum
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Zeen 8 ay Guest-1F9BF2C01
bir şeyden geri gelirken taa yukarıdaki köşeden geri tuşu koydukları surece android kullanacagım
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eAkman 8 ay
S10 ne ya? Ne kadar demode. Büyük bir inovasyon yapın ve SX koyun. Bu büyük inovasyonu da bahane ederek fiyat şişirin. Nasıl olsa bunları yemek için sıraya giren pamuk gibi yaratıklar var.
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expressimo 8 ay
Kapitalizm yeni bir oyuncu kazandı. s8 de bekleneni s10 diye kakalamak nedir ?
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borukuzen 8 ay
Gerçekten dört adet s10 modeli çıkacaksa umarım en az bir tanesinin ekranı kavissiz olur. Ekranların git gide boyutu büyüdükçe kavisli ekranın da etkisiyle elden kayıp düşmesi gibi bir risk taşıyor. Zira kavisli ekranların tamir ücreti çok daha fazla.
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Krone 8 ay
Tırt.
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Freexog 8 ay
4 yetmez.. 10. seriye özel 10 tane farklı modeli olmalıydı
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Guest-1F9BF2C01 8 ay
Android fanları napsın işleri zor. Hangi birini savunacaklar kafaları karıştı.
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CWaRRioR 8 ay Guest-1F9BF2C01
@Maskakatatama Dinime söven müslüman olsa diye bir söz vardır, bilir misin? iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max. Bunları buraya bırakıp gidiyorum
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Zeen 8 ay Guest-1F9BF2C01
bir şeyden geri gelirken taa yukarıdaki köşeden geri tuşu koydukları surece android kullanacagım
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crazy585858 8 ay
Az olmuş j serisi gibi dahada karıştırmalılar
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maxmania 8 ay
exynoslu - qualcomlu, büyük - küçük ekranlı ayırımı ile zaten birkaç yıldır 4 farklı model oluyordu. bilmediğimiz farklı bir durum var mı, bana aynısı devam ediyor gibi geldi de.
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Macella 8 ay
Keşke şu Note serisine de farklı boyutlar gelse. Her yıl büyütüyorlar ama benim gibi orta ekran sevenleri kaybediyorlar.
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12 Angry Men 8 ay
Onun yerıne 2 farklı model yap, plus ve normal dıye.
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