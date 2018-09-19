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İşte yeni nesil iPhone'ların pil kapasiteleri

Apple, lansmanda yeni nesil iPhone'ların pil ömrünü övse de kapasitelerini açıklamamıştı. Yayınlanan yeni bir rapor iPhone Xs Max'in şimdiye kadarki en büyük pile sahip iPhone olduğunu ortaya koydu.
8 ay
5,3b
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22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın Cuma günü mağazalarda satışa sunacağı yeni iPhone'lara ilgili henüz aydınlığa kavuşmamış bazı konular var. Bunların başında ise pil kapasitesi geliyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, 12 Eylül lansmanında 2018 model iPhone'ların pil ömrünü övdü ancak hiçbir teknik detay paylaşmadı.
Ayrıca Bkz. "Apple CarPlay artık Google Haritalar'ı destekliyor"
Çin kaynaklı yeni bir rapor sayesinde yeni nesil iPhone'ların pil kapasitesi ortaya çıktı. Yayınlanan veriler aynı zamanda iPhone Xs Max'in şimdiye kadarki en büyük pile sahip iPhone olduğunu gösteriyor.

Üç iPhone'un da pil kapasitesi açığa çıktı

iPhone Xs varyantında 2.658 mAh'lik bir pil yer alırken daha büyük iPhone Xs Max'te 3.174 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Uygun fiyatıyla öne çıkan LCD ekranlı iPhone XR modelinde ise 2.942 mAh büyüklüğünde bir pil var.
Tüm bu bilgiler ışığında bir önceki nesile kıyasla hatırı sayılır bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone X'da 2.716 mAh'lik bir pil yer alıyordu. 5.5 inç LCD ekrana sahip olan iPhone 8 Plus modeli ise 2.691 mAh kapasiteli bir pil ile gelmişti.

https://news.mydrivers.com/1/595/595505.htm Yorum Yaz
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suslu76 8 ay en beğenilen
iPhone X'teki 2716mAh Xs'te 2658'e dusmus gibi sanki
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ensei 8 ay
Apple ve ilginç pil kapasiteleri...
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Khoradasein 8 ay
:) şunu başka firmalar yapsa neler söylenir neler...
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intel7mix 8 ay
Her sene pilden kısmaktan bıkmadı gittiler. Bu değerler ile yine iyi süre veriyorsa 3500 mah ve üzeri olsa kim bilir ne kadar iyi süreler verirdi. Pil süresi için bile alan olurdu sırf.
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Berringer 8 ay
''Tüm bu bilgiler ışığında bir önceki nesile kıyasla hatırı sayılır bir artış olduğunu söyleyebiliriz.''
Gerçekten komiksiniz hatırı sayılır fark var derken
aynı boyut iphone 2716 dan 2658 düşmüş paylaştığınız verilere göre
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astegon 8 ay
2.658 mAh
3.174 mAh
2.942 mAh
Demek ki micro düzeyde boyutlandırmış ve tasarlamış Apple.
İlginç kapasiteler.
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intel7mix 8 ay astegon
Değerler küsüratlı çok emek vermişler hakkını yememek lazım
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ErKaN-23 8 ay
Ne farkeder ki şarzlı kalem pil kaysa yine satar
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alemburda34 8 ay
Max en az 3500 mAh olmalıydı.
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intel7mix 8 ay alemburda34
4000 mah pil olmalıydı bence. Note 9 nasıl koyuyorda apple koyamıyor halen anlamadım.
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OverClocK1ng 8 ay 10ff
Şundan kusacağım artık.
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Doanc4n 8 ay
Yeni iphone modelleri japon araba isimleri gibi. bana mı öyle geliyor :S
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aycibin 8 ay
Ongorulen kullanim sureleri var mi kiyaslamali?
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esmerbuyucu 8 ay
Teardown gelince bataryasının neden düştüğü anlaşılır. Hoparlörler daha fazla yer kaplıyor olabilir.
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