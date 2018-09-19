İşte yeni nesil iPhone'ların pil kapasiteleri

Apple'ın Cuma günü mağazalarda satışa sunacağı yeni iPhone'lara ilgili henüz aydınlığa kavuşmamış bazı konular var. Bunların başında ise pil kapasitesi geliyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, 12 Eylül lansmanında 2018 model iPhone'ların pil ömrünü övdü ancak hiçbir teknik detay paylaşmadı.

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Çin kaynaklı yeni bir rapor sayesinde yeni nesil iPhone'ların pil kapasitesi ortaya çıktı. Yayınlanan veriler aynı zamanda iPhone Xs Max'in şimdiye kadarki en büyük pile sahip iPhone olduğunu gösteriyor.

Üç iPhone'un da pil kapasitesi açığa çıktı

iPhone Xs varyantında 2.658 mAh'lik bir pil yer alırken daha büyük iPhone Xs Max'te 3.174 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Uygun fiyatıyla öne çıkan LCD ekranlı iPhone XR modelinde ise 2.942 mAh büyüklüğünde bir pil var.

Tüm bu bilgiler ışığında bir önceki nesile kıyasla hatırı sayılır bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone X'da 2.716 mAh'lik bir pil yer alıyordu. 5.5 inç LCD ekrana sahip olan iPhone 8 Plus modeli ise 2.691 mAh kapasiteli bir pil ile gelmişti.

https://news.mydrivers.com/1/595/595505.htm